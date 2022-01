Seit Montag greift im Neckar-Odenwald-Kreis die Notbremse des Landes: Lebensmittelmärkte dürfen – je nach Größe – nur noch einen Kunden pro 20 bzw. 40 Quadratmeter einlassen. In der Kaufland-Filiale in Buchen weist ein Schild auf die Personenbegrenzung hin. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/lu) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Freitag 70 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 17 weniger als vor einer Woche, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis erneut gesunken ist. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert am Abend auf 235,1 (-13,9).

Einen größeren Ausbruch gab es bei der Johannes-Diakonie Mosbach. Unter den zwischen Silvester und dem Dreikönigstag positiv getesteten Kreisbürgern sind auch 67 Minderjährige. Bei 34 bereits bekannten Infektionsfällen wurde die hochansteckende Omikron-Variante nachgewiesen.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken wurden am Freitagmorgen 16 Covid-19-Patienten behandelt: acht in Buchen und acht in Mosbach. Sieben der Patienten lagen auf den Intensivstationen, fünf von ihnen mussten künstlich beatmet werden. Darüber hinaus gab es sechs Verdachtsabklärungen. Im Hardheimer Krankenhaus war gestern ein Corona-Patient in stationärer Behandlung.

Von den 13.578 Einwohnerinnen und Einwohnern des Neckar-Odenwald-Kreises, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gelten 12.930 als nicht mehr ansteckend, 176 sind verstorben. Nachweislich akut infiziert sind demnach aktuell 472 Menschen im Landkreis.

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 17.49 Uhr

Insgesamt 119 Neuinfektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Mittwoch 86 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis gemeldet. Das sind fünf weniger als vergangene Woche. Im Landkreis sind jedoch weitere 34 Fälle der Omikron-Variante bekannt geworden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging am Mittwoch leicht zurück, das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 275,4 (minus 4,9 im Vergleich zum Vortag und ein Rückgang von 13,2 im Vergleich zur Vorwoche). Am Dreikönigstag wurden 33 neue Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landesgesundheitsamt auf 249 gesunken.

Update: Donnerstag, 6. Januar 2022, 17.28 Uhr

Inzidenz und Neuinfektionen sinken leicht

Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Mittwoch 86 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis gemeldet. Das sind fünf weniger als vergangene Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging deshalb leicht zurück, das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 275,4 (minus 4,9 im Vergleich zum Vortag und ein Rückgang von 13,2 im Vergleich zur Vorwoche).

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich laut Gesundheitsamt insgesamt 13.475 Kreisbürger mit dem Coronavirus infiziert, 176 Menschen sind mit oder an einer Infektion gestorben, 12.699 gelten als genesen. Die Anzahl der aktuell akut Infizierten beläuft sich somit auf 600. Ferner wurden weitere 34 Fälle der Omikron-Variante am Mittwoch im Landkreis bekannt.

In den beiden Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim gibt es derzeit ein sehr großes Angebot, Termine sind oft bereits schon für den nächsten Tag buchbar. Die Terminvergabe für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen erfolgt über das bekannte Onlinesystem sowie telefonisch.

Über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sind Anmeldungen jederzeit möglich. Über die Telefonnummer 06261/84-1111 werden Impftermine montags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr vergeben. Das mobile Impfteam können Kommunen und Vereine per E-Mail an Impfstuetzpunkt-MIT@neckar-odenwald-kreis.de anfordern.

Update: Mittwoch, 5. Januar 2022, 17.45 Uhr

98 Infizierte und drei Todesfälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu/lra) Neben 98 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Dienstag auch drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus: In der Alloheim Senioren-Residenz in Obrigheim erlagen zwei Männer im Alter von 91 und 92 Jahren ihrer Covid-Erkrankung, zudem verstarb ein 55-jähriger Mann in einer Klinik außerhalb des Landkreises. Da am vergangenen Dienstag 21 Neuansteckungen weniger gezählt wurden als gestern, ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder angestiegen. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 280,3 (+14).

In den Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim gibt es derzeit ein sehr großes Angebot. So ist es möglich, oft auch noch für den nächsten Tag zeitlich flexibel den Wunsch-Impftermin auszuwählen. Die Terminvergabe für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen erfolgt über das schon bekannte Onlinesystem sowie telefonisch. Über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sind Anmeldungen jederzeit möglich. Über die Telefonnummer (0 62 61) 84 11 11 werden Impftermine montags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr vergeben.

Der Neckar-Odenwald-Kreis hat zum 1. Januar die Organisation aller Impfteams in den beiden Impfstützpunkten übernommen. Die SLK-Kliniken Heilbronn ziehen sich zurück. Derzeit impfen, auch mit Unterstützung der Neckar-Odenwald-Kliniken, in jedem Impfstützpunkt drei Teams. Zudem steht ein mobiles Impfteam zur Verfügung. Kommunen und Vereine können das mobile Impfteam per E-Mail an Impfstuetzpunkt-MIT@neckar-odenwald-kreis.de anfordern.

"Nutzen Sie die ersten Tage des neuen Jahres, um sich impfen zu lassen. Denn sobald wieder viele zurück im Beruf und die Gemeinschaftseinrichtungen geöffnet sind, wird sehr viel mehr Virus in Umlauf kommen, wahrscheinlich vor allem der Omikron-Variante. Wir können deshalb nur jedem empfehlen, sich jetzt mit einem guten Impfschutz aufzustellen. Bereits die Erstimpfung schützt schon nach 14 Tagen in einem Großteil der Fälle vor einem schweren Krankheitsverlauf und senkt die Todeszahlen", betont Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 18.15 Uhr

Das Corona-Jahr startet ruhig

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nach dem leichten Anstieg über den Jahreswechsel ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Landkreis am Montag wieder etwas gesunken. Das Gesundheitsamt meldete 13 Neuansteckungen, das sind 6 weniger als vor einer Woche. Die Inzidenz sank um 3,5 auf 266,3.

Bei 18 bereits bekannten Infektionsfällen wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 390 Kreisbürger positiv auf das Coronavirus getestet, darunter 84 minderjährige.

An den Standorten Mosbach und Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken werden (Stand Montagmorgen) 17 Covid-Patienten behandelt. Sechs von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, bei zweien ist eine künstliche Beatmung notwendig. Bei drei weiteren Patienten lief zum Zeitpunkt der Datenmitteilung eine Verdachtsabklärung.

Von den insgesamt 13.291 Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 12.568 als nicht mehr ansteckend, 173 sind verstorben. Nachweislich akut infiziert sind aktuell 550 Kreisbewohner.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 19.15 Uhr

Inzidenz leicht angestiegen

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist über den Jahreswechsel leicht gestiegen. Insgesamt wurden 127 Neuansteckungen registriert: 87 am Freitag (Silvester), 26 am Neujahrstag und 14 am gestrigen Sonntag. Das Landesgesundheitsamt hat daraus einen Inzidenzwert von 269,8 errechnet (Donnerstag: 257,3).

Am letzten Tag des Jahres 2021 meldete das hiesige Gesundheitsamt 28 weitere Fälle der Omikron-Variante. An Wochenenden werden die Corona-Informationen auf der Homepage des Kreises (und somit auch die Zahl der festgestellten Fälle von Virusvarianten) nicht aktualisiert.

Update: Sonntag, 2. Januar 2022, 17.02 Uhr

Drei Frauen an Corona gestorben

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Drei weitere Menschen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, starb eine 87-jährige Frau in den Neckar-Odenwald-Klinken in Mosbach, zudem starben zwei Frauen im Alter von 76 und 77 Jahren in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises. Die Gesamtzahl der Kreisbewohner, die bisher an oder mit eine Corona-Infektion gestorben sind, steigt somit auf 173.

76 Neuinfektionen wurden am Donnerstag gemeldet, das sind 45 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dementsprechend wieder gesunken. Das Landesgesundheitsamt errechnete einen Wert von 257,3 (-31,3). Allerdings ist bei der Interpretation dieser Zahlen nach wie vor zu bedenken, dass über die Weihnachtsfeiertage und bis ins neue Jahr hinein weniger getestet wird und somit auch weniger Infektionen gemeldet werden. In zwei weiteren Fällen wurde die hochansteckende Omikron-Variante nachgewiesen. Insgesamt haben sich bisher 13 151 Menschen im Kreis nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 696.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden derzeit 19 positiv getestete Patienten behandelt: neun in Buchen und zehn in Mosbach. Vier der 19 Patienten werden auf den Intensivstationen behandelt, zwei davon müssen beatmet werden.

Der Ärztliche Direktor der Kliniken, Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, zieht am Ende des zweiten Corona-Jahres folgendes Fazit: "Zum Glück konnten dank der Impfungen viele Krankenhausaufnahmen und schwere Verläufe verhindert werden, das zeigt der Vergleich der Daten für die Jahre 2020 und 2021 sehr eindrücklich. Gerade für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen ist der persönliche Schutz durch die Impfung besonders wichtig, aber eigentlich sollten alle dieses Angebot nutzen, um sich und andere zu schützen. Für 2022 wünsche ich mir, dass der Stellenwert der sogenannten ,kleinen Krankenhäuser‘ bei der Versorgung in der Fläche endlich anerkannt und gewürdigt wird. Unser Klinikteam leistet nach wie vor Außerordentliches, jeden Tag, rund um die Uhr – ich bin sehr stolz, Teil dieses Teams sein zu dürfen."

Update: Donnerstag, 30. Dezember 2021, 18.47 Uhr

21 Omikron-Fälle, Ausbruch in Kindergarten

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die zuletzt stetig rückläufige Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis ist am Mittwoch wieder leicht angestiegen. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 288,6 (+3,5). 91 Neuansteckungen wurden gestern registriert, das sind drei mehr als eine Woche zuvor. Auch wenn sich dieser Anstieg in Grenzen hält, ist zu berücksichtigen, dass "zwischen den Jahren" weniger getestet wird und somit auch weniger Infektionen gemeldet werden. Bei 21 bereits bekannten Infektionsfällen wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. Einen Ausbruch gab es im Kindergarten St. Michael in Waldhausen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden insgesamt 13.075 Menschen im Landkreis positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Davon gelten 12.227 als nicht mehr ansteckend, 170 sind an oder mit Covid-19 verstorben. Nachweislich akut infiziert sind aktuell 678 Kreisbewohner.

Update: Mittwoch, 29. Dezember 2021, 17.36 Uhr

Zwei weitere Todesfälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Dienstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet: Im Krankenhaus Hardheim verstarb ein 88-jähriger Mann, eine 82-jährige Frau erlag zu Hause ihrer Covid-19-Erkrankung. Gestern wurden im Kreis 77 Neuinfektionen gezählt, das ist eine mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landesgesundheitsamt dennoch um 0,7 auf 285,1 gesunken. Bei sechs bereits bekannten Infektionsfällen wurde die Omikron-Variante nachgewiesen.

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 17.52 Uhr

5 Omikron-Fälle und viele minderjährige Infizierte

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Vor knapp drei Wochen, am 8. Dezember, lag die Sieben-Tage-Inzidenz für den Neckar-Odenwald-Kreis auf dem Allzeithoch von 669,7. Seither ist der Wert stetig gesunken, am Montag auf 285,8. Die Entwicklung ist erfreulich, auch wenn natürlich berücksichtigt werden muss, dass an den Feiertagen weniger getestet wurde als üblich. Am Montag hat das Gesundheitsamt in Mosbach 19 Neuinfektionen gemeldet, drei weniger als vor einer Woche.

Seit Freitag sind zudem fünf weitere Fälle der Omikron-Variante bekannt geworden. Auffallend: Von den 434 Kreisbewohnern, die zwischen 20. und 26. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet wurden, waren 106 minderjährig. Die Gesamtzahl der Infektionen ist auf 12.907 gestiegen. Die Zahl der aktiven Fälle ist von 1058 auf 885 gesunken.

Update: Montag, 27. Dezember 2021, 17.54 Uhr

Mit neuer Verordnung in die neue Woche

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk/lra) 112 neue Infektionen mit dem Coronavirus und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 289,3: Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart registrierte über die Weihnachtstage weniger Fälle als in der Vorwoche. An Heiligabend waren es 79 neue Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 379,0, am ersten Weihnachtsfeiertag 26 neue Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 320,6, am zweiten Weihnachtsfeiertag kamen dann noch sieben Neuinfektionen dazu. Drei dieser Neuinfektionen werden der Omikron-Variante zugeordnet.

Bereits an Heiligabend (also am Freitag) wurde der Schwellenwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz von 500 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten. Deshalb sind seit Samstag die weitergehenden Corona-Maßnahmen für nicht-immunisierte Personen außer Kraft gesetzt. Dementsprechend dürfen nicht genesene und nicht geimpfte Personen wieder ihre Wohnung oder sonstige Unterkunft uneingeschränkt verlassen. Das Landratsamt hatte die Inzidenzunterschreitung an fünf aufeinanderfolgenden Tagen am Freitagabend bekannt gemacht, nachdem dies durch das Landesgesundheitsamt bestätigt worden war.

Ab Montag gilt auch die neue Corona-Verordnung des Landes, darin gibt es Änderungen: Eine betrifft die Maskenpflicht. In der Alarmstufe II (diese gilt aktuell in Baden-Württemberg) sollen Personen ab 18 Jahren in Innenbereichen mit Maskenpflicht eine FFP2-Maske (oder vergleichbar) tragen.

Ebenfalls am Weihnachtswochenende gab das Landratsamt bekannt, dass eine Impfaktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geplant ist. Diese findet am Donnerstag, 30. Dezember, im Impfstützpunkt in Fahrenbach statt. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können zwischen 9 und 16 Uhr ihre Erstimpfung erhalten. Eine sorgeberechtigte Person muss dabei anwesend sein.

Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech. Dieser unterscheidet sich in der Dosierung und Handhabung von dem Impfstoff, der für Jugendliche ab zwölf Jahren eingesetzt wird. Neben den Impfärzten wird zudem auch eine erfahrene Kinderärztin anwesend sein. Die Terminvergabe erfolgt am Dienstag ausschließlich über das Onlinesystem www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Ab 14 Uhr werden an diesem Tag insgesamt 150 Termine vergeben. Es wird davon ausgegangen, dass diese Termine schnell vergriffen sein werden. Die Zweittermine werden dann am Samstag, 22. Januar, zur gleichen Uhrzeit wie der des Ersttermins stattfinden.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen. Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können (z. B. Hochbetagte sowie Immunsupprimierte). Darüber hinaus können auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern dieser Wunsch bei den Kindern und ihren Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten besteht. Begleitende Erwachsene oder Geschwister können am Kinderimpftag allerdings keine Impfung erhalten.

Auch in Sachen Auffrischungsimpfung für Jugendliche gibt es Neuigkeiten: Das Land Baden-Württemberg hat die Freigabe zum Boostern von Jugendlichen ab zwölf Jahren erteilt. Daher wird in den Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim ab sofort auf diese neue Boosterpraxis umgestellt, sofern die Wartezeit von drei Monaten erfüllt ist.

Update: Sonntag, 26. Dezember 2021, 18.05 Uhr

Ab Samstag wird wohl gelockert

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Obwohl die Omikron-Variante auch im Neckar-Odenwald-Kreis auf dem Vormarsch ist, kam es in den vergangenen Tagen zu einem Rückgang der Inzidenz. Der Schwellenwert von 500 wird aller Voraussicht nach heute den fünften Tag in Folge unterschritten. Damit treten nach der öffentlichen Bekanntmachung durch das Gesundheitsamt ab dem ersten Weihnachtsfeiertag die weitergehenden Corona-Maßnahmen für nicht-immunisierte Personen außer Kraft. Entsprechend dürfen dann nicht genesene und nicht geimpfte Personen wieder ihre Wohnung uneingeschränkt verlassen.

Die Bekanntmachung des Gesundheitsamts ist voraussichtlich ab heute Abend auf der Homepage des Landratsamts einsehbar. Sollte die Inzidenz im Kreis an zwei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 500 liegen, treten die lokalen Beschränkungen wieder in Kraft.

Am Donnerstag wurden im Neckar-Odenwald-Kreis 121 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, das sind elf weniger als vor einer Woche. Die Inzidenz ist in der Folge erneut gesunken. Weitere Omikron-Fälle wurden nicht festgestellt.

Auch wenn sich das Infektionsgeschehen rückläufig entwickelt hat, ruft Landrat Dr. Achim Brötel dazu auf, über die Feiertage und zwischen den Jahren Kontakte zu reduzieren, um die Infektionsgefahr durch Omikron zu minimieren.

Update: Donnerstag, 23. Dezember 2021, 19.55 Uhr

Zwölf Omikron-Fälle, Ausbrüche in Schulen und Kitas

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Fallzahlen sinken, doch zugleich bereitet die Virusvariante Omikron Sorgen: Gleich zwölf Neuinfektionen mit Omikron hat das Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Zuvor waren insgesamt nur vier Fälle mit der Mutation bekannt geworden. Die zwölf neuen Omikron-Fälle verteilen sich auf zwei Cluster im Landkreis, teilte Marion Günther, persönliche Referentin des Landrats, auf RNZ-Anfrage mit. Insgesamt wurden am Mittwoch 88 neue Fälle bekannt (Vorwoche: 172). Größere Ausbrüche gibt es in folgenden Einrichtungen: Pestalozzi-Realschule Mosbach, Grundschule Mosbach-Diedesheim, Kindergarten St. Josef Diedesheim und Kindergarten St. Josef Sattelbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 461,1 auf 407,5 gesunken.

An den beiden Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim werden ab sofort Auffrischungsimpfungen für Personen ab 18 Jahren bereits drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung verabreicht. Die neue Regelung geht aus der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) hervor. Für Personen unter 18 Jahren ist weiterhin keine Auffrischungsimpfung vorgesehen.

Update: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 18.05 Uhr

Zwei weitere Todesfälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Zwei weitere Menschen sind im Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben: Wie das Landratsamt mitteilte, ist ein 65-jähriger Mann zu Hause an den Folgen seiner Infektion gestorben, ein weiterer im Alter von 75 Jahren in den SLK-Kliniken Heilbronn. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöht sich dadurch auf 168.

Am Montag hat das Gesundheitsamt in Mosbach 76 Neuinfektionen an das Landesgesundheitsamt in Stuttgart gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 104 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 477,1 auf 461,1 gesunken. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 545,9. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 1628. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis 12 571 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update: Dienstag, 21. Dezember 2021, 18.13 Uhr

Inzidenz sinkt unter 500

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Am Montag hat das Gesundheitsamt 22 Neuinfektionen gemeldet – 26 weniger also vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch von 502,8 auf 477,1 gesunken. Damit wurde erstmals seit 30. November die Grenze von 500 unterschritten. Zwischen Samstag und Montag wurden zudem vier Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: Johannes-Diakonie Schwarzach und Mosbach, Johannesberg-Schule Mosbach und Schefflenztalschule Schefflenz. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 1587 gesunken. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen im Landkreis ist auf 12.495 gestiegen.

Die Impfquote im Landkreis liegt weiter unter dem Bundes- und dem Landesdurchschnitt - mehr dazu lesen Sie hier.

Update: Dienstag, 21. Dezember 2021, 08.15 Uhr

172 Neuinfektionen am Wochenende

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Es ist noch nicht das ganz große Abflauen, die Tendenz zeigt aber in die richtige Richtung – nämlich weiter nach unten: Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart vermeldete am Wochenende insgesamt 172 Infektionen mit dem Coronavirus im Neckar-Odenwald-Kreis. Am dritten Adventswochenende waren noch 185 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 im Landkreis registriert worden.

Dementsprechend sinkt auch die Sieben-Tage-Inzidenz: Am Sonntagabend lag sie bei 502,8 (Freitag: 508,4). Die Neuinfektionen teilen sich wie folgt auf: Am Samstag waren es 117, am Sonntag 55.

Der Blick auf das Alter der Infizierten zeigt: Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren sind derzeit im Landkreis mit Abstand am stärksten betroffen. Es sieht also danach aus, als verliere die vierte Coronawelle im Kreis langsam etwas an Kraft. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass man in dieser Pandemie niemals den Tag vor dem Abend loben sollte. Ein erneuter Rückschlag droht durch die von der Weltgesundheitsorganisation und der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC als "besorgniserregend" eingeschätzte neue Omikron-Variante, die mittlerweile auch bei uns angekommen ist (die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete).

Aufgrund der schnellen Ausbreitung dieser Variante hält es das Gesundheitsamt für möglich, dass im Neckar-Odenwald-Kreis zeitnah weitere Fälle gefunden werden, und ruft deshalb die Bevölkerung dazu auf, den Eigenschutz mittels medizinischer Masken sowohl am Arbeitsplatz als auch im Privaten wieder konsequenter umzusetzen.

Update: Sonntag, 19. Dezember 2021, 17.45 Uhr

Drei weitere Menschen sind gestorben

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Drei weitere Menschen sind im Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben: So starb ein 92-jähriger Mann, der im DRK-Pflegeheim Luise von Baden in Schefflenz lebte, in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen. Ein weiterer 92-jähriger Mann starb im Pflegeheim Glück im Winkel in Michelbach und ein 83-jähriger Mann im Caritas- Pflegeheim St. Josef in Waldhausen. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt somit auf 164.

Am Freitag hat das Gesundheitsamt 107 Neuinfektionen gemeldet, 15 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 515,3 auf 508,4 gesunken. Folgende Gemeinschaftseinrichtungen sind von Ausbrüchen betroffen: Kindergarten St. Anna Hainstadt, Katholischer Kindergarten Diedesheim, Evangelischer Kindergarten Obrigheim, Pestalozzi-Realschule Mosbach, Grundschule Walldürn, Elztalschule Außenstelle Auerbach und Alloheim Senioren-Residenz Obrigheim.

Der Blick auf das Alter der Infizierten zeigt: Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren sind derzeit im Landkreis mit Abstand am stärksten betroffen.

Die Lage in den Krankenhäusern

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell 25 positiv getestete Patienten behandelt, 15 in Buchen sowie zehn in Mosbach. Drei der Patienten werden auf den Intensivstationen behandelt. Zwei müssen aktuell beatmet werden. Darüber hinaus gibt es fünf Verdachtsabklärungen. Im Krankenhaus in Hardheim gibt es auf der Intensivstation einen Verdachtsfall sowie auf der Isolierstation vier positiv bestätigte Patienten.

Update: Freitag, 17. Dezember 2021, 18.13 Uhr

Leichter Anstieg der Inzidenz

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 132 neue Infektionen. Die vom Landesgesundheitsamt berechnete Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 500,7 am Mittwoch auf 515,3.

Impftermine für die Impfstützpunkte in Fahrenbach und Bödigheim werden am heutigen Freitag, 17. Dezember, ab 10 Uhr freigeschaltet. Anmeldungen sind über www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sowie Tel. 06261/841111 (bis 14 Uhr) möglich. Impftermine sind immer montags und freitags ab 10 Uhr sowie mittwochs ab 15 Uhr buchbar.

Update: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 18.39 Uhr

Inzidenz sinkt trotz 172 Fällen

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/schat) Der Negativrekord der Vorwoche sorgt dafür, dass die Inzidenz im Kreis trotz 172 neu gemeldeter Corona-Fälle gesunken ist. Da am Mittwoch vor einer Woche die bisherige Höchstmarke von 242 Neuinfektionen an einem Tag erreicht worden war, ist trotz der hohen Fallzahl die Inzidenz von 545,9 auf aktuell 500,7 zurückgegangen.

Sorge bereitet den Verantwortlichen die Omikron-Mutation. Zwei neue Infektionen mit dieser Variante wurden am Mittwoch gemeldet. Am Donnerstag vor einer Woche war der erste Fall im Kreis bekannt geworden, ein zweiter folgte am Freitag. Während zwischen diesen beiden Infektionen ein Zusammenhang bestand und auch eine Verbindung zu einem Reiserückkehrer aus Südafrika hergestellt werden konnte, ist dies bei den beiden neuen Fällen bislang nicht der Fall, wie das Landratsamt bestätigt. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in der Region ist auf 12 065 gestiegen, die Zahl der aktiven Fälle auf 1933.

> Eine weitere offene Impfaktion findet am Freitag, 17.12., von 10 bis 16 Uhr im Gebäude 6 des Landratsamts in Mosbach statt. Corona-Schutzimpfungen mit Biontech/Pfizer und Moderna sind an diesem Tag ohne vorherige Terminbuchung möglich. Verfügbar sind rund 100 Impfungen, um 10 Uhr werden Nummern vergeben, die eine Impfung an diesem Tag garantieren. Impfwillige werden gebeten, anhand der z.B. unter www.dranbleibenbw.de veröffentlichten Kriterien zu prüfen, ob sie eine Impfung erhalten können.

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 18.45 Uhr

Drei weitere Todesfälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hat das Landratsamt am Dienstag gemeldet. So starben ein 76-jähriger Mann in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach, ein 93-jähriger Mann im Domus-Cura-Seniorenheim "Glück im Winkel" in Michelbach sowie ein 91-jähriger Mann im Caritas-Pflegezentrum St. Josef in Waldhausen. Die Gesamtzahl der mit Corona in Verbindung gebrachten Todesfälle steigt somit auf 161.

104 neue Infektionsfälle hat das Gesundheitsamt in Mosbach am Dienstag an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Das sind elf weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch von 559,1 auf 545,9 gesunken. Insgesamt haben sich bislang nachweislich 11 893 Kreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert, davon gelten aktuell 1860 als infektiös.

Update: Dienstag, 14. Dezember 2021, 18.47 Uhr

48 neue Fälle gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Montag 48 neue Infektionen mit Sars-Cov-2. Darunter wurden keine weiteren Omikron-Mutationen gefunden. Für den Kreis stellte das Landesgesundheitsamt eine Inzidenz von 559,1 (+2,8) fest.

Von Samstag bis Montag wurden vier Ausbruchsgeschehen in Schulen bzw. Kindergärten gemeldet: Es handelt sich hierbei um das Burghardt-Gymnasium in Buchen, die Abt-Bessel-Realschule Buchen, die Martin-von-Adelsheim Schule in Adelsheim und das Kinderhaus Arche Noah in Götzingen. Aktuell sind im Landkreis 1816 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 11.789 Kreisbewohner infiziert.

Update: Montag, 13. Dezember 2021, 18 Uhr

Die Welle ebbt leicht ab, doch Omikron bereitet Sorgen

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nach immer neuen Rekordzahlen, die Mitte vergangener Woche in einer Inzidenz von 669,7 gipfelten, waren die im Neckar-Odenwald-Kreis nachgewiesenen Neuansteckungen mit dem Coronavirus in der zweiten Wochenhälfte rückläufig. Dieser Trend hat sich über das Wochenende fortgesetzt, wenn auch mit einer kleinen "Delle".

Am Samstag meldete das hiesige Gesundheitsamt mit 125 neuen Corona-Infektionen 24 Fälle weniger als in der Vorwoche an das Landesgesundheitsamt (LGA), am Sonntag waren es mit 60 vier mehr. Insgesamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis somit am Wochenende weiter gesunken. Das LGA gab am Sonntagabend einen Wert von 556,3 bekannt (Freitag: 566,8).

Es sieht also danach aus, als verliere die vierte Coronawelle im Kreis langsam etwas an Kraft. Ein erneuter Rückschlag droht jedoch durch die von der Weltgesundheitsorganisation und der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC als "besorgniserregend" eingeschätzte neue Omikron-Variante, die mittlerweile auch bei uns angekommen ist (die RNZ berichtete). Aufgrund der schnellen Ausbreitung der Variante ruft das Gesundheitsamt dazu auf, den Eigenschutz mittels medizinischer Masken sowohl am Arbeitsplatz als auch im Privaten wieder konsequenter umzusetzen.

Update: Sonntag, 12. Dezember 2021, 18.15 Uhr

Zweiter Impfstützpunkt startet am Dienstag

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Die Zahl der Neuinfektionen sinkt, das Impftempo nimmt zu, und am Dienstag wird in Bödigheim der zweite Impfstützpunkt des Landkreises eröffnet. Das sind die doch hoffnungsfroh stimmenden Corona-Nachrichten aus dem Landkreis. Doch es gibt auch einen nicht so erfreulichen Aspekt: An den Neckar-Odenwald-Kliniken steigen die Patientenzahlen, weshalb am Freitag eine dritte Isolationsstation eröffnet werden musste.

Am Freitag hat das Gesundheitsamt in Mosbach 122 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 197. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deshalb von 609,9 auf 566,8 gesunken. Zudem gibt es ein Ausbruchsgeschehen in einer Gemeinschaftseinrichtung: Baulandschule Hettingen. Insgesamt haben sich bislang 11.556 Landkreisbewohner infiziert. Unter den 901 Neu-Infizierten zwischen Freitag und Donnerstag waren laut Landratsamt 229 Minderjährige. Zudem wurde eine zweite Infektion mit der neuen Omikron-Variante bekannt. Die Infektion steht im Zusammenhang mit dem am Donnerstag gemeldeten Fall. Hierzu teilte Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Anfrage mit: "Die Infektionsketten konnten geklärt und der Bezug zu einem Reiserückkehrer aus Südafrika hergestellt werden."

Die Lage an den Kliniken

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell 27 positiv getestete Patienten behandelt, 16 am Standort Buchen sowie elf in Mosbach. Vier der Patienten werden auf den Intensivstationen behandelt. Davon müssen drei Patienten aktuell beatmet werden. Darüber hinaus gibt es drei Verdachtsabklärungen. Im Krankenhaus in Hardheim werden drei positiv getestete Patienten behandelt.

Erste Operationen verschoben

Aufgrund der steigenden Patientenzahlen mussten die Neckar-Odenwald-Kliniken am Freitag die Zahl der Isolierstationen auf drei erhöhen. Zwei der Stationen werden am Standort Buchen betrieben, eine in Mosbach. Eine besondere Herausforderung stellt die Versorgung von Beatmungspatienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen dar. Da dies sehr personalintensiv ist, sehen sich die Verantwortlichen gezwungen, erste planbare Eingriffe, zu verschieben. Das so frei werdende Personal, insbesondere aus dem Bereich Anästhesie, wird auf den Intensivstationen eingesetzt, andere Pflegekräfte unterstützen auf den Isolierstationen. Die Versorgung von Notfällen wie Herzinfarkten, Schlaganfällen oder nach Unfällen sei aber weiterhin uneingeschränkt sichergestellt, betont Egenberger. Im Gegensatz zu anderen Krankenhäusern in der Region gibt es derzeit an den Kreiskliniken noch keinen Besucherstopp. Weiterhin gelten für alle Besucher die 2G-plus-Regeln. Die DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen bieten an beiden Klinikstandorten tagsüber eine Testmöglichkeit an.

Auch in Bödigheim wird geimpft

Am Dienstag, 14. Dezember, geht der zweite Impfstützpunkt im Kreis in Bödigheim mit zunächst zwei Impfteams in den Betrieb. Ermöglicht wird dies durch weitere Impfteams, die der Landkreis aufgestellt hat. Zunächst wird eines der Teams der Kreiskliniken von Fahrenbach nach Bödigheim verlagert, sodass in Bödigheim ein Team der Kliniken und eines des Landkreises rund 200 Impfungen am Tag durchführen können. Die Impfzeiten in Bödigheim liegen an sieben Tagen in der Woche von 9 bis 16 Uhr. Sobald die personellen Möglichkeiten bestehen, sollen in Bödigheim ebenfalls drei Teams impfen. Die Impfteams wurden dank großer Anstrengungen des Kreises und der Neckar-Odenwald-Kliniken in wenigen Tagen zusammengestellt. Unterstützt werden die Teams des Neckar-Odenwald-Kreises durch die DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen sowie durch die Firma Blackout aus Buchen. Der Impfstützpunkt befindet sich in der Sporthalle (Hauptstraße 56).

Termine ab Montag buchbar

Der Zutritt zum regionalen Impfstützpunkt ist nur mit einem zuvor gebuchten Termin möglich. Die Terminvergabe erfolgt über ein Onlinesystem sowie telefonisch. Anmeldungen sind ausschließlich über die Internetseite sowie die Telefonnummer 06261/84-1111 möglich. Termine sind am Montag, 13. Dezember, zwischen 10 und 14 Uhr für folgende Impftage buchbar: 14. und 15. Dezember in Bödigheim und 16. und 17. Dezember in Fahrenbach. Für Bödigheim werden 400 Termine freigeschaltet, für Fahrenbach sind es 750. Aus organisatorischen Gründen sollten die Impfberechtigten unmittelbar zur gebuchten Uhrzeit zum Impftermin erscheinen. Eine verfrühte Anreise ist nicht erforderlich. Alle Impfwilligen werden vor der Buchung gebeten, Informationen auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt zu überprüfen, ob sie impfberechtigt sind.

Impftempo nimmt zu

Nicht nur die mobilen Impfteams und der Impfstützpunkt in Fahrenbach, sondern auch die Arztpraxen sorgen dafür, dass das Impftempo im Kreis zunimmt. So haben die 81 Impfpraxen im Landkreis allein zwischen Montag und Donnerstag 4109 Impfungen verabreicht – das sind im Durchschnitt mehr als 1000 Impfungen am Tag, Darunter waren 234 Erstimpfungen, 323 Zweitimpfungen und 3552 Drittimpfungen. Insgesamt wurden bislang im Landkreis allein in den Praxen 87.134 Impfungen durchgeführt, darunter 17.724 Drittimpfungen. Wie viele Landkreisbewohner insgesamt geimpft sind, lässt sich nicht sagen: Die Impfstatistik des Sozialministeriums für die einzelnen Landkreise wurde seit Ende November nicht fortgeschrieben.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 21.33 Uhr

Omikron ist angekommen

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Am Donnerstag ist im Landkreis erstmals die Corona-Variante Omikron nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde sie im Rahmen der Routineuntersuchung eines bereits erfolgten PCR-Tests festgestellt. "Die betroffene Person ist kein Reiserückkehrer und befindet sich in Quarantäne. Es wurden mehrere Kontaktpersonen im Kreis ermittelt, die sich gemäß den Vorgaben zur Eindämmung neuer Virusvarianten nun ebenfalls in häusliche Isolation begeben müssen. Die Kontaktpersonennachverfolgung, die in einem solchen Fall umfänglich durchgeführt wird, dauert noch an. Die zuständige Ortspolizeibehörde überwacht die Einhaltung der Quarantäne betroffener Personen jeweils engmaschig", heißt es in der Mitteilung weiter.

Insgesamt wurden am Donnerstag 111 neue Coronafälle im Neckar-Odenwald-Kreis gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um 59,8 auf 609,9. Von den 11.434 Menschen im Landkreis, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 9399 als nicht mehr ansteckend, 158 sind verstorben. Nachweislich akut infiziert sind somit derzeit 1877 Kreisbewohner.

Update: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 18.16 Uhr

Die Zahlen gehen durch die Decke

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Während die Corona-Zahlen im Bundesdurchschnitt stagnieren, steigen sie im Neckar-Odenwald-Kreis in hohem Tempo an: Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt in Mosbach 242 Neuinfektionen – so viele wie nie zuvor. Der bisherige Höchstwert lag bei 203 (2. Dezember). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch um 44,5 auf 669,7 angestiegen. Auch dies ist ein Rekordwert. Aus folgenden Einrichtungen wurden Ausbrüche vermeldet: Burghardt-Gymnasium Buchen, Baulandschule Hettingen, Johannes-Diakonie in Schwarzach, Clemens-Brentano-Grundschule in Neckarelz, Kindergarten Fahrenbach und Grundschule Schloßau.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken wurde derweil am Mittwoch der 2500. Patient mit Verdacht auf Sars-CoV-2 behandelt. Davon haben sich 736 als positive Coronafälle bestätigt. Aktuell werden in den Kliniken 22 Patienten mit bestätigter Infektion behandelt. In Buchen sind es neun auf der Isolationsstation und drei auf der Intensivstation, in Mosbach acht auf der Isolationsstation und zwei auf der Intensivstation.

Am morgigen Freitag findet von 10 bis 16 Uhr im Gebäude 6 des Landratsamts in Mosbach, Scheffelstraße 3 (ehemaliges Kreismedienzentrum), eine weitere offene Impfaktion statt. Entsprechend der verfügbaren Kapazität von rund 100 Impfdosen werden um 10 Uhr Nummern vergeben, die eine Impfung an diesem Tag garantieren. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und der Impfpass.

Update: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 18.47 Uhr

115 neue Coronafälle am Dienstag registriert

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem der zuletzt deutliche Aufwärtstrend der Corona-Infektionen im Landkreis am Montag kurz gebremst wurde, setzte er sich am Dienstag weiter fort. Mit 115 Neuansteckungen zählte das Gesundheitsamt 19 Fälle mehr als eine Woche zuvor, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz um 11,1 auf 625,2 stieg.

Von den insgesamt 11.081 Einwohnern des Neckar-Odenwald-Kreises, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 9184 als nicht mehr ansteckend, 158 sind verstorben. Somit sind aktuell 1739 Kreisbewohner nachweislich akut mit dem Coronavirus infiziert.

Update: Dienstag, 7. Dezember 2021, 17.53 Uhr

Beatmungsplätze sind alle belegt

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Sechs Tage in Folge kannte die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis nur eine Richtung: nach oben. Nun ist der Wert erstmals wieder gesunken – und zwar von 639,1 auf 614,1. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 477,1.

Am Montag hat das Landratsamt 31 Neuinfektionen gemeldet (Vorwoche: 60). Von den zwischen Samstag und Montag gemeldeten Fällen ist auch eine Gemeinschaftseinrichtung betroffen: Grundschule Schloßau (neun Fälle). Die Zahl der aktiven Fälle ist um acht auf 1683 gesunken. Insgesamt gab es im Landkreis bislang 10.966 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2.

Deutlich angespannter zeigt sich derweil die Situation in den Kliniken im Kreis: Alle acht Beatmungsplätze – inklusive zweier Reserveplätze – sind belegt. Von diesen acht Patienten sind fünf an Covid-19 erkrankt. Auf der Isolationsstation in Buchen ist noch ein Bett frei, in Mosbach sind es zwei. "Die Belastung für das Personal steigt weiter", fasst der Ärztliche Direktor Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker die Entwicklung zusammen.

Update: Montag, 6. Dezember 2021, 18.08 Uhr

Infektionszahlen steigen weiter an

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die vierte Welle der Corona-Pandemie nimmt auch im Neckar-Odenwald-Kreis immer weiter an Fahrt auf. Am Wochenende meldete das hiesige Gesundheitsamt insgesamt 208 neue Infektionsfälle an das Landesgesundheitsamt in Stuttgart: 151 am Samstag und 57 am Sonntag. Am vorangegangenen Wochenende waren im Landkreis 183 Neuinfektionen gezählt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Freitag um 16,7 auf nun 639,1 gestiegen. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 483,3 gelegen.

Update: Sonntag, 5. Dezember 2021, 17.49 Uhr

Knapp 200 Neuinfektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 197 neue Fälle wurden am Freitag gemeldet – der zweithöchste Wert überhaupt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch auf einen neuen Rekordwert geklettert: Von 564,0 auf 622,4. Von den Neuinfektionen sind drei Gemeinschaftseinrichtungen betroffen: Pflegeheim Geras in Mudau (5 Fälle), Kindertagesstätte "Tiger" in Buchen (2) und Grundschule Schloßau (4). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 1739. Insgesamt haben sich bislang 10 730 Kreisbürger nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. – In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell 21 positiv getestete Patienten behandelt, elf in Buchen sowie zehn in Mosbach. Zwei der Patienten werden auf den Intensivstationen behandelt und müssen beatmet werden. Im Krankenhaus in Hardheim werden aktuell zwei Corona-Patienten im Isolationsbereich behandelt.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 18.08 Uhr

203 neue Coronafälle lassen Inzidenz auf 564 ansteigen

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu/lra) Nachdem am Mittwoch im Landkreis erstmals die kritische Inzidenz-Marke von 500 überschritten wurde, hat der Wert der binnen einer Woche gemeldeten Corona-Infektionen pro 100.000 Kreisbewohner am Donnerstag noch einmal deutlich zugelegt. 203 Neuansteckungen haben die Sieben-Tage-Inzidenz um 59,1 auf 564,0 ansteigen lassen. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung für nicht immunisierte Personen tritt nun nicht erst, wie ursprünglich vorgesehen, am Samstag in Kraft, sondern gilt bereits ab Freitagnacht um 0 Uhr.

Wer nicht genesen und nicht geimpft ist, darf ab sofort zwischen 21 und 5 Uhr die Wohnung oder sonstige Unterkunft, etwa eine Beherbergungsstätte oder ein Wohnheim, nur aus triftigen Gründen verlassen. Diese Gründe umfassen unter anderem die Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten, den Besuch von Ehegatten, Lebenspartnern sowie Partnern einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft und die Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen. Eine detaillierte Übersicht dazu enthält die Corona-Verordnung des Landes in Paragraf 17a (Absatz 2 und 3), abrufbar unter https://tinyurl.com/corona-uebersicht. Zudem gilt im Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, die 2G-Regelung. Abholangebote und Lieferdienste sind weiterhin uneingeschränkt möglich.

Das Landratsamt hatte die Inzidenzüberschreitung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am Donnerstagabend unverzüglich bekanntgemacht, nachdem dies durch das Landesgesundheitsamt bestätigt worden war. Die lokalen Ausgangsbeschränkungen werden aufgehoben, sobald die Inzidenz im Kreis an fünf Tagen in Folge unter 500 liegt.

Landrat Dr. Achim Brötel und Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert bitten die ungeimpfte Bevölkerung, die Maßnahmen konsequent mitzutragen und sich zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer möglichst bald immunisieren zu lassen. Das Landratsamt informiert unter www.neckar-odenwald-kreis.de tagesaktuell über die Geltung der Ausgangsbeschränkungen. Dort kann auch die Bekanntmachung des Gesundheitsamts eingesehen werden.

Update: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 18.57 Uhr

Zahlen liegen auf Rekordhoch - Ausgangssperre für Ungeimpfte

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Gleich zwei traurige Rekorde wurden am Mittwoch im Landkreis erreicht: So viele bestätigte Neuinfektionen wie noch nie an einem Tag (168) und einen Höchststand bei der Sieben-Tage-Inzidenz (504,9). In den 168 neuen Fällen sind auch zwei Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen berücksichtigt: Nardini-Schule Mosbach (vier Fälle) und Kindergarten "Lindenbaum" in Elztal-Auerbach (acht).

Die Sieben-Tage- Inzidenz ist von 481,2 auf 504,9 gestiegen. Liegt dieser Wert an zwei Tagen in Folge über 500, gilt für nicht geimpfte und nicht genesene Menschen eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Außerdem dürfen sie nur noch Geschäfte und Märkte betreten, die der Grundversorgung dienen. Die Verschärfung würde am Freitag um 0 Uhr in Kraft treten.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 10.330 Kreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon sind 158 Menschen gestorben. Aktuell gibt es im Landkreis 1528 aktive Fälle.

Hinweis: In der ursprünglichen Fassung dieses Updates hieß es noch, dass die Verschärfungen erst am Samstag 0 Uhr in Kraft treten. Aufgrund neuer Informationen aus dem Landratsamt, haben wir diese Angabe nun korrigiert. Die Verschärfungen treten bereits ab Freitag 0 Uhr in Kraft.

Update: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 18.21 Uhr

