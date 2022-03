Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Mittwoch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt gegeben: Im Mosbacher Krankenhaus ist ein 83-jähriger Covid-Patient verstorben.

Obwohl mit 537 Neuinfektionen gestern 70 Fälle mehr gemeldet wurden als eine Woche zuvor, ist die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis weiter gesunken. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 2335,2. Das ist zwar ein Rückgang um 125,9, gleichwohl aber die höchste Inzidenz aller 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg.

Seit Beginn der Pandemie wurden im NOK insgesamt 40.306 positive PCR-Tests registriert. Nachweislich akut infiziert sind derzeit 4085 Kreisbewohner.

Update: Mittwoch, 30. März 2022, 18.27 Uhr

200. Corona-Toter im Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gab am Dienstag den 200. Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt: Ein 83-jähriger Mann ist am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken seiner Covid-19-Erkrankung erlegen.

Daneben wurden gestern 606 Neuinfektionen gemeldet; das sind 139 Fälle weniger als am Dienstag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag um 36,2 auf 2461,1.

Update: Dienstag, 29. März 2022, 17.30 Uhr

Inzidenz trotz 1010 neuer Fälle gesunken

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Erstmals haben die Gesundheitsämter am Wochenende keine Corona-Zahlen an das Landesgesundheitsamt gemeldet, eine Umsetzung der geänderten Meldevorgaben. Die Neuinfektionen, die im Landkreis am Wochenende bestätigt wurden, werden ab sofort gebündelt montags veröffentlicht. An diesem Montag waren es 1010 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zwischen Freitag und Montag von 2627,3 auf 2497,3 gesunken. Insgesamt gab es bislang im Landkreis 39 163 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2.

Update: Montag, 28. März 2022, 18.45 Uhr

Keine Corona-Zahlen am Wochenende

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Bei vielen Lesern gilt der Blick bei der täglichen Zeitungslektüre den aktuellen Corona-Zahlen. Montags gibt es künftig aber keine neuen Daten zum Infektionsgeschehen im Kreis oder im Land: Baden-Württemberg veröffentlicht nämlich am Wochenende keinen Corona-Lagebericht mehr, was unter anderem mit dem milderen Verlauf der aktuellen Welle begründet wird.

Wie das Sozialministerium in einer Pressemitteilung erklärt, wurden im Zug der neuen Corona-Verordnung die Meldefristen umgestellt. Am Wochenende und an Feiertagen werden deshalb seit diesem Wochenende keine Infektionsfälle mehr von den Gesundheitsämtern der Kreise über das Landesgesundheitsamt an das Robert-Koch-Institut übermittelt.

Von montags bis freitags werden die Corona-Daten aber weiterhin im Lagebericht dargestellt. Dementsprechend veröffentlichen wir die Infektionszahlen aus der Region künftig in unseren Ausgaben von Dienstag bis Samstag.

Update: Sonntag, 27. März 2022, 17.19 Uhr

Ein Todesfall, 926 Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Freitag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet: Ein 85-jähriger Mann ist am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken verstorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen im Landkreis, die ihre Covid-19-Erkrankung nicht überlebt haben, auf 199.

Gestiegen ist am Freitag auch wieder die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis, nachdem sie zuvor drei Tage in Folge gesunken war. Mit 926 Neuansteckungen wurden mehr als doppelt so viele Fälle registriert wie am Freitag vergangener Woche. Das Landesgesundheitsamt bezifferte die Inzidenz auf 2627,3 (+265,6).

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell 26 Covid-19-Patienten behandelt: je 13 in Mosbach und in Buchen. Zwei Patienten liegen auf der Intensivstation und müssen künstlich beatmet werden. Darüber hinaus gab es am Freitag sieben Verdachtsabklärungen.

Update: Freitag, 25. März 2022, 18.15 Uhr

Inzidenz erneut leicht gesunken

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Am Donnerstag wurden im Neckar-Odenwald-Kreis 586 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Obwohl das 70 Fälle mehr sind als vor einer Woche, ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis nach Angaben des Landesgesundheitsamts weiter leicht zurückgegangen: Die Behörde bezifferte den Wert auf 2361,7 (-23,8 im Vergleich zum Mittwoch).

Update: Donnerstag, 24. März 2022, 17.45 Uhr

467 neue Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Mit 467 neuen Corona-Infektionen im Landkreis hat das Gesundheitsamt am Mittwoch 173 Fälle weniger gemeldet als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also der Wert der innerhalb einer Woche registrierten Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner, sank um 88,3 auf 2385,3. Die durchschnittliche Inzidenz der 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs liegt bei 1939,3.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden bisher insgesamt 36 641 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen. 198 Menschen haben ihre Covid-19-Erkrankung nicht überlebt. Nachweislich akut infiziert sind derzeit 4984 Kreisbewohner.

Update: Mittwoch, 23. März 2022, 18 Uhr

Drei weitere Todesfälle im Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Das Landratsamt hat am Dienstag drei weitere Todesfälle gemeldet: Ein 84-jähriger Mann starb in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach. Zudem starben zwei Frauen im Alter von 79 Jahren. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt auf 198.

Obwohl aktuell mehr als 4000 Menschen im Landkreis mit Corona infiziert sind, sind die Krankenhäuser nicht überlastet. Die Erkenntnis: Nur wenige Infizierte erkranken schwer. Das ist die wichtige Botschaft in diesen Tagen. Denn die Zahl der Neuinfektionen ist weiter hoch: Am Dienstag hat das Gesundheitsamt 745 neue Fälle gemeldet. Vor einer Woche war mit 868 Neuinfektionen ein Rekordwert gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 2545,3 auf 2473,6 gesunken. Insgesamt haben sich 36 174 Kreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert.

Personal-Engpässe wegen Corona-Infektion

Am Krankenhaus in Hardheim werden derzeit vier Corona-Patienten behandelt. Zwei weitere befinden sich in der Verdachtsabklärung. Bei einem Patienten musste eine Beatmung eingeleitet werden. Zur weiteren Intensivbehandlung soll der Patient nun an eine größere Klinik verlegt werden. In den Kreiskliniken werden 29 positiv getestete Patienten behandelt, 17 am Standort Buchen, 12 in Mosbach. Zwei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt und müssen beatmet werden. Die Infektionswelle macht natürlich auch vor den Beschäftigten nicht Halt: "Aktuell kommt es, wie es auch landesweit festzustellen ist, in den Kliniken zu einzelnen Personal-Engpässen aufgrund von Corona-Erkrankungen. Doch der Klinikbetrieb inklusive der Operationen läuft bisher weitgehend normal weiter", teilte Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Anfrage mit.

Update: Dienstag, 22. März 2022, 18.00 Uhr

Infektionswelle reißt nicht ab

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Von Entspannung leider keine Spur: Das Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus, die Zahl der Neuinfektionen verharrt auf einem hohen Niveau. Am Montag hat das Gesundheitsamt 420 Neuinfektionen gemeldet (Vorwoche: 352). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 2537,6 auf 2545,3 gestiegen. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag sie bei 2637,1. Damit hat der Neckar-Odenwald-Kreis den vierthöchsten Wert in ganz Baden-Württemberg. Insgesamt gab es in den zurückliegenden gut zwei Jahren im Landkreis 35 429 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2. Auffallend: Rund zehn Prozent aller Infektionen stammen aus den letzten sieben Tagen.

8730 Neuinfektionen im Februar

Die Wucht der aktuellen Omikron-Welle wird auch beim Blick auf die Auswertung der Corona-Zahlen für den Februar deutlich, die das Landratsamt zur Verfügung gestellt hat. Insgesamt wurden 8730 neue Fälle gemeldet – mehr als doppelt so viel wie im Januar (3775).

Die Infektionen nach Altersklassen:

> 0 bis 2: 155 (Januar: 53)

> 3 bis 5: 330 (143)

> 6 bis 11: 1178 (439)

> 12 bis 17: 928 (415)

> 18 bis 24: 921 (439)

> 25 bis 34: 1288 (628)

> 35 bis 44: 1428 (628)

> 45 bis 54: 1124 (507)

> 55 bis 64: 865 (339)

> 65 bis 74: 297 (115)

> 75 und älter: 216 (69)

Drei Landkreisbewohner sind im Februar an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Sie waren 61, 81 und 87 Jahre alt. Zwei der Todesopfer waren nicht geimpft, eines war geimpft.

Update: Montag, 21. März 2022, 17.57 Uhr

830 Neuinfektionen am Wochenende

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Auch wenn am Sonntag kalendarisch Frühlingsanfang war, so sorgt der Lenz noch nicht für sinkende Coronazahlen im Kreis: Am Wochenende wurden insgesamt 830 Neuinfektionen gemeldet (Vorwoche: 796), 261 am Sonntag und 569 am Samstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zwischen Freitag und Sonntag von 2443,0 auf 2537,6 gestiegen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie im Landkreis 35.009 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2.

Das Corona-Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 06261/84-3333 sowie unter Tel. 06281/5212-3333 erreichbar.

Impfstützpunkte Bödigheim und Fahrenbach schließen Ende März

Aufgrund der stetig zurückgehenden Nachfrage und aus Kostengründen stellen die beiden Impfstützpunkte in Bödigheim und Fahrenbach ihren Betrieb zum 31. März ein. Die künftig anfallenden Impfungen sollen vorwiegend von der niedergelassenen Ärzteschaft durchgeführt werden.

Bis Ende März besteht weiterhin die Möglichkeit, sich in den Impfstützpunkten in Bödigheim und Fahrenbach, sowohl mit als auch ohne Termin, impfen zu lassen. Angeboten werden Erst-, Zweit-, Auffrischungs- und Viertimpfungen. Öffnungstage sind mittwochs von 13 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 9 bis 16 Uhr. Mehr zum Thema gibt es hier.

Update: Sonntag, 20. März 2022, 18.30 Uhr

Besuche an den Kliniken möglich

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) 460 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Freitag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 2443. Insgesamt haben sich bislang 34 179 Kreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert.

Entsprechend der Vorgehensweise am Universitätsklinikum Heidelberg und den anderen Kliniken der Region Rhein-Neckar werden die Krankenhäuser in Buchen und Mosbach ab 21. März wieder Besuche ermöglichen. Zwar sind die Sieben-Tage-Inzidenzen weiterhin sehr hoch, doch wird es als vertretbar eingestuft, den Angehörigen unter Auflagen den Zugang zu den Patienten zu ermöglichen. Ab kommender Woche soll nun in den Neckar-Odenwald-Kliniken die "1-1-1-Regel" gelten, was bedeutet, dass ein Besuch pro Patient pro Tag für eine Stunde in der Zeit von 16 bis 19 Uhr möglich sein wird. Besucher müssen sich bis 12 Uhr an der Pforte (Buchen, Tel. 06281/290; Mosbach, Tel. 06261/830) anmelden. Unabhängig vom Immunisierungsstatus wird ein Schnelltest einer anerkannten Abstrichstelle benötigt, der maximal 24 Stunden alt sein darf. Alternativ wird auch ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test akzeptiert. Zudem gilt: Besucher dürfen keinerlei Symptome aufweisen und Kontakte zu Personen gehabt haben, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Während des gesamten Besuchs, also auch in den Patientenzimmern, ist eine FFP2-Maske zu tragen. Unverändert gelten Ausnahmen von den Besuchszeiten, allerdings ebenfalls nur mit aktuellem Testergebnis: Mutter oder Vater eines kranken Kindes erhalten ebenso Zutritt wie die Angehörigen von Sterbenden. Am Standort Buchen dürfen Schwangere durch ihre Partner bei der Geburt begleitet werden und die Väter dürfen Mutter und Baby besuchen.

Update: Freitag, 18. März 2022, 18.10 Uhr

Besuche in Kliniken ab Montag unter Auflagen möglich

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Wie andere Kliniken der Region Rhein-Neckar werden die Krankenhäuser in Buchen und Mosbach ab 21. März wieder Besuche ermöglichen. Das teilt das Landratsamt mit.

Zwar sind die Sieben-Tage-Inzidenzen weiterhin sehr hoch, doch es wird als vertretbar eingestuft, den Angehörigen unter Auflagen den Zugang zu den Patienten zu ermöglichen.

Ab kommender Woche soll nun in den Neckar-Odenwald-Kliniken die "1-1-1-Regel" gelten. Das bedeutet, dass ein Besuch pro Patient pro Tag für eine Stunde in der Zeit von 16 bis 19 Uhr möglich sein wird. Besucher müssen sich bis 12 Uhr an der jeweiligen Pforte (Buchen 06281-290 / Mosbach 06261-830) anmelden.

Unabhängig vom Immunisierungsstatus wird ein aktueller Schnelltest benötigt, der maximal 24 Stunden alt sein darf. Die Klinikleitung empfiehlt jedoch, den Test möglichst unmittelbar vor dem Krankenbesuch zu machen. Unkomplizierte Testmöglichkeiten bestehen unmittelbar an den Krankenhäusern an den Schnellteststationen der beiden DRK-Kreisverbände. Alternativ wird auch ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test für Besuche akzeptiert.

Zudem gilt nach wie vor: Besucher dürfen keinerlei Symptome aufweisen und es darf keine Kontakte zu Personen gegeben haben, die positiv auf Corona getestet wurden. Infizierte, die sich in Quarantäne befinden, sind von Besuchen ebenso ausgeschlossen wie Besucher mit einem positiven Schnelltestergebnis.

Während des gesamten Besuchs, also auch in den Patientenzimmern, sollte unbedingt FFP2-Masken getragen werden. Dies dient dem Schutz der Patienten, aber auch des Personals und damit der Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs.

Unverändert gelten Ausnahmen von den Besuchszeiten, allerdings ebenfalls nur mit aktuellem Testergebnis: Mutter oder Vater eines kranken Kindes erhalten ebenso Zutritt wie die Angehörigen von Sterbenden. Am Standort Buchen dürfen Schwangere auch durch ihre Partner bei der Geburt begleitet werden und die Väter dürfen Mutter und Neugeborenes besuchen.

Update: Freitag, 18. März 2022, 10.42 Uhr

160 ungeimpfte Mitarbeiter wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffenen Krankenhäuser, Pflegeheime und Pflegedienste oder Praxen im Landkreis müssen dem Gesundheitsamt alle Mitarbeiter melden, die bis zum 15. März keinen Nachweis über ihre Immunisierung oder kein glaubhaftes ärztliches Attest vorgelegt haben, dass sie sich aus gesundheitliche Gründen nicht impfen lassen können. Nach aktuellem Stand der Auswertung wurden dem Gesundheitsamt bislang rund 160 Personen ohne Nachweis aus circa 50 Einrichtungen gemeldet. Darunter sind Kliniken, Pflegeheime sowie mehrere Arzt- und Physiopraxen.

Die benannten Personen erhalten eine 14-tägige Frist, um dem Gesundheitsamt einen Impfnachweis bzw. eine medizinische Kontraindikation vorzulegen, ansonsten erhalten diese eine Anhörung zu einem Bußgeld. Insgesamt werden Rückmeldungen von über 350 Einrichtungen erwartet.

Am Donnerstag hat das Landratsamt weitere 516 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 611 Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 2725,4 auf 2635,7 gesunken. Insgesamt haben sich bislang 33.719 Landkreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon sind 195 Menschen gestorben.

Das Corona-Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06261/84-3333 sowie unter der 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Donnerstag, 17. März 2022, 18.26 Uhr

640 neue Fälle wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) 640 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Vor einer Woche waren es 699 neue Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 2725,4.

Insgesamt haben sich bislang 33 203 Kreisbürger nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon sind 195 Menschen gestorben.

Update: Mittwoch, 16. März 2022, 18.19 Uhr

Das nächste Allzeithoch

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Coronazahlen im Landkreis steigen, ein Ende ist nicht abzusehen. Am Dienstag wurden mit 868 Neuinfektionen einmal mehr so viele Fälle nachgewiesen wie noch nie zuvor an einem Tag, die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf das nächste Allzeithoch: 2756 errechnete das Landesgesundheitsamt – ein Anstieg von 118,9 im Vergleich zum Montag. Seit die Pandemie vor gut zwei Jahren den Neckar-Odenwald-Kreis erreicht hat, wurden hier insgesamt 32.563 Coronafälle registriert. Nachweislich akut infiziert sind derzeit 4973 Kreisbürger.

Update: Dienstag, 15. März 2022, 18.15 Uhr

Inzidenz steigt auf 2637,1

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Zahl der Neuinfektionen bleibt weiterhin hoch: 352 bestätigte Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Montag gemeldet. Vor einer Woche waren es lediglich 49 neue Fälle gewesen. Die Folge: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen und zwar von 2482,7 auf das neue Allzeithoch von 2637,1. Damit hat der Neckar-Odenwald-Kreis nach wie vor die zweithöchste Inzidenz in Baden-Württemberg. Nur im Schwarzwald-Baar-Kreis haben sich in der letzten Woche – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – mehr Menschen angesteckt. Insgesamt haben sich bei uns bislang 31 695 Landkreisbewohner mit Sars-Cov-2 infziert.

Das Corona-Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 06261/84-3333 sowie unter Tel. 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Montag, 14. März 2022, 17.30 Uhr

Zweithöchster Wert im Land

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Welle an Neuinfektionen im Landkreis reißt nicht ab: Am Wochenende wurden insgesamt 796 neue Fälle gemeldet (Vorwoche: 555). Am Samstag waren es 609 Neuinfektionen, am Sonntag 187. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Freitag auf Samstag von 2283,8 auf 2487,5 gestiegen. Am Sonntagabend meldete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart dann einen Inzidenzwert von 2482,7. Damit weist der Neckar-Odenwald-Kreis nach dem Schwarzwald-Baar-Kreis (3314,7) aktuell die zweithöchste Inzidenz in ganz Baden-Württemberg auf. Zum Vergleich: Am Sonntag vor einer Woche lag der Wert noch bei 1803,2. Insgesamt haben sich bislang 31.343 Kreisbürger nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert – davon 3570, oder mehr als zehn Prozent aller Infizierten, innerhalb der letzten Woche.

Update: Sonntag, 13. März 2022, 17.45 Uhr

Mehr Patienten in den Kliniken, Inzidenz steigt

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Welle an Neuinfektionen ebbt nicht ab: 704 neue Fälle wurden am Freitag gemeldet. Im Vergleich zur Vorwoche (536) ist das ein deutlicher Anstieg um 168. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Folge von 2060,5 auf das neue Allzeithoch von 2283,8 gestiegen. Insgesamt haben sich bislang 30.547 Kreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon sind 195 gestorben. Die Zahl der aktiven Fälle gibt das Landratsamt mit 4337 an.

Die hohe Zahl an Neuinfektionen schlägt sich langsam auch in den Belegungszahlen der Kliniken nieder. In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell 32 positiv getestete Patienten behandelt, jeweils 16 in Buchen und in Mosbach. Im Vergleich zur letzten Erhebung vor acht Tagen ist die Zahl der Corona-Patienten in den Kreiskliniken um acht gestiegen. Fünf Patienten werden auf der Intensivstation behandelt. Ein Patient muss aktuell beatmet werden. Darüber hinaus gibt es drei Verdachtsabklärungen. Im Krankenhaus in Hardheim werden aktuell zwei Corona-Patienten stationär behandelt. Hinzu kommt ein Patient zur Verdachtsabklärung.

Die Corona-Pandemie beschäftigt und belastet die Krankenhäuser im Landkreis nun schon seit zwei Jahren. Am gestrigen Freitag jährte es sich zum zweiten Mal, dass die Neckar-Odenwald-Kliniken die erste Covid-Patientin stationär aufgenommen haben. Seither wurden dort über 1000 Patienten mit Corona oder Corona-Verdacht behandelt.

Info: Das Corona-Bürgertelefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 06261/84-3333 sowie unter Tel. 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Freitag, 11. März 2022, 17.16 Uhr

Drei Menschen sind gestorben

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Gleich drei weitere Todesfälle im Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hat das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet: So starben drei Männer im Alter von 66, 74 und 82 Jahren in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt somit auf 195. – Weitere 611 Neuinfektionen wurden am Donnerstag gemeldet. Vor einer Woche waren es 379 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach wie vor auf Rekordkurs: Von 2021,6 am Mittwoch stieg der Wert auf 2060,5.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 29 843 Kreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert. Trotz der hohen Infektionszahlen nutzen aktuell deutlich weniger Menschen das Angebot des Bürgertelefons zum Coronavirus des Landratsamts. Deshalb ist das Bürgertelefon ab sofort an Samstagen nicht mehr geschaltet. Die geschulten Mitarbeiter stehen von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 06261/84-3333 bzw. 06281/5212-3333 zur Verfügung.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 18.38 Uhr

Inzidenz liegt erstmals über 2000

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem am Dienstag mit 736 neuen Corona-Infektionen im Landkreis so viele Fälle gemeldet worden waren wie nie zuvor innerhalb eines Tages, folgte am Mittwoch gleich der nächste unerfreuliche Rekord: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat ein neues Allzeithoch erreicht. Mit 699 Neuansteckungen wurden gestern 320 Fälle mehr gezählt als eine Woche zuvor, wodurch die Inzidenz im Kreis erstmals die Marke 2000 überschritten hat. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert am Abend auf 2021,6 (+191,9).

Von den insgesamt 29 232 Einwohnern des Neckar-Odenwald-Kreises, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 25 278 als nicht mehr ansteckend, 192 sind an oder mit Covid-19 verstorben. Nachweislich akut mit dem Virus infiziert sind derzeit 3762 Kreisbewohner.

Info: Das Corona-Telefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr unter 06261/843333 und 06281/52123333 erreichbar.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 17.36 Uhr

Zwei weitere Todesfälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Zwei weitere mit dem Coronavirus infizierte Kreisbewohner haben ihre Erkrankung nicht überlebt – das teilte das Landratsamt am Dienstagabend mit. So sind am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken eine 82-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 steigt somit im Neckar-Odenwald-Kreis auf 192.

Mit 736 Neuansteckungen wurden gestern 221 Fälle mehr gemeldet als am Dienstag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Berechnung des Landesgesundheitsamts um 173,2 auf 1829,7 gestiegen.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 28 533 Coronafälle registriert. Nachweislich akut infiziert sind derzeit 3198 Kreisbürger.

Das Corona-Telefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr unter 06261/843333 und 06281/52123333 erreichbar.

Update: Dienstag, 8. März 2022, 18.15 Uhr

Inzidenz sinkt auf 1656,5

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis über das Wochenende auf 1803,2 angestiegen war, ist sie am Montag wieder deutlich gesunken. Mit nur 49 Neuansteckungen registrierte das Landesgesundheitsamt 173 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die Inzidenz sank in der Folge um 146,7 auf 1656,5. Nachweislich akut mit dem Coronavirus infiziert sind derzeit 2746 Kreisbewohner.

Update: Montag, 7. März 2022, 19.15 Uhr

555 Neuinfektionen wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Von Entspannung ist beim Blick auf die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis weiter keine Spur: Am Wochenende wurden insgesamt 555 Neuinfektionen gemeldet, 347 am Samstag und 208 am Sonntag. Vor einer Woche waren es 417 neue Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zwischen Freitag und Sonntag von 1692,7 auf 1803,2 gestiegen. Insgesamt haben sich nun 27.748 Landkreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update: Sonntag, 6. März 2022, 17.15 Uhr

Ein Todesfall und 536 Neuinfizierte

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken ist ein 81-jähriger Covid-19-Patient verstorben. Das gab das Gesundheitsamt am Freitagabend bekannt. Damit steigt die Zahl der Menschen im Landkreis, die ihre Corona-Infektion nicht überlebt haben, auf 190.

Am heutigen Freitag wurden 536 Neuansteckungen gemeldet, das sind 88 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt bei 1692,7 (+89,1). Seit Beginn der Pandemie wurden im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 27.193 Corona-Infektionen nachgewiesen. Als akut infiziert gelten derzeit 3944 Kreisbewohner.

Update: Freitag, 4. März 2022, 18 Uhr

Wieder mehr Covid-Patienten - Besucherstopp verlängert

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/lu) Die Belegungszahlen der Neckar-Odenwald-Klinken zeigen seit einigen Tagen wieder einen Anstieg der Coronafälle. So werden dort – Stand Donnerstagvormittag – 24 positiv getestete Patienten behandelt: 15 am Standort Mosbach und neun in Buchen. Vier Patienten liegen auf den Intensivstationen, zwei davon müssen künstlich beatmet werden. Darüber hinaus gab es gestern insgesamt vier Verdachtsabklärungen in beiden Häusern.

Angesichts der nach wie vor extrem hohen Infektionszahlen haben Klinikleitung und Chefärzte am Donnerstag gemeinsam entschieden, den seit 2. Februar geltenden Besucherstopp erneut bis mindestens 13. März zu verlängern.

"Uns ist bewusst, dass die Verlängerung der aktuellen Besucherregelung eine Herausforderung für alle Betroffenen ist. Die immer noch steigenden Inzidenzen zwingen uns jedoch zu dieser Entscheidung", erklärte der Ärztliche Leiter Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker. Sie diene letztlich dem Schutz von Patienten, aber auch des Personals und damit der Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs. Sobald es verantwortbar sei, werde man voraussichtlich wieder zur 2G-plus-Regelung zurückkehren.

Weiterhin gelten allerdings auch einige Ausnahmen vom Besucherstopp: Mutter oder Vater eines kranken Kindes erhalten Zutritt, ebenso wie die Angehörigen von Sterbenden. In Buchen dürfen Schwangere auch von ihrem Partner bei der Geburt begleitet werden, und die Väter dürfen Mutter und Baby besuchen. Für all diese Fälle gilt aber, dass der Zutritt zu den Kliniken nur möglich ist, wenn keine Symptome vorliegen und es keine Kontakte zu Infizierten gab. Vor Betreten der Kliniken wird zusätzlich ein Schnelltest vorgenommen.

Mit 379 neuen Corona-Infektionen wurden gestern im Landkreis 56 Fälle mehr nachgewiesen als vor einer Woche. Dennoch sank Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesgesundheitsamt um 104,4 auf 1603,6.

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 18.48 Uhr

Impfungen mit Nuvaxovid – 379 neue Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/pm) Die regionalen Impfstützpunkte des Neckar-Odenwald-Kreises in Bödigheim und Fahrenbach haben am Aschermittwoch mit den ersten Impfungen mit dem neuen Impfstoff Nuvaxovid des Unternehmens Novavax begonnen. Eine Impfung mit diesem Impfstoff wird nur nach vorheriger Terminbuchung vorgenommen. Weitere Termine sind ab sofort verfügbar. Die Terminvergabe erfolgt über das bereits bekannte Onlinesystem auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt.

Aufgrund der zunächst geringen Liefermengen ist der Impfstoff nach Vorgabe des Landes dem von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffenen Personenkreis vorbehalten und soll diesem bevorzugt angeboten werden. Sobald mehr Impfstoff des Unternehmens Novavax zur Verfügung steht, können auch Personen, die nicht der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, mit dem Impfstoff grundimmunisiert werden.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Aschermittwoch für den Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 379 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 1708,0.

Bei Fragen zur Corona-Pandemie ist das Bürgertelefon des Landratsamts montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr unter Tel. 06261/84-3333 sowie unter Tel. 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Mittwoch, 2. März 2022, 18.50 Uhr

Inzidenz steigt auf 1840,8

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) 515 neue bestätigte Corona-Infektionen – 226 mehr als vor einer Woche – haben die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis am Dienstag auf ein neues Allzeithoch ansteigen lassen. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert am Abend auf 1840,8 (+84,2).

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 25.899 Corona-Fälle nachgewiesen. Als akut infiziert gelten derzeit 3359 Kreisbewohner.

Update: Dienstag, 1. März 2022, 17.48 Uhr

