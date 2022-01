Seit Montag greift im Neckar-Odenwald-Kreis die Notbremse des Landes: Lebensmittelmärkte dürfen – je nach Größe – nur noch einen Kunden pro 20 bzw. 40 Quadratmeter einlassen. In der Kaufland-Filiale in Buchen weist ein Schild auf die Personenbegrenzung hin. Foto: Rüdiger Busch

Noch Testgeschäft, am Sonntag öffnet sich der Neckar-Odenwald-Kreis wieder ein bisschen. Das Landratsamt appelliert an Kunden und Geschäftsinhaber, auch die Luca-App als ein Mittel der Pandemiebekämpfung zu verwenden. Foto: Stephanie Kern

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/tra) 227 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Dienstag. Die vom Landesgesundheitsamt berechnete Inzidenz lag bei 790,0 (-34,1).

Der Neckar-Odenwald-Kreis bietet am Samstag, 29. Januar, im Impfstützpunkt in Fahrenbach von 9 bis 12.20 Uhr eine Impfaktion für Kinder mit vorheriger Terminanmeldung an. Geimpft werden Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Eine sorgeberechtigte Person muss persönlich anwesend sein. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer. Die Terminvergabe erfolgt am heutigen Mittwoch, 26. Januar, ab 15 Uhr über das Onlinesystem auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Die Zweittermine finden am Samstag, 19. Februar, im Impfstützpunkt Bödigheim statt.

Die Stiko empfiehlt die Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen. Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können. Darüber hinaus können auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten besteht.

Update: Dienstag, 25. Januar 2022, 18.13 Uhr

Inzidenz steigt auf 824,1

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Inzidenz erklimmt nicht nur bundesweit, sondern auch im Landkreis immer neue Höhen, aber erfreulicherweise spiegeln sich die unzähligen Neuinfektionen nicht in der Krankenhausbelegung wider. So gibt es aktuell nur zwei Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen im Kreis – und das bei aktuell 1375 aktiven Fällen im Landkreis. Am Montag hat das Gesundheitsamt 119 Neuinfektionen gemeldet – 66 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 785,1 auf 824,1 gestiegen und hat damit erstmals die Marke von 800 überschritten. Zudem hat das Landratsamt vier Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen gemeldet: in der Grundschule Aglasterhausen, in der Wilhelm-Stern-Grundschule Mosbach, im Kindergarten Reichenbuch und im Katholischen Kindergarten Obrigheim.

Update: Montag, 24. Januar 2022, 17.43 Uhr

227 neue Fälle am Wochenende

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Der Wochentrend ist eindeutig: So viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab es noch nie im Neckar-Odenwald-Kreis. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 15.412 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert – 227 neue Fälle waren es alleine am Wochenende.

Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart meldete für den Samstag 128 Neuinfektionen im Landkreis, was eine Sieben-Tage-Inzidenz von 755,9 bedeutet. Am Sonntag kamen dann noch 99 Neuinfektionen dazu, die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert das Landesgesundheitsamt auf 785,1. Zum Vergleich: Auf den Tag genau vor einem Jahr lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 162,2.

Auf den Intensivstationen des Kreises ist die Corona-Lage relativ ruhig: Zwei Covid-Patienten müssen laut dem Tagesreport der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung der Intensiv- und Notfallmedizin beatmet werden, insgesamt sind noch zehn Betten auf den Intensivstationen im Kreis verfügbar (Stand: Sonntagmittag).

Am Montag stehen wieder Beratungen der Ministerpräsidenten und des Bundes zu den Corona-Regeln an. Ein Ende der neuen Rekordwerte ist nicht in Sicht, für den etwa Mitte Februar erwarteten Höhepunkt der Omikron-Welle rechnet der Saarbrücker Experte für Corona-Prognosen, Thorsten Lehr, mit mindestens einer Verdreifachung der aktuellen Inzidenz. "Wir sehen, wie das in die Höhe schnellt. Wir werden dann im Bereich von bis zu 200 000 bis 300 000 Infizierten am Tag sein", sagte Lehr der Deutschen Presseagentur.

Update: Sonntag, 23. Januar 2022, 18.18 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Freitag 187 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 140 mehr als letzten Freitag. Die vom Landesgesundheitsamt berechnete Inzidenz stieg auf 694,7 während sie am letzten Freitag noch bei 394,3 lag. Derzeit sind 1446 Kreisbürger bekannt, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert sind.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken wurden Stand Freitag sieben positiv getestete Patienten behandelt, fünf am Standort Buchen sowie zwei am Standort Mosbach. Zwei der Patienten werden auf den Intensivstationen beatmet. Darüber hinaus gibt es fünf Verdachtsabklärungen. In Hardheim wird ein Corona-Patient stationär behandelt, bei zwei Patienten läuft die Verdachtsabklärung. Zum Vergleich: Am vergangenen Freitag wurden an den Neckar-Odenwald-Kliniken acht positiv getestete Patienten behandelt, in Hardheim gab es letzte Woche keinen Fall.

Das Gesundheitsamt teilte weiter mit, dass sich in der vergangenen Woche 257 Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus infiziert haben. Folgende Gemeinschaftseinrichtungen sind betroffen: Das Ganztagsgymnasium Osterburken und die Lohrtalschule Mosbach.

Update: Freitag, 21. Januar 2022, 18.44 Uhr

182 neue Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die Zahlen bleiben nach wie vor hoch: Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Donnerstag 182 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Der am gleichen Abend vom Landesgesundheitsamt berechnete Inzidenzwert für den Neckar-Odenwald-Kreis lag demnach bei 604,3.

Von den 14 990 Kreisbürgerinnen und -bürgern, die sich bislang insgesamt infiziert haben, galten am Donnerstag 13 512 als nicht mehr infektiös.

Info: Das Corona-Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 16 Uhr, unter der Nummer (0 62 61) 84 33 33 erreichbar.

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 18.30 Uhr

221 Neuinfektionen - Ausbrüche in mehreren Schulen

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Durch EDV-Probleme verursachte Nachmeldungen hatten am Dienstag zum neuen Höchstwert von 273 gemeldeten Neuinfektionen an einem Tag geführt. Doch auch am Mittwoch lag die Zahl der neuen Fälle über 200, genau bei 221. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 504,2 auf 559,1 hochgeschnellt. Zudem wurden sieben Ausbruchsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen gemeldet: Martin-von-Adelsheim-Schule Adelsheim, Frankenlandschule Walldürn, Kindergarten "Sonnenblume" Aglasterhausen, Wimpina-Grundschule Buchen, Burghardt-Gymnasium Buchen, Friedrich-Heuß Schule Haßmersheim und Grundschule Rippberg.

Aufgrund der Überschreitung des Inzidenz-Schwellenwerts von 500 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gelten im Kreis ab dem heutigen Donnerstag weitergehende Corona-Maßnahmen für nicht-immunisierte Personen. Nichtgeimpfte dürfen zwischen 21 und 5 Uhr ihre Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen. Dazu zählen unter anderem berufliche Tätigkeiten (Details: www.baden-wuerttemberg.de) Die Ausgangsbeschränkungen werden aufgehoben, sobald die Inzidenz im Kreis an fünf Tagen in Folge unter 500 liegt.

Landrat Dr. Achim Brötel und Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert appellieren an alle, sich zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer impfen zu lassen.

In einem Monat wurden 40.000 Kreisbürger geimpft

Die Booster-Kampagne hat in den letzten Wochen auch im Kreis richtig Fahrt aufgenommen: Zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar hat sich die Zahl der Menschen, die zum dritten Mal geimpft wurden, mehr als verdoppelt. Bei den Erstimpfungen geht es dagegen weiterhin nur recht schleppend voran: Nur 68 Prozent der Kreisbürger sind mindestens einmal geimpft (Stand: 16. Januar).

Altersstruktur der Infizierten

Insgesamt gab es im Dezember im Neckar-Odenwald-Kreis 3084 nachgewiesene Fälle einer Sars-CoV-2-Infektion – der bislang höchste Wert überhaupt. Im November waren es noch 2516 Infizierte, im Oktober wurden 609 Fälle registriert. Nach Altersklassen teilen sich die 3084 Infizierten wie folgt auf

> 0 bis 2: 40

> 3 bis 5: 111

> 6 bis 11: 392

> 12 bis 17: 283

> 18 bis 24: 232

> 25 bis 34: 416

> 35 bis 44: 504

> 45 bis 54: 440

> 55 bis 64: 379

> 65 bis 74: 155

> 75 und älter: 132

Zwölf Menschen sind gestorben

Im Monat Dezember sind nach Auskunft des Landratsamts zwölf Landkreisbewohner im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das jüngste Todesopfer war eine 52-jährige Frau, das älteste Todesopfer war ein 92-jähriger Mann. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 79,3 Jahren.

Wenig Zuwachs bei Erstimpfungen

97 826 Kreisbürger sind nach Angaben des Sozialministeriums in Stuttgart mindestens einmal geimpft (Stand: 16. Januar). Das sind knapp 3000 mehr als vor einem Monat. Die Quote bei den Erstimpfungen ist von 66,0 auf 68,0 gestiegen, bleibt aber ausbaufähig. Damit liegt der Neckar-Odenwald-Kreis um knapp zwei Prozentpunkte unter dem Landesdurchschnitt (69,8). Zum Vergleich: Im Main-Tauber-Kreis liegt die Quote bei den Erstimpfungen bei 71,0 Prozent, im Rhein-Neckar-Kreis sind es 72,8 und in Heidelberg sogar 76,0 Prozent. Vollständig immunisiert sind 67,6 Prozent der Landkreisbewohner und 68,2 Prozent der Baden-Württemberger.

Beim dritten Piks liegt der Landkreis dagegen im Mittelfeld des Rankings: 42,7 Prozent der Kreisbürger sind inzwischen geboostert, landesweit beträgt die Quote 43,2 Prozent. Inzwischen haben sich 61 332 Menschen zum dritten Mal impfen lassen. Mitte Dezember waren es erst 27 946.

Zu den 33 386 Drittimpfungen zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar kommen noch 3849 Zweit- und 2906 Erstimpfungen hinzu, so dass in diesem Zeitraum insgesamt 40.141 Impfungen verabreicht wurden.

Update: Mittwoch, 19. Januar 2022, 17.45 Uhr

EDV-Fehler sorgt für Rekordwert

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Es ist ein trauriger Rekord: 273 bestätigte Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Der bisherige Höchstwert von 242 datiert vom 8. Dezember 2021. Allerdings resultiert der hohe Wert zumindest zum Teil aus einem Meldeverzug bei den Infektionszahlen, der auch aufgrund von EDV-Problemen beim Landesgesundheitsamt (LGA) zustande gekommen ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist den aktuellen LGA-Berechnungen zufolge auf 504,2 gestiegen. Insgesamt haben sich bislang nachweislich 14 587 Kreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert.

Wie Kreissprecher Jan Egenberger erläuterte, befanden sich unter den 273 Corona-Neuinfektionen, die an das Landesgesundheitsamt in Stuttgart gemeldet wurden, auch Nachmeldungen vom Wochenende und vom Montag. Aufgrund einer überregionalen Umstellung im Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (DEMIS) waren, wie in anderen Gesundheitsämtern auch, eingehende Meldungen unvollständig und daher für die Software des Gesundheitsamts nicht interpretierbar.

Seit wenigen Tagen ist es möglich, alle Infektionskrankheiten über das DEMIS-System zu übermitteln. Dazu ist ein Update in der Software notwendig, das nicht in allen meldenden Stellen reibungslos verlief. Entsprechend haben die Zahlen des Wochenendes und vom Montag das Infektionsgeschehen nicht verlässlich abgebildet. Nun sind die Meldungen wieder aktuell.

Update: Dienstag, 18. Januar 2022, 18.27 Uhr

Die Zahlen steigen wieder an

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 53 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt des Kreises am gestrigen Montag gemeldet – das sind 38 mehr als vor einer Woche. Somit ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 384,6 auf 408,2 gestiegen.

Auch in Gemeinschaftseinrichtungen wurden insgesamt vier Ausbruchsgeschehen bekannt. Die betroffenen Einrichtungen sind der Kindergarten Kälbertshausen, der kommunale Kindergarten Mosbach, die Friedrich-Heuss-Schule in Haßmersheim und Realschule Obrigheim.

Da die neue Corona-Verordnung keine Unterschiede zwischen Virusvarianten vorsieht, werden nachgewiesene Omikron-Fälle nicht mehr aufgeführt. Das Landratsamt geht davon aus, dass nahezu alle Fälle im Kreis inzwischen Omikron-Fälle sind.

Info: Das Corona-Bürgertelefon ist bei allen Fragen zur Pandemie montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 0 62 61/84 33 33 bzw. unter 0 62 81/52 12 33 33 erreichbar.

Update: Montag, 17. Januar 2022, 17.48 Uhr

104 Infektionen am Wochenende

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt stark, im Neckar-Odenwald-Kreis wurden am Wochenende zwar 104 Neuinfektionen gemeldet, das sind aber zwölf als weniger als in der Vorwoche. Am Samstag hat das Gesundheitsamt 47 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag waren es laut Angaben des Landesgesundheitsamtes 57. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntagabend bei 384,6. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 14 279 Kreisbewohner nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon sind 180 Menschen gestorben.

Am heutigen Montag bietet der Landkreis im regionalen Impfstützpunkt in Bödigheim von 9 bis 16 Uhr erstmals Impfungen für alle ab zwölf Jahren ohne Terminanmeldung an. Mitgebracht werden müssen ein Ausweisdokument, der Impfpass (falls vorhanden) und die elektronische Gesundheitskarte. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna, wobei alle Personen ab 30 Jahren den Moderna-Impfstoff erhalten. Die für diesen Tag bereits gebuchten Zweitimpftermine bleiben bestehen.

Weiterhin bieten die beiden Impfstützpunkte in Bödigheim und Fahrenbach künftig immer mittwochs ein Nachmittags- und Abendimpfen an. Ab kommenden Mittwoch, 19. Januar, wird im Zeitraum von 13 bis 20 Uhr geimpft. Die Terminvergabe erfolgt über www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sowie unter Tel.: (0 62 61) 84 11 11.

Info: Das Corona-Bürgertelefon ist unter der Nummer (0 62 61) 84 33 33 erreichbar.

Update: Sonntag, 16. Januar 2022, 20.38 Uhr

Omikron breitet sich weiter aus

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Freitag 47 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 23 weniger als letzten Freitag. Das Landesgesundheitsamt meldete am Abend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 394,3. Eine Woche zuvor lag sie bei 235,1.

In den Kliniken hat sich die Situation etwas entspannt: Während vor einer Woche in den Neckar-Odenwald-Kliniken noch 16 Covid-Patienten behandelt wurden, waren es am Freitag nur noch acht positiv getestete Patienten: sieben am Standort Buchen sowie ein Patient am Standort Mosbach. Drei der Patienten werden auf den Intensivstationen behandelt und müssen jeweils beatmet werden. Darüber hinaus gibt es in den Neckar-Odenwald-Kliniken fünf Verdachtsabklärungen. Im Krankenhaus Hardheim gab es am Freitag weder Corona-Patienten noch Verdachtsfälle.

Das Gesundheitsamt teilte weiter mit, dass sich in der vergangenen Woche insgesamt 130 Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie im gesamten Bundesgebiet breitet sich auch im Landkreis die Omikron-Variante weiter aus: Bei 77 bereits bekannten Fällen wurde die Mutation nachgewiesen.

Update: Freitag, 14. Januar 2022, 18.00 Uhr

116 neue Infektionen gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Im Landkreis wurden am Donnerstagnachmittag 116 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Die Zahl der nachweislich aktiven Fälle ist somit auf 816 gestiegen.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Abend für den Neckar-Odenwald-Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 411,7.

Im Vergleich zum Dienstag stieg die Inzidenz somit um 97,4. (Am Mittwoch konnte das Landesgesundheitsamt die Inzidenz aufgrund eines Software-Updates nicht übermitteln.)

Update: Donnerstag, 13. Januar 2022, 18.54 Uhr

Kreis meldet 145 Neuinfektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Zahl der Neuinfektionen steigt nicht nur bundesweit, sondern auch im Landkreis: 145 bestätigte neue Fälle wurden am Mittwoch gemeldet, 59 mehr als vor einer Woche. Aufgrund eines Software-Updates beim Landesgesundheitsamt sind diese Zahlen jedoch nicht in der am Abend veröffentlichten Inzidenz berücksichtigt. Zudem wurde bei 79 bereits bekannten Infektionen die Omikron-Variante festgestellt. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 700 gestiegen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis bietet am heutigen Donnerstag im regionalen Impfstützpunkt in Fahrenbach von 9 bis 16 Uhr erstmals Impfungen für alle Impfwilligen ab zwölf Jahren ohne Terminanmeldung an. Mitgebracht werden müssen lediglich ein Ausweisdokument, der Impfpass (falls vorhanden) und die elektronische Gesundheitskarte. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, wobei alle Personen ab 30 Jahren den Moderna-Impfstoff erhalten. Die für diesen Tag bereits gebuchten Zweitimpftermine bleiben bestehen.

Am Impfstützpunkt in Fahrenbach stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Ebenso besteht eine ÖPNV-Anbindung.

Info: Das Corona-Bürgertelefon ist unter Tel. 06261/84-3333 oder Tel. 06281/5212-3333 zu erreichen.

Update: Mittwoch, 12. Januar 2022, 18.37 Uhr

52-jährige Frau ist gestorben

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Das Landratsamt hat am Dienstag den 180. Todesfall eines Kreisbürgers im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. So starb eine Frau im Alter von 52 Jahren. Zudem gab es 135 bestätigte Neuinfektionen, das sind 37 mehr als am Dienstag vor einer Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, steigt dadurch weiter an: von 288,6 auf 314,3. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 13.845 Landkreisbewohner nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.

Info: Das Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 17.30 Uhr

Drei weitere Todesfälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Drei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Es sind die Todesfälle 177 bis 179 im Landkreis. So starben eine 88-jährige Frau in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und ein 83-jähriger Mann in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach. Zudem starb ein Mann im Alter von 90 Jahren. Am Montag meldete das Gesundheitsamt 15 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 13. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 286,5 auf 288,6 leicht angestiegen. Zwischen Freitag und Sonntag wurde bei 65 bereits bekannten Infektionen die Omikron-Variante nachgewiesen. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 479 gestiegen.

Der Landkreis bietet am Donnerstag, 13. Januar, im regionalen Impfstützpunkt in Fahrenbach von 9 bis 16 Uhr erstmals Impfungen für alle Impfwilligen ab zwölf Jahren ohne Terminanmeldung an. Mitgebracht werden müssen lediglich ein Ausweisdokument, der Impfpass (falls vorhanden) und die elektronische Gesundheitskarte. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, wobei alle Personen ab 30 Jahren den Moderna-Impfstoff erhalten. Die für diesen Tag bereits gebuchten Zweitimpftermine bleiben bestehen.

Impfaktion für Kinder

Am Samstag, 15. Januar, findet der zweite Kinderimpftag mit Terminanmeldung in Fahrenbach statt. Von 9 bis 16 Uhr werden 200 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft. Eine sorgeberechtigte Person muss zur Impfung persönlich anwesend sein. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer. Dieser unterscheidet sich in der Dosierung und Handhabung von dem Impfstoff, der für Jugendliche ab zwölf Jahren eingesetzt wird. Neben den Impfärzten wird zudem eine Kinderärztin vor Ort anwesend sein. Die Terminvergabe erfolgt am heutigen Dienstag ab 14 Uhr über das Onlinesystem auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Die zugehörigen Zweittermine finden voraussichtlich am Samstag, 5. Februar, zur gleichen Uhrzeit des Ersttermins statt.

Update: Montag, 10. Januar 2022, 18.27 Uhr

Inzidenz steigt auf 286,5

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis seit Dienstag vergangener Woche stetig gesunken war, hat sie über das Wochenende wieder deutlich zugelegt. Insgesamt 116 gemeldete Neuansteckungen – 88 am Samstag und 28 am Sonntag – sorgten für einen Anstieg der Inzidenz auf 286,5; das sind 51,4 mehr als am Freitag (235,1). Am vorangegangenen Wochenende waren im Landkreis 40 neue Coronafälle gezählt worden.

Update: Sonntag, 9. Januar 2022, 18.48 Uhr

Fünf Patienten werden künstlich beatmet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/lu) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Freitag 70 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 17 weniger als vor einer Woche, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis erneut gesunken ist. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert am Abend auf 235,1 (-13,9).

Einen größeren Ausbruch gab es bei der Johannes-Diakonie Mosbach. Unter den zwischen Silvester und dem Dreikönigstag positiv getesteten Kreisbürgern sind auch 67 Minderjährige. Bei 34 bereits bekannten Infektionsfällen wurde die hochansteckende Omikron-Variante nachgewiesen.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken wurden am Freitagmorgen 16 Covid-19-Patienten behandelt: acht in Buchen und acht in Mosbach. Sieben der Patienten lagen auf den Intensivstationen, fünf von ihnen mussten künstlich beatmet werden. Darüber hinaus gab es sechs Verdachtsabklärungen. Im Hardheimer Krankenhaus war gestern ein Corona-Patient in stationärer Behandlung.

Von den 13.578 Einwohnerinnen und Einwohnern des Neckar-Odenwald-Kreises, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gelten 12.930 als nicht mehr ansteckend, 176 sind verstorben. Nachweislich akut infiziert sind demnach aktuell 472 Menschen im Landkreis.

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 17.49 Uhr

Insgesamt 119 Neuinfektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Mittwoch 86 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis gemeldet. Das sind fünf weniger als vergangene Woche. Im Landkreis sind jedoch weitere 34 Fälle der Omikron-Variante bekannt geworden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging am Mittwoch leicht zurück, das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 275,4 (minus 4,9 im Vergleich zum Vortag und ein Rückgang von 13,2 im Vergleich zur Vorwoche). Am Dreikönigstag wurden 33 neue Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landesgesundheitsamt auf 249 gesunken.

Update: Donnerstag, 6. Januar 2022, 17.28 Uhr

Inzidenz und Neuinfektionen sinken leicht

Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Mittwoch 86 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis gemeldet. Das sind fünf weniger als vergangene Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging deshalb leicht zurück, das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 275,4 (minus 4,9 im Vergleich zum Vortag und ein Rückgang von 13,2 im Vergleich zur Vorwoche).

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich laut Gesundheitsamt insgesamt 13.475 Kreisbürger mit dem Coronavirus infiziert, 176 Menschen sind mit oder an einer Infektion gestorben, 12.699 gelten als genesen. Die Anzahl der aktuell akut Infizierten beläuft sich somit auf 600. Ferner wurden weitere 34 Fälle der Omikron-Variante am Mittwoch im Landkreis bekannt.

In den beiden Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim gibt es derzeit ein sehr großes Angebot, Termine sind oft bereits schon für den nächsten Tag buchbar. Die Terminvergabe für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen erfolgt über das bekannte Onlinesystem sowie telefonisch.

Über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sind Anmeldungen jederzeit möglich. Über die Telefonnummer 06261/84-1111 werden Impftermine montags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr vergeben. Das mobile Impfteam können Kommunen und Vereine per E-Mail an Impfstuetzpunkt-MIT@neckar-odenwald-kreis.de anfordern.

Update: Mittwoch, 5. Januar 2022, 17.45 Uhr

98 Infizierte und drei Todesfälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu/lra) Neben 98 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Dienstag auch drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus: In der Alloheim Senioren-Residenz in Obrigheim erlagen zwei Männer im Alter von 91 und 92 Jahren ihrer Covid-Erkrankung, zudem verstarb ein 55-jähriger Mann in einer Klinik außerhalb des Landkreises. Da am vergangenen Dienstag 21 Neuansteckungen weniger gezählt wurden als gestern, ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder angestiegen. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 280,3 (+14).

In den Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim gibt es derzeit ein sehr großes Angebot. So ist es möglich, oft auch noch für den nächsten Tag zeitlich flexibel den Wunsch-Impftermin auszuwählen. Die Terminvergabe für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen erfolgt über das schon bekannte Onlinesystem sowie telefonisch. Über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sind Anmeldungen jederzeit möglich. Über die Telefonnummer (0 62 61) 84 11 11 werden Impftermine montags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr vergeben.

Der Neckar-Odenwald-Kreis hat zum 1. Januar die Organisation aller Impfteams in den beiden Impfstützpunkten übernommen. Die SLK-Kliniken Heilbronn ziehen sich zurück. Derzeit impfen, auch mit Unterstützung der Neckar-Odenwald-Kliniken, in jedem Impfstützpunkt drei Teams. Zudem steht ein mobiles Impfteam zur Verfügung. Kommunen und Vereine können das mobile Impfteam per E-Mail an Impfstuetzpunkt-MIT@neckar-odenwald-kreis.de anfordern.

"Nutzen Sie die ersten Tage des neuen Jahres, um sich impfen zu lassen. Denn sobald wieder viele zurück im Beruf und die Gemeinschaftseinrichtungen geöffnet sind, wird sehr viel mehr Virus in Umlauf kommen, wahrscheinlich vor allem der Omikron-Variante. Wir können deshalb nur jedem empfehlen, sich jetzt mit einem guten Impfschutz aufzustellen. Bereits die Erstimpfung schützt schon nach 14 Tagen in einem Großteil der Fälle vor einem schweren Krankheitsverlauf und senkt die Todeszahlen", betont Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 18.15 Uhr

Das Corona-Jahr startet ruhig

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nach dem leichten Anstieg über den Jahreswechsel ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Landkreis am Montag wieder etwas gesunken. Das Gesundheitsamt meldete 13 Neuansteckungen, das sind 6 weniger als vor einer Woche. Die Inzidenz sank um 3,5 auf 266,3.

Bei 18 bereits bekannten Infektionsfällen wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 390 Kreisbürger positiv auf das Coronavirus getestet, darunter 84 minderjährige.

An den Standorten Mosbach und Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken werden (Stand Montagmorgen) 17 Covid-Patienten behandelt. Sechs von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, bei zweien ist eine künstliche Beatmung notwendig. Bei drei weiteren Patienten lief zum Zeitpunkt der Datenmitteilung eine Verdachtsabklärung.

Von den insgesamt 13.291 Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 12.568 als nicht mehr ansteckend, 173 sind verstorben. Nachweislich akut infiziert sind aktuell 550 Kreisbewohner.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 19.15 Uhr

Inzidenz leicht angestiegen

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist über den Jahreswechsel leicht gestiegen. Insgesamt wurden 127 Neuansteckungen registriert: 87 am Freitag (Silvester), 26 am Neujahrstag und 14 am gestrigen Sonntag. Das Landesgesundheitsamt hat daraus einen Inzidenzwert von 269,8 errechnet (Donnerstag: 257,3).

Am letzten Tag des Jahres 2021 meldete das hiesige Gesundheitsamt 28 weitere Fälle der Omikron-Variante. An Wochenenden werden die Corona-Informationen auf der Homepage des Kreises (und somit auch die Zahl der festgestellten Fälle von Virusvarianten) nicht aktualisiert.

Info: Das Corona-Telefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter 0 62 61 / 84 33 33 und 0 62 81 / 52 12 33 33 erreichbar.

Update: Sonntag, 2. Januar 2022, 17.02 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<