Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Am Donnerstag wurden im Neckar-Odenwald-Kreis 138 neue Corona-Infektionen nachgewiesen – das sind 64 mehr als vor einer Woche. Dennoch hat das Landesgesundheitsamt einen weiteren Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz errechnet: Laut der Behörde ist der Wert um 18,9 auf 639,1 binnen einer Woche registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Insgesamt wurden bisher 48.844 Infektionsfälle im Landkreis registriert.

Update: Donnerstag, 12. Mai 2022, 18.15 Uhr

Zwei Todesfälle wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden am Mittwoch zwei weitere Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Verstorbenen stieg somit auf 214. Das Landesgesundheitsamt meldete für den Neckar-Odenwald-Kreis 158 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Dienstag bei 719,8 lag, ist auf 658,6 gesunken. Insgesamt wurden im Neckar-Odenwald-Kreis seit Beginn der Pandemie 48 706 Infektionen nachgewiesen.

Update: Mittwoch, 11. Mai 2022, 19.01 Uhr

71 Fälle mehr als vor einer Woche

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis ist auch am Dienstag weiter gestiegen. Mit 234 Neuansteckungen wurden 71 Fälle mehr gezählt als vor einer Woche. Die Inzidenz hat sich in der Folge um 45,9 auf 719,8 erhöht.

Seit Beginn der Pandemie wurden im NOK insgesamt 48.548 Coronafälle registriert. Nachweislich akut infiziert sind derzeit 883 Kreisbewohner.

Das Corona-Telefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter (0 62 61) 84 33 33 und (0 62 81) 52 12 33 33 erreichbar.

Update: Dienstag, 10. Mai 2022, 17.30 Uhr

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 673,89

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 327 bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 wurden am Montag gemeldet. Das sind 137 neue Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zwischen Freitag und Montag von 612,7 auf 673,89 gestiegen. Der Landesdurchschnitt der Inzidenz beträgt 478,9. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie im Neckar-Odenwald-Kreis nachweislich 48 314 Infektionen. 212 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl aktiven Fälle liegt bei 759.

Update: Montag, 9. Mai 2022, 18.02 Uhr

Inzidenz steigt leicht auf 612,7

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Das Gesundheitsamt hat am Freitag 191 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 556,3 auf 612,7 gestiegen. In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell elf positiv getestete Patienten behandelt, sechs am Standort Buchen sowie fünf am Standort Mosbach. Ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt. Darüber hinaus gibt es in den Kliniken drei Verdachtsabklärungen.

Update: Freitag, 6. Mai 2022, 17.09 Uhr

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 556,3

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Fallzahlen im Landkreis gehen erfreulicherweise weiter zurück: Am Donnerstag gab es 74 bestätigte Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 615,5 auf 556,3 gesunken. Insgesamt gab es bislang im Neckar-Odenwald-Kreis nachweislich 47.796 Infektionen.

Das Landratsamt wird künftig keine Details mehr zu Todesfällen im Zusammenhang mit Corona mehr veröffentlichen. In einer Presseerklärung heißt es dazu: "Corona inzwischen Teil unseres Lebens geworden, und entsprechend gut sind Informationen über die Vorbeugung vor solchen schweren Verläufen vor allem durch Impfungen zugänglich. Deshalb hat sich das Landratsamt entschieden, in Zukunft zu Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 nicht länger das Geschlecht, das Alter und gegebenenfalls das Versterben in einer Einrichtung mitzuteilen."

Update: Donnerstag, 5. Mai 2022, 18.14 Uhr

292 Infektionen und ein Todesfall

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 292 bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 hat das Gesundheitsamt in Mosbach am Mittwoch gemeldet. Das sind 87 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 548 auf 615,5 gestiegen. Der Landesdurchschnitt beträgt 523,5. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis ist dadurch auf 212 gestiegen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie im Neckar-Odenwald-Kreis 47.722 nachgewiesene Infektionen.

Update: Mittwoch, 4. Mai 2022, 17.10 Uhr

Fallzahlen weiter auf Talfahrt

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die erfreuliche Talfahrt der Corona-Infektionszahlen im Landkreis hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. Mit 163 Neuansteckungen meldete das Gesundheitsamt am Dienstag 138 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Folge weiter gesunken. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 548 – ein Rückgang um 60,5 im Vergleich zum Montag.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 47.430 Coronafälle nachgewiesen. 826 Kreisbewohner gelten derzeit als akut mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update: Dienstag, 3. Mai 2022, 17.15 Uhr

190 Neuinfektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Landesgesundheitsamt meldete am Montagnachmittag für den Neckar-Odenwald-Kreis 190 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Freitag bei 718,4 lag, ist auf 608,5 gesunken. Insgesamt wurden im Neckar-Odenwald-Kreis seit Beginn der Pandemie 47.267 Infektionen nachgewiesen.

Update: Montag, 2. Mai 2022, 17.45 Uhr

