Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Es war haarscharf: Nur drei weitere Infektionen haben gefehlt, sonst wäre der Neckar-Odenwald-Kreis bereits am Sonntag zum Corona-Hotspot erklärt worden. Da Ministerpräsident Winfried Kretschmann aber am Samstag für Baden-Württemberg die Pandemiestufe 3 ausgerufen hat, gelten auch so ab dem heutigen Montag strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Wie dynamisch die Entwicklung auch in unserer Region ist, zeigt sich daran, dass der Landkreis erst in der vergangenen Woche die Vorwarnstufe (ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35) erreicht hatte. Jetzt, nach 25 Neuinfektionen am Wochenende, liegt dieser Wert bei 48,0 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Angesichts der starken Zunahme der letzten Tage ist es aber äußert wahrscheinlich, dass der kritische Wert von 50, der aus einem Landkreis einen Hotspot oder ein Risikogebiet macht, am heutigen Montag oder am morgigen Dienstag erreicht wird.

25 neue Fälle hat der Landkreis übers Wochenende gemeldet, 18 am Samstag und sieben am Sonntag. Alle Neuinfizierten seien Kontaktpersonen zu bereits bekannten Infizierten. Die Infektionskette sei damit geklärt. Die Ermittlung der Kontaktpersonen laufe noch.

Die Frage, ob die Vielzahl neuer Fälle im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Pflegeheim "Glück im Winkel" in Aglasterhausen-Michelbach steht, hat das Landratsamt bis Redaktionsschluss dieser Seite nicht beantwortet.

69 Landkreisbewohner haben sich in den letzten sieben Tagen mit Sars-Cov-2 infiziert. Bei einer Einwohnerzahl von 143.697 ist der kritische Wert von 50 bei 72 Neuinfektionen in einer Woche erreicht. Noch vor einer Woche schien ein solcher Wert noch weit entfernt. Doch nun ist er fast erreicht.

Die Dynamik der Entwicklung zeigt sich aber auch an anderer Stelle: Am Freitag herrschte in den Rathäusern der Region helle Aufregung. Im Eiltempo wurden dort als Reaktion auf die am Mittwoch in Berlin beschlossene Verschärfung der Coronaregeln sogenannte Allgemeinverfügungen erstellt. Darin wird unter anderem geregelt, wie viele Menschen sich zu privaten Feiern treffen dürfen und wo in der Öffentlichkeit Masken getragen werden müssen.

Am Samstag waren diese Verfügungen aber größtenteils schon wieder überholt, als das Land "Alarmstufe Rot" in Sachen Corona ausgerufen hat. Zur Eindämmung der Pandemie treten am heutigen Montag weitere Maßnahmen in Kraft – und zwar landesweit und unabhängig vom Inzidenzwert in der jeweiligen Region.

So gilt ab heute eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, sofern der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Dem Mund-Nasen-Schutz, der bislang zumeist nur in geschlossenen Räumen getragen wurde, wird man nun auch im Freien häufiger begegnen. Zudem werden private Zusammentreffen auf zehn Personen oder zwei Hausstände begrenzt. Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen wird generell auf 100 beschränkt. Zudem sollen Kliniken ihre Kapazitäten für Corona-Patienten stufenweise anpassen und nicht zwingend notwendige Behandlungen schrittweise reduzieren. Außerdem gilt – wie bereits vermeldet – ab dem heutigen Montag Maskenpflicht ab Klasse 5 in den weiterführenden Schulen nun auch im Unterricht.

Darüber hinaus können Städte und Landkreise, in denen eine Inzidenz von mehr als 50 vorherrscht, per Allgemeinverfügung noch schärfere lokale Maßnahmen ergreifen. Die nächsten Tage werden zeigen, wohin der Weg führt.