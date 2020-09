Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/dpa) Der bundesweite Warntag, der am heutigen Donnerstag erstmals durchgeführt wurde, sorgte auf unserer Facebook-Seite "RNZ Neckar-Odenwald" für eine rege Nutzung der Kommentarfunktion: Mancherorts seien die Sirenen nur "sparsam" eingesetzt worden, schrieben Facebook-Nutzer.

Die Warn-Apps "Nina" und "Katwarn" hätten gar keinen Ton von sich gegeben. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellte angesichts des verspäteten Warntons fest: "Nina hat nicht funktioniert."

Im Landkreis heulten um 11 Uhr die Sirenen, jedoch sorgte die Entwarnung, die erst um 11.28 Uhr kam, für Verwirrung. Wir haben bei Jan Egenberger, dem Pressesprecher des Landratsamts, nachgefragt: "Die Warnung per Sirene um 11 Uhr wurde pünktlich ausgelöst. Dass es um 11.20 Uhr zunächst keine Entwarnung gab, lag an einem Programmierungsfehler. Dieser wurde fünf Minuten später dann korrigiert, sodass die Entwarnung erfolgte." Er wies zudem darauf hin, dass es in einzelnen Gemeinden oder Teilorten zudem gar keine Sirenen mehr gebe.

Das Landratsamt möchte, so Egenberger, explizit darauf hinweisen, dass ein solcher Warntag erstmals durchgeführt wurde, um mögliche Probleme für den Ernstfall zu identifizieren. "Die Erkenntnisse auf lokaler Ebene werden nun bei der Stabsstelle Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz des Landratsamts zusammengeführt und wo notwendig an übergeordnete Ebenen weitergegeben."