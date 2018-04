Die Kreis-CDU läutete am Freitag in der Elzberghalle in Dallau die heiße Wahlkampfphase ein. Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (3. v. l.) hielt eine rund einstündige Rede und ging mit dem politischen Gegner hart ins Gericht. Unsere Aufnahme zeigt (v. l.) Nina Warken, Alois Gerig, Wolfgang Schäuble, Peter Hauk und Margaret Horb. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Dallau. Er kämpfte. Mit Argumenten und manch einem Nadelstich gegen den politischen Gegner schwor er seine Parteifreunde auf die anstehende Bundestagswahl ein. Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble MdB ließ keinen Zweifel aufkommen: Angela Merkel soll nach fast zwölf Jahren als Regierungschefin noch vier weitere Jahre im Amt bleiben.

Und um eines vorwegzunehmen: Es gab reichlich stehenden Applaus von den fast 250 Zuhörern nach seiner rund einstündigen Rede.

Die Kreis-CDU läutete am Freitag in der Elzberghalle in Dallau die heiße Wahlkampfphase ein. Der Spitzenkandidat der Südwest-CDU bei der kommenden Wahl warb für seinen Bundestagskollegen und Direktkandidaten im Wahlkreis Odenwald/Tauber, Alois Gerig. Zudem bat er um Unterstützung für die beiden Abgeordneten Margaret Horb (Osterburken) und Nina Warken (Tauberbischofsheim), die auf der CDU-Landesliste wieder antreten und erneut den Sprung ins Parlament schaffen wollen.

Der Grandseigneur der CDU, den doch irgendwie (fast) jeder aus Bundestagsdebatten, Auftritten oder Talkshows schon bestens zu kennen glaubt, kann noch immer überraschen. So sorgte er für Lacher im Publikum, als er in der Diskussionsrunde Minister Peter Hauk zuflüsterte: "Bitte nicht mehr als drei (Frager, Anmerkung der Redaktion), sonst kann man bei den Antworten so leicht ausweichen - und das ist nicht fair."

Wolfgang Schäuble sprach 60 Minuten, hätte eigentlich gleich weiter nach Mannheim müssen - sein Terminkalender war eng getaktet - und dennoch ließ er im Anschluss noch sechs Fragen aus dem Publikum zu. Lediglich ein paar handschriftliche Notizen hatte er vor sich liegen und sprach ansonsten frei. Auf eine Frage aus dem Publikum zur europäischen Finanztransaktionssteuer erläuterte der Bundesminister die Zusammenhänge aus dem Stegreif detailliert.

Als der Jurist das erste Mal in den Bundestag gewählt wurde, hieß der Kanzler noch Willy Brandt (SPD). Schäuble war Partei- und Fraktionsvorsitzender, Kanzleramtschef, Innenminister und Verhandlungsführer beim Einigungsvertrag mit der DDR. Doch für die CDU ist der bald 75-Jährige noch immer ein bedeutender Leistungsträger und einer der wichtigsten Minister im Kabinett Merkels.

Nach einer aktuellen Umfrage ist er der beliebteste Politiker in der Republik. Peter Hauk, Bezirksvorsitzender der CDU Nordbaden, bezeichnete in seiner Begrüßung Schäuble als "einen Garanten dafür, dass es uns heute besser geht". Er habe den Bundeshaushalt in Ordnung gebracht. Heute sei Deutschland längst nicht mehr der kranke Mann in Europa - wie unter der Kanzlerschaft Gerhard Schröders (SPD).

Dieses Zuspiel nahm Schäuble gerne an und betonte, dass die Bundesrepublik mittlerweile ziemlich gut dastehe. Anschließend spannte der Schwiegervater des baden-württembergischen Innenministers, Thomas Strobl, mit seiner Rede einen weiten Bogen über die aktuellen politischen Ereignisse und Herausforderungen und würzte seine Ausführungen auch mit einer Prise Humor.

Immer wieder gestikulierte er mit seinen Händen. Er veränderte häufiger seine Tonlage. Schäuble formulierte ruhig, als er etwa von den USA als immer noch wichtigstem Verbündeten sprach. Auch wenn er sich über die Kommunikation aus dem Weißen Haus "wunderte".

Im nächsten Moment wurde er laut, wenn er das konservative Profil seiner Partei schärfte und auf den Terrorismus zu sprechen kam: Man müsse den Sicherheitsorganen die geeigneten Instrumente in die Hände geben - und dies seien aus seiner Sicht ebenfalls Informationen. "Um vorher zu wissen, was geplant wird", begründete Schäuble.

Ein anderes Mal legte er die Kampfrüstung an und lehnte die Vergemeinschaftung der Schulden in der Eurozone ab. Damit würden falsche Anreize gesetzt. Wolfgang Schäuble, der wegen seiner strengen Sparpolitik in Europa auch angefeindet wird, ist überzeugter Europäer und wurde nicht müde, die Vorteile der Europäischen Union für Deutschland hervorzuheben.

"Alles, was wir in Europa investieren, investieren wir in unsere Zukunft!"Seine Parteienanhänger merkten: Hier lebt einer Politik. Und dies dokumentierten sie mit ihrem starken Beifall am Ende, während Schäuble sich noch ins goldene Buch der Gemeinde Elztal im Beisein von Bürgermeister Marco Eckl eintrug - und dann nach Mannheim zur nächsten Wahlkampfveranstaltung eilte.