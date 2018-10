Rosenberg. (RNZ) Rosenberg hat einen neuen Bürgermeister! Mit einem Erdrutschsieg konnte sich am heutigen Sonntag im ersten Wahlgang Ralph Matousek gegen fünf Mitbewerber durchsetzen.

Der 44-jährige Kämmerer der Gemeinde Jagsthausen erhielt stattliche 79,8 Prozent der abgegebenen Stimmen und tritt damit die Nachfolge von Gerhard Baar an, der nach 20 Jahren auf dem Rosenberger Chefsessel Ende des Jahres in den Ruhestand geht.

Kurz nach 19 Uhr gab Amtsinhaber Baar auf dem Rosenberger Rathausplatz unter dem Beifall zahlreicher Bürger das Wahlergebnis bekannt und gratulierte Ralph Matousek zu eindrucksvollen Wahlerfolg. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp über 73 Prozent, was ebenfalls als erfreulich bezeichnet wurde.

Die weiteren Kandidaten erhielten so viele Stimmen:

Alexander Ullrich. Foto: Archiv

> 12,7 Prozent (Stimmen) für Alexander Ullrich, geboren am 16. August 1988, ist verheiratet. Der studierte Betriebswirt aus Rosenberg ist bei AZO Osterburken für die Messeplanung im Ausland zuständig.

Mirco Wentrup. Foto: Frodl

> 1,7 Prozent (Stimmen) für Mirco Wentrup, geboren am 8. März 1977 in Schleswig-Holstein lebt seit 2006 mit seiner Partnerin und drei Kindern in Bronnacker.

Max Schweizer. Foto: Frodl

> 2,6 Prozent (Stimmen) für Max Schweizer, 63 Jahre, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in Hirschlanden.

Marco Maciossek. Archivfoto: Helmut Frodl

> 2 Prozent (Stimmen) für Marco Maciossek, geboren am 2. Mai 1989 in Buchen, wohnhaft in Sindolsheim. Er ist von Beruf Elektroniker für Geräte und Systeme und Mitglied bei der SpVgg Sindolsheim, der Chorgemeinschaft Frohsinn Sindolsheim, und beim Angelsportverein Altheim. Zudem gehört er dem Vorstand des Jugendraums "Waaghaus" Sindolsheim an und ist Mitglied des Betriebsrats von Bartec.

Hans-Peter von Thenen. Archivfoto: Helmut Frodl

> 0,7 Prozent (Stimmen) für Hans-Peter von Thenen, geboren am 20. August 1969 in Löningen/Niedersachsen, wohnhaft in Ravenstein-Oberwittstadt, verheiratet, zwei Kinder. Nach der Schulzeit machte er eine Berufsausbildung zum Koch. Nach einer Berufsfindung an der Hotelfachschule Heidelberg in den Jahren 2000 und 2001 absolvierte er im gleichen Jahr eine Ausbildung zum Finanzwirt. Ab dem 1. März 2012 ist von Thenen Bürgermeister der Stadt Ravenstein.