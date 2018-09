Rosenberg. (F) Insgesamt sechs Kandidaten konkurrieren bei der Bürgermeisterwahl am 7. Oktober in der Baulandgemeinde. Um den Chefsessel im Rathaus bewirbt sich auch der 29-jährige Sindolsheimer Marco Maciossek, der am 2. Mai 1989 in Buchen geboren wurde.

Er ist im Ortsteil Sindolsheim aufgewachsen und besuchte in Rosenberg die Grundschule. Nach dem Abschluss der Mittleren Reife im Jahre 2006 begann er eine Berufsausbildung zum "Elektroniker für Geräte und Systeme" in der Ausbildungswerkstatt des Heeres in Neckarzimmern.

Parallel besuchte der die Gewerbeschule in Mosbach. Im Jahre 2010 legte er die Gesellenprüfung ab und war noch sechs Monate bei der Bundeswehr übergangsweise beschäftigt.

Im September startete Maciossek eine weitere Schulausbildung und erlangte in der Zentralgewerbeschule Buchen nach einem Jahr Berufskolleg die Fachhochschulreife. Im weiteren Berufsleben folgte die Tätigkeit bei der Firma Bartec in Bad Mergentheim, er wechselte fünf Monate danach zur gleichen Firma nach Gotteszell in Bayern und kehrte dann wieder ins Stammwerk zurück, wo er bis zum heutigen Tag beschäftigt ist. Seit drei Monaten ist er dort Mitglied im Betriebsrat und wirkt aktiv an dessen Entscheidungen mit.

In seiner Freizeit erfreut sich der Bürgermeisterkandidat an vielerlei Dingen. Zum einen fährt er gerne Mofa und ist auch begeisterter Angler. Mit seinem "Hümmelchen", einem französischen Mittelalterdudelsack spielt er gerne mal ein paar Liedchen. Vor kurzem entdeckte er auch die Ukulele für sich.

Mit seiner Bewerbung als Bürgermeister der Gemeinde Rosenberg möchte Maciossek einen neuen Lebensabschnitt beginnen und die Gemeinde gemeinsam nach vorne bringen.

Am Vorstellungstermin der Bürgermeisterkandidaten am 26. September in der Sindolsheimer Halle kann Marco Maciossek nicht teilnehmen.