Hardheim. (rüb). Einer schönen Tradition folgend, nutzte Bürgermeister Volker Rohm das Abschlussessen des Gemeinderats im Waldhotel "Wohlfahrtsmühle", um auf das zu Ende gehende Jahr zurückzublicken. Neben den Partnern der Ratsmitglieder und der Ortsvorsteher sowie den Mitarbeitern der Verwaltung waren zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens - aus Bundeswehr, Kirche, Schulen und Vereinen - der Einladung gefolgt und drückten damit ihre Verbundenheit mit der Gemeinde aus.

Das Gemeindeoberhaupt verzichtete aber auf einen detaillierten Jahresrückblick, sondern streifte nur die wichtigsten Themen. Zunächst richtete Rohm aber den Blick nach vorne, auf die Kommunalwahlen im Mai. Er appellierte an die drei Ratsfraktionen, sich bei der Kandidatensuche - so noch nicht geschehen - um gute und geeignete Bewerber zu bemühen.

"Der überzeugte Wille, das beste für unsere Gemeinde zu wollen und sich den Herausforderungen mit aller Intensität und dem notwendigen Engagement zu stellen, soll das neue Gremium verbinden - und nicht Parteiinteressen und Fraktionsdenken oder gar persönliche Animositäten es trennen."

An die Amtsinhaber gerichtet, bat Rohm darum, in den letzten Monaten nicht nachzulassen: Gerade durch die Entscheidung der Bundesregierung, mehrere hundert Soldaten in Hardheim zu stationieren, müssten in den nächsten Wochen wichtige Maßnahmen geplant und in die Wege geleitet werden. "Es wäre falsch, anstehende Entscheidung zu vertagen und dem künftigen Gremium übertragen zu wollen", sagte der Bürgermeister. Denn: "Bis alle Neuen euer Wissen haben und die Zusammenhänge kennen, geht erfahrungsgemäß ein halbes bis ein Jahr ins Land - diese Zeit haben wir aber in der Ausrichtung unserer Gemeinde in manchen Feldern nicht."

Für Hardheim sei es eine große Chance, vor dem Hintergrund der angekündigten 500 Dienstposten der Bundeswehr notwendige Strukturleistungen anzugehen und umzusetzen, "damit möglichst viele der bald hier beschäftigten Soldaten nicht nur zur Arbeit, sondern zum Wohnen, Einkaufen, Leben hierher kommen". Rohm weiter: "Diese einmalige Chance wurde durch den Einsatz des Abgeordneten Gerig, von Landrat Dr. Brötel sowie weiterer Mandatsträger und Unterstützer ermöglicht." Somit sei zur Realität geworden, was vorher selbst kühnste Optimisten nicht zu träumen gewagt hätten.

"Die Aufstellung des Panzerbataillons ist eine historische Chance, um auf vielen Ebenen Boden gutzumachen. Dies wird Geld kosten, wird vermutlich neue Schulden erfordern, aber es ist eine besondere Chance, die es nicht zum Spartarif gibt", betonte Rohm. Deshalb werde der gerade verabschiedete Haushalt, der noch unter anderen Voraussetzungen eingebracht wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Nachtragshaushalt angepasst werden müssen.

Bürgermeisterstellvertreterin Simone Richter begann ihre Jahresabschlussrede mit dem Hinweis, dass es ihre letzte sei - sie wird bei den Gemeinderatswahlen im Mai nicht mehr antreten. Sie richtete den Blick auf die Probleme der Kommunen, denen vom Bund, vom Land und vom Gesetzgeber mehr und mehr Aufgaben übertragen würden - ohne dafür die nötige finanzielle Ausstattung zu erhalten. Umso wichtiger sei es für die Gemeinde Hardheim, die Mittel sparsam einzusetzen, um sich Freiräume für die Zukunft zu schaffen: "Das ist ein schwieriger Spagat."

Sie dankte den Kollegen und der Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit und verabschiedete sich mit persönlichen Worten: "Danke für diese schöne, interessante und lehrreiche Zeit als Gemeinderätin und stellvertretende Bürgermeisterin."

Bevor der Abend bei angenehmer Atmosphäre, vorzügliche Bewirtung und netten Gesprächen fortgeführt wurde, bedankte sich der scheidende Leiter des Materiallagers, Hauptmann Andreas Hofmann, bei der Gemeinde und namentlich bei Bürgermeister Rohm für die gute Zusammenarbeit: "Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt, und Hardheim ist für mich eine Heimat geworden." Die Zukunft der Liegenschaft auf dem Wurmberg sei zwar noch offen, aber es bestehe Hoffnung auf eine Fortsetzung der militärischen Nutzung des Depots. Zur Stationierung des Panzerbataillons sagte Hofmann abschließend: "Ich freue mich, dass die Bundeswehr in Hardheim wieder wächst!"