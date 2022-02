Buchen. (rüb/pm) Wenn RTL am Samstag, 26. Februar, um 20.15 Uhr die achte Casting-Folge der 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" zeigt, dann ist auch ein Buchener dabei: Arian Golic stellt sich den kritischen Ohren der prominent besetzten Jury. Neben Showmaster Florian Silbereisen und Hollands erfolgreicher Singer-Songwriterin und ESC-Gewinnerin Ilse DeLange beurteilt Toby Gad, Produzent von Weltstars wie Beyoncé und Madonna, das Können und die Perspektiven der Talente.

Der 25-jährige Arian Golic aus Buchen ist laut RTL-Beschreibung eine echte Frohnatur mit einem ansteckenden Lachen. Seine Eltern stammen aus Albanien, und er selbst bezeichnet sich gern als "Landjunge aus dem Odenwald". Vor wichtigen Ereignissen bereitet sich Arian gern mit Meditationen vor – so auch vor seinem Casting. Das überzeugte auch die DSDS-Jury, die sich mit ihm auf eine kleine Meditations-Session auf dem Studioboden einließ. Sein Ziel: Mit Entspannungs-Strategie und positiver Ausstrahlung bei der Jury punkten. "Das neue DSDS-Konzept hat mich überzeugt. Als Person bin ich facettenreich, strahle von innen heraus und stehe für Veränderung – dieses Jahr ist das richtige für mich!"

Die DSDS-Jury um Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Ob er mit dem von ihm ausgewählten Song – "Hello" von Lionel Richie – die Jury überzeugen konnte, wird der Samstag zeigen.

In der 19. Staffel von Deutschlands bekanntester Talentshow finden die Castings dort statt, wo das Leben pulsiert – mitten auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen. Jeder bekommt eine Chance, und alle können dabei zusehen, denn die Kandidaten singen in einem gläsernen Kubus vor der Jury. Die Suche nach dem neuen Superstar wird damit so transparent wie nie.

Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Hardrock, die Sängerinnen und Sänger wissen so manches Mal zu überraschen. Mit Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad wird die neue DSDS-Jury so musikalisch wie nie: "Ich mag alle Musikrichtungen – und es ist mir völlig egal, was eine Kandidatin oder ein Kandidat singt. Hauptsache, er macht’s gut!", bringt Florian Silbereisen die DSDS-Philosophie für die 19. Staffel auf den Punkt. Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Hardrock, die Sängerinnen und Sänger wissen so manches Mal zu überraschen. Auch Arian Golic?