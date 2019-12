Buchen/Saarbrücken. (mh/wd) Das Biomasseheizkraftwerk auf dem Standort Sansenhecken in Buchen wurde verkauft, teilte am gestrigen Mittwoch die Kreislaufwirtschaft im Neckar-Odenwald-Kreis (KWiN) mit. Bisheriger Eigentümer war die STEAG New Energies (SNE), ein Tochterunternehmen der Essener STEAG GmbH mit 88,4 Prozent, die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) mit 10 Prozent und private Investoren mit 1,6 Prozent. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in der Pressemitteilung. Das Kraftwerk konnte die ursprünglich gesetzten wirtschaftlichen Ziele nicht erreichen, wurde außerdem betont. Auch durch mehrere größere Brände im Dezember 2005 und im April 2006 machte das Biomasseheizkraftwerk negative Schlagzeilen.

Erwerber ist ein Käuferkonsortium, das aus einem mittelständischen Entsorgungsunternehmen, der Flohr AG (Neuwied) und einem Kraftwerksspezialisten, der Four Excellence Holding GmbH (Dorsten) besteht. Die STEAG hat ihr Portfolio bereinigt und schon mehrere Kraftwerke an die Flohr AG veräußert. Auf Sansenhecken wurde das Kraftwerk verkauft, die Unternehmensform Bko GmbH bleibt aber weiterhin bei der STEAG. Der eigentumsrechtliche Übergang auf die neue Eigentümerin BHKW Buchen GmbH soll bis Mitte Dezember erfolgen.

Das Biomasseheizkraftwerk ist seit 2003 in Betrieb, setzt unterschiedliche Biomassen, vorwiegend Alt- und Restholz ein (Jahresdurchmenge ca. 60 000 Tonnen) und hat eine thermische Leistung von 29 Megawatt.

Der Verkauf wird seitens der AWN und des Landkreises begrüßt, da die neuen Betreiber einen langfristigen Betrieb über den EEG-Förderungszeitraum (bis 2023) hinaus planen und somit die Beschäftigung der zwölf Mitarbeiter am Standort sichern. Die AWN besitzt dann keine Anteile mehr an diesem Unternehmen. Eigentümer des gesamten Areals Sansenhecken ist nach wie vor die Stadt Buchen.