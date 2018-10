Buchen/Mosbach. (Wd) Monatelang hat die Staatsanwaltschaft Mosbach gegen einen ehemaligen Oberarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen wegen Verdachts auf Totschlag durch Unterlassen ermittelt. In der Nacht vom 4. auf 5. Januar war ein 57-jähriger Tumor-Patient der Kliniken in Buchen ums Leben gekommen, dem der 43-jährige Oberarzt, so der Vorwurf, nicht geholfen habe und auch ein Reanimationsteam zurückgewiesen haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft Mosbach am heutigen Donnerstag erklärte, sei das Verfahren nun aus Mangel an Beweisen eingestellt worden.

So habe nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden können, dass der Tod des Patienten durch lebensverlängernde Maßnahmen hätte vermieden werden können, so Staatsanwalt Florian Sommer auf Nachfrage.

Eine Exhumierung konnte nicht vorgenommen werden, da der verstorbene Patient eingeäschert und per Urnengrab beigesetzt worden war, wie die RNZ später recherchierte.

Dem Mediziner lag Totschlag durch Unterlassen zur Last, nachdem dieser angewiesen hatte, Wiederbelebungsmaßnahmen an dem 57-jährigen Patienten abzubrechen. Nach der Todesbescheinigung verstarb der Mann an den Folgen einer Lungenembolie.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen war der Tatverdacht des Totschlages durch Unterlassen nicht nachzuweisen, so die Mosbacher Staatsanwaltschaft. Zudem sei im Raum gestanden, dass der 57-Jährige gegenüber dem Arzt ausdrücklich keine lebensverlängernden Maßnahmen gewünscht habe.

Dabei stand auch die Frage im Raum, ob der gesetzliche Betreuer des Patienten vom Oberarzt über sein Handeln in der fraglichen Nacht informiert gewesen war. Der Mediziner will diese Informationen auf dem Anrufbeantworter des Betreuers hinterlassen haben. Auch dies konnte durch die Ermittlungen letztlich nicht widerlegt werden, so Staatsanwalt Sommer.

Zutage kam dieser Vorfall nicht etwa durch eine Anzeige der Buchener Klinik, sondern eher zufällig Monate später bei einem Kündigungsschutzprozess gegen den Mediziner vor dem Arbeitsgericht Mosbach.

Der Mediziner wurde nach dem Vorfall dann am 11. Januar von den Neckar-Odenwald-Kliniken freigestellt. Später war er dann entlassen worden.