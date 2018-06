Starkoch Alfons Schuhbeck wird bei einem Kochevent zeigen, wie "Fingerfood" zubereitet wird. Wer Demenzpatienten helfen will, kann sich Tipps holen. Foto: dpa

Buchen/Mosbach. (tra) "Bei Demenzkranken ändert sich häufig das Gefühl für Hunger und Durst. Zudem lässt auch der Geschmacksinn nach. Um körperliche Schwäche und eine ernährungsbedingte Verschlechterung der Demenz zu vermeiden, sollten sich Betroffene somit ausgewogen ernähren und ausreichend trinken", berichtet Denise Bartwicki von der Alzheimer Beratungsstelle, die vom Arbeitskreis Gerontopsychiatrie mit Standorten in Buchen und Mosbach betrieben wird. "Zudem können manche Demenzkranken das Besteck nicht mehr greifen und halten, oder haben vielleicht den Umgang mit dem Besteck verlernt. Hier kommt dann das Thema ,Fingerfood’ ins Spiel", ergänzt sie.

Das Kochen von "Fingerfood", also von Gerichten, die problemlos ohne Besteck gegessen werden können, will jedoch geübt sein. Und am Sonntag, 14. Oktober, wird ein besonderer Stargast den Angehörigen von Demenzkranken die Zubereitung von schmackhaftem "Fingerfood" beibringen: Promi-Koch Alfons Schuhbeck wird im Küchenstudio "Kompass" in Mosbach ein großes Kochevent anbieten. Von 14 bis 17 Uhr bereitet er "Fingerfood" zu und gibt wertvolle Tipps. "Er wird Gerichte kochen, die Angehörige nachkochen können. Zudem wird bei der Veranstaltung über Ernährung bei Demenzkranken diskutiert", berichtet Denise Bartwicki.

Der Kochevent mit Alfons Schuhbeck ist eine von mehreren Veranstaltungen, die im Herbst vom Arbeitskreis Gerontopsychiatrie angeboten werden. "Mit den Veranstaltungen wollen wir über die Krankheit aufklären und zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, um Angehörige und Betroffene zu entlasten", so Bartwicki.

Zudem sollen auch Menschen, die (noch) nicht mit der Erkrankung konfrontiert wurden, auf die Angebote des Arbeitskreises Gerontopsychiatrie aufmerksam gemacht werden. "Wir haben ein Versorgungsnetzwerk aufgebaut und wollen es vorstellen", so Bartwicki.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Donnerstag, 27. September: Im Küchenstudio "Kompass" in Mosbach wird eine Fotoausstellung mit Werken von Michael Hagedorn eröffnet. Er fotografiert Menschen, die am Demenz erkrankt sind. Er zeigt, dass das Leben der Erkrankten viel facettenreicher und bunter ist, als viele annehmen. Er startete sein großes Fotoprojekt im Jahr 2005 und ist Mitbegründer der bundesweiten Kampagne "Konfetti im Kopf", die durch Kunst, Kultur und Begegnung für das Thema Demenz sensibilisiert.

Auch Musik wird angeboten: Am Sonntag, 30. September, findet um 17 Uhr ein Konzert mit dem "Ensemble Polychrome" in der evangelischen Christuskirche in Buchen statt.

Ein Generationenfrühstück ist dann am Samstag, 6. Oktober, um 10 Uhr im Küchenstudio "Kompass" in Mosbach. Ebenfalls im "Kompass" wird am Sonntag, 7. Oktober, um 15 Uhr ein Buch zum Thema "Fingerfood" vorgestellt.

Auch der Clown "Seppelino", der in den Seniorenheimen der Region für Spaß und Freude bei den Bewohnern sorgt, wird bei der Veranstaltungsreihe dabei sein: Er kann am Mittwoch, 10. Oktober,um 18.30 Uhr bei einem Theaterstück im Pfarrheim in Mudau erlebt werden. Danach gibt es zum Abschluss eine Gesprächsrunde mit Mitgliedern des Arbeitskreises Gerontopsychiatrie.

Die Alzheimer Beratungsstelle des Arbeitskreises Gerontopsychiatrie informiert und berät Angehörige und Betroffene in persönlichen Gesprächen unter anderem über die Krankheit, den Umgang mit dem Kranken, gibt Tipps für den Alltag, informiert über Betreuungs- und Entlastungsangebote sowie auch über Themen wie Pflegeversicherung und Vollmachten. Weitere Informationen gibt es bei der Beratungsstelle unter der 06281/564688 sowie unter der 0176/41812786.