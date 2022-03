Die Familie ist in Hettingen angekommen. Unser Foto zeigt Simone Konrad vom Team Carolin Schwarz mit Lena, Paulina und Alexander. Der Vater musste in der Ukraine bleiben. Foto: rnz

Buchen/Hettingen. (pm) Helfen und unterstützen ist eine Herzensangelegenheit beim ambulanten Pflegedienst Carolin Schwarz in Buchen – und tägliche Arbeit. Jetzt hilft der Pflegedienst auf eine besondere Art und Weise: Carolin Schwarz hat mit ihrem Team die Ankunft einer ukrainischen Familie erleichtert und unterstützt deren Alltag.

Oma Svetlana war zu Beginn des Kriegs schon in Hettingen. Der Rest der Familie, Mann, Tochter, Schwiegersohn und zwei Kinder, lebten in der Nähe von Kiew. Sie wollten eigentlich in der Ukraine bleiben, allerdings wurden nach ein paar Tagen die Lebensmittel weniger und die Beschüsse mehr. So haben sie sich entschlossen zu fliehen und nach Deutschland zu kommen. Mit dem Auto ging es über mehrere Tage Richtung polnische Grenze. Endlich an der Grenze angekommen, wurden Mutter Lena, die Kinder Alexander (7 Jahre) und Paulina (5) in einem Kleinbus nach Hettingen transportiert. Mehr als zwei ukrainische Monatsgehälter mussten sie dafür hinblättern und waren vier Tage unterwegs. Jeder konnte nur einmal seine Kleidung wechseln. Alles musste in der Heimat zurückgelassen werden. Lenas Mann durfte nicht ausreisen. Er befindet sich nahe der polnischen Grenze in einem Gebiet, das zurzeit nicht beschossen wird.

Der Pflegedienst Carolin Schwarz hat sich um Spenden bemüht und bedankt sich bei den vielen Menschen, die gespendet haben. Die Familie ist dankbar – und das Pflegeteam ist überwältigt. "Es ist schön zu sehen, dass man in so einer schweren Zeit einfach zusammenhält", meinen sie. Neue Kleidung und Schuhe wurden gespendet, außerdem durften die Frauen und Kinder im Lindensaal gespendete Kleidung aussuchen.

Der Pflegedienst möchte die Kinder ins Kinderturnen und zum Fußballtraining bringen, ihnen den Hasenwald und die "Alla Hopp"-Anlage zeigen. Denn das, was sie die letzten Tage erlebten, muss erst verarbeitet werden. Trotz allem ist es der größte Wunsch der Familie, Ende des Jahres wieder in der Ukraine in Frieden leben zu dürfen. Demnächst werden wieder zwei Frauen erwartet. Auch sie können auf die Hilfe des Pflegedienstes Carolin Schwarz bauen.