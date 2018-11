Buchen. (tra) "Es ist beruhigend, dass es Ereignisse im ansonsten doch so turbulenten Jahreslauf gibt, die feste Größen sind und die sich scheinbar nie verändern. Weihnachten gehört dazu. Zumindest gefühlt", sagte Bürgermeister Roland Burger bei der Eröffnung des romantischen Buchener Weihnachtsmarkts, der viel Traditionelles bietet: Neben dem Budenzauber gibt es musikalische Auftritte auf der Bühne, ein Glockenspielkonzert am morgigen Samstag, die Märchenstunde im Klösterle, eine Weihnachtswerkstatt im Mehrgenerationentreff, Kindertheater in der Stadtbücherei, Kunst im Vis-à-Vis, ein geöffnetes Bezirksmuseum und auch weihnachtliches Basteln in der Galerie "Kunstblüte".

Auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt gibt es jedoch auch Neues: "Die neue Weihnachtsdekoration, die vor allem am Abend mit ihren 3040 Lichtern samt Stern die Szenerie ganz wunderbar beleuchtet, ist ein mehr als vollwertiger Ersatz für den Weihnachtsbaum, der wegen des Blickes auf die Bühne alljährlich arg beschnitten werden musste und zudem die Rettungswege unserer Feuerwehr grenzwertig behindert hat", lobte Burger die neue städtische Weihnachtsdekoration auf dem Marktplatz.

Die zweite große Neuerung ist die Eislaufbahn auf dem Wimpinaplatz. Bis Sonntag, 9. Dezember, kann dort Schlittschuh gelaufen werden. Wer keine Schlittschuhe hat, kann welche ausleihen. Auch kleine Kinder dürfen auf die 140 Quadratmeter umfassende Kunsteisbahn: Leihschuhe gibt es ab Größe 25, und "Pinguine", an denen man sich festhalten kann, sorgen für Sicherheit. Die Bahn ist von Montag bis Freitag von 15 bis 21.30 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag von 12 bis 21.30 Uhr. Es handelt sich um eine Synthetikbahn, das Laufgefühl soll dem auf "echtem Eis" gleichen.

"Wer zwischen Geschenkeeinkauf, Plätzchenbacken und Eislaufvergnügen auch dem wahren Sinn von Weihnachten nachspüren möchte, dem steht während der Marktzeit die Pfarrkirche St. Oswald mit Kerzenschein und leiser Musik offen", lud Bürgermeister Burger die Besucher des Weihnachtsmarkts auch zum Innehalten und zur Besinnung ein.

Schließlich bedankte sich Burger bei allen, die jedes Jahr dazu beitragen, den Buchener Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen, vor allem bedankte er sich auch bei allen Ehrenamtlichen.

Simone Farrenkopf von der Aktivgemeinschaft bedankte sich bei Sarah Wörtz, die bei der Stadt Buchen für Touristik und Stadtmarketing zuständig ist, den Weihnachtsmarkt organisierte und auch die Schlittschuhbahn nach Buchen holte. "Die Marktbeschicker sorgen für ein reiches Angebot und am morgigen Samstag haben auch die Fachgeschäfte bis 20 Uhr geöffnet", so Farrenkopf.

Der Nikolaus wird zudem seine Runden drehen und für die Kinder da sein. Auch bei der gestrigen Eröffnung war er "zufällig" in der Nähe, so dass er das laute Rufen der Kindergartenkinder nach dem Nikolaus sofort hörte und auf die Bühne kam.

Die Kleinen legten sich sogleich ins Zeug: Stolz präsentierten sie die Weihnachtslieder, die sie mit ihren Erzieherinnen geübt hatten und sagten für den Nikolaus ein Gedicht auf. Nachdem sie ihm noch glaubhaft versichert hatten, dass sie das Jahr über brav gewesen seien, schritt der Gast aus dem hohen Norden zur Tat und verteilte Gebäck an die Kinder. Die Bläser der Musikschule, die bei der Eröffnung für weihnachtliche Melodien sorgten, sortierten noch einmal die Notenblätter und stimmten ein letztes Lied an; die Marktkaufleute waren bereit, der Glühwein war heiß - und dann ging es auch schon los mit dem Marktgeschehen ...

Bürgermeister Roland Burger regte an, bei allem Markttrubel den Geist von Weihnachten nicht zu vergessen und schloss mit einem Zitat von Calvin Coolidge: "Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt, den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen."

Info: Der Weihnachtsmarkt ist am morgigen Samstag, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.