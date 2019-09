Buchen. (Wd) Sie war eine begnadete Kunstmalerin, die mit ihren Bildern auch zahlreiche Motive von Buchen aus längst vergangener Zeit für die Nachwelt festgehalten hat. Beispielsweise mit dem "Schweinemarkt", dem "Bändertanz", der Buchemer Fastnachtsausgrabung oder mit ihrem unverkennbar romantischen Blick auf Gebäude und Plätze sowie in die Natur. Ihre Bilder berühren den Betrachter. Sie ziehen ihn in Bann und führen ihn gleichsam in eine längst vergangene Zeit. Ihre Werke sind so frisch und lebendig in der Darstellung, dass man sich in die Szenen gut zurückversetzen kann.

Die Buchener Kunstmalerin Lisa Pfündel (1929-2014). Foto: privat

Die Rede ist von Lisa Pfündel (1929-2014). Ihr zu Ehren führen Henry und Margot Pfündel sowie die Stadt im Foyer des Rathauses vom 9. Oktober bis 24. November eine große Ausstellung durch mit dem Titel "Lisa Pfündel - Gegenständliche Malerei im romantischen Realismus" durch. Die Eröffnung mit geladenen Gästen ist einen Tag zuvor um 19 Uhr.

Mitten in den Vorbereitungen zur Werkschau sprachen wir mit Sohn Henry und seiner Frau Margot Pfündel. Viele der Bilder hängen in den Räumen ihres Hauses. Auch etliche Leihgaben werden in der Ausstellung zu sehen sein. 1992 gab Lisa Pfündel das Malen auf. Auch auch gesundheitlichen Gründen. Aber offenbar wollte sie sich den vermeintlich künstlerischen Zwängen einer sich im Wandel befindlichen Zeit nicht anpassen.

Sie lehnte es ab, sich an der Staffelei verbiegen zu müssen, und wendete sich mit viel Akribie der Familienforschung zu. Sie war deshalb jahrelang in den Archiven in Sachsen und Thüringen zu finden. Entstanden ist eine Chronik über die Familie Pfündel, die bis ins Jahr 1370 zurückreicht, mit 1500 Seiten.

Letztmals hat eine große Ausstellung mit Werken von Lisa Pfündel bei der ersten Buchener Kultnacht im Juli 2006 in der Mittelmühle stattgefunden. Eine Ausstellung, die zeigte, wie sehr die Bevölkerung Buchens ihre gegenständliche Malerei im romantischen Realismus zu schätzen weiß.

Akribisch widmete sie sich der Familien-forschung und entwarf das Familienwappen. Foto: Weidenfeld

Die Bilder früherer Jahre gleichen von den Motiven und von der Maltechnik her nicht mehr denen ihrer letzten Schaffensperiode. Hatte sie anfänglich Blumen und Landschaften dargestellt, hat sie später mehr und mehr Architekturmotive und Figürliches gemalt. Durch stete Verfeinerung ihrer Maltechnik kam die Künstlerin zu einer fast fotografischen Annäherung an die Wirklichkeit.

Unverkennbar ist ihre Liebe zur Malerei von Carl Spitzweg, der in seinen Werken humorvoll Typen und Szenen der Biedermeierzeit darstellte. Denn meist werden ihre Ansichten von alten Winkeln und Geschehnissen so dargestellt, wie sie sich dem Betrachter um die Jahrhundertwende darboten.

Motive wurden jedoch nicht einfach nur nachgemalt, sie ließ sich davon auch stimmungsmäßig in Bann ziehen. Zuerst entstanden kleine Skizzen, später über eine Vorzeichnung schrittweise dann die endgültige Form auf der Leinwand. Wie Henry Pfündel betont, ohne Farbflächen zur Grundierung anzulegen und auch ohne jeglichen Malmittel. Diese Form der Malerei setze ein hohes Maß an maltechnischem Können voraus, denn während der Arbeit müsse stets beachtet werden, dass bei dem Pinselstrich gleich der richtige Farbwert getroffen werde, der sowohl mit der Natur als auch mit dem Gesamtbild übereinstimme.

Gleichzeitig müssen aber auch Licht- und Schattenverhältnisse sowie die räumlich-plastische Wirkung sofort richtig wiedergegeben werden, erläutert Henry Pfündel. So sei die Künstlerin der materiellen Struktur der Dinge mit größter Genauigkeit gerecht geworden. Ihre Werke erforderten höchste Konzentration und Ausdauer. Entstanden sind anmutige Motive, an denen der Betrachter Freude haben soll. Wie sehr Lisa Pfündel das gelang, zeigte sich schon in vielen Ausstellungen, in denen sie mit ihren Gemälden Preise erringen konnte.

Stolz verweisen Margot und Henry Pfündel auf einen prall gefüllten Ordner, in dem zahlreiche Urkunden abgeheftet sind. Lisa Pfündel war Mitglied der Kunstmalgemeinschaft Heidelberg, deren Mitbegründerin sie war sowie im Kunstverein Neckar-Odenwald. Mit ihrem Gemälde "Schweinemarkt in Buchen" erhielt Lisa Pfündel bei der Gesamtausstellung der Kunstmalgemeinschaft Heidelberg den 1. Platz. Dieses Bild war zwischenzeitlich gestohlen worden. Henry Pfündel spürte das Gemälde im Internet wieder auf, und die dreisten Diebe wurden zur Rechenschaft gezogen.

Info: Eröffnung am 8. Oktober um 19 Uhr im Foyer des Rathauses. Öffnungszeiten für Publikum vom 9. Oktober bis 24. November von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 18 Uhr.