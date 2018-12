Buchen. (Wd) Mit der einstimmigen Verabschiedung des städtischen Haushalts für 2019 mit einem Gesamtvolumen von rund 46 Mio. Euro am Dienstagabend im Bürgersaal des Rathauses wurden vom Gemeinderat wichtige Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Rund 13,3 Millionen Euro betragen die Investitionen in 70 Einzelmaßnahmen, die sogar ohne die Aufnahme neuer Kredite finanziert werden. Gebühren und Steuern bleiben hingegen stabil. Ebenfalls ohne Gegenstimme verabschiedet wurden die Haushalte des Eigenbetriebs Energie- und Dienstleistungen Buchen sowie der Stiftung Spitalfonds Buchen für 2019.

Nach der Vorstellung des umfangreichen Zahlenwerkes von Bürgermeister Roland Burger hatten die Fraktionen das Wort. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Stadtrat Dr. Harald Genzwürker, machte deutlich, dass beim Volumen von knapp 46 Millionen Euro der städtische Haushalt sicherstellen müsse, dass zahlreiche Pflichtaufgaben der Kommune zuverlässig erfüllt werden können. Die Planung mit einem "kleinen" Plus von etwa 150.000 Euro zeige, dass möglichst viel der verfügbaren Mittel in das Gemeinwesen investiert werden soll, aber gleichzeitig sorgfältig zwischen dem Wünschenswerten und dem Möglichen abgewogen worden sei.

Familienfreundliche Rahmenbedingungen seien wichtig für die Entwicklung der Stadt mit ihren Ortsteilen. Ausgaben von über vier Mio. Euro für die zwölf Kindergärten zeigten beispielhaft, dass dieser Aspekt eine relevante Rolle in den Planungen spiele. Bezahlbarer Wohnraum, im Eigentum wie zur Miete, sei ein weiterer wichtiger Faktor, um jungen Familien den unstrittig hohen Lebenswert des ländlichen Raumes und der "glücklichen Kleinstadt", wie Buchen vom "Zeit-Magazin" im Oktober bezeichnet wurde, nahezubringen.

Die Investitionen ins Burghardt-Gymnasium seien ein wichtiger Baustein, um den Bildungsstandort Buchen zu stärken. Dabei sei der Fraktion wichtig, dass dieses Projekt weiterhin mit einem zuverlässigen Kostenmanagement begleitet und der Gemeinderat wie gewohnt über den Fortgang der Maßnahme informiert werde. Als gutes Signal bezeichnete Genzwürker die Ausweisung von Neubaugebieten nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen.

Getragen von einem guten Abschluss von 2017 mit einem Ergebnis von sieben Millionen Euro müsse man sich bei künftigen Haushalten auf Normalität einstellen, betonte Stadtrat Martin Hahn von den Freien Wählern. Die Stadt habe große Aufgaben vor sich wie Investitionen in den Schulstandort, in neue Baugebiete und auch in die "ganz normale" Infrastruktur. Die Kunst sei es, die vorhandenen Mittel am besten für die Gemeinde einzusetzen. Vor dem Hintergrund zahlreicher Baumaßnahmen sei es eine wichtige Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderates, alle Projekte im Hinblick auf die Kostenabwicklung genau im Blick zu behalten und gegebenenfalls einzugreifen.

Nichtsdestotrotz müsse man sich darauf einstellen, dass die Pro-Kopf-Verschuldung nach oben gehen werde. Doch dafür schaffe man bleibende Werte und investiere in die Zukunft. Neue Baugebiete müssten deshalb auch dafür sorgen, dass junge Familien in der Gesamtstadt blieben und bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehe. Hahn gab zu bedenken, dass Flächen, die für Häuser und Grundstücke verwendet werden, der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung stünden. Hier müsse man Augenmaß bewahren, mahnte Martin Hahn.

Auch für 2019 plane man, Schulden zu tilgen und keine neuen aufzunehmen. Ob es allerdings in Zukunft ähnlich rosig weiter gehen könne, sei fraglich, erklärte Stadtrat Johannes Volk für die SPD-Fraktion. Wie auch in den Vorjahren nehme das Thema Bauen und Planen den größten Investitionsbetrag in Anspruch. Die veranschlagten 4,7 Millionen Euro für das Burghardt-Gymnasium seien langfristig sicherlich gut angelegtes Geld, einerseits in die Ausbildung der Kinder, andererseits in die wichtigen Synergieeffekte, die das BGB oder eine intakte und vielseitige Schullandschaft überhaupt in der Gesamtstadt mit sich bringe. Die Fraktion stehe ausdrücklich zum Millionenprojekt BGB.

Allerdings sei es wichtig, die Kostenentwicklung äußerst kritisch im Auge zu behalten. Angesichts der prall gefüllten Auftragsbücher der Baufirmen und Handwerker sei es fraglich, ob man den angesetzten Kostenrahmen halten könne. Bleibe zu hoffen, dass die Landesregierung nicht eine bildungspolitische Kehrtwende vollziehe und das G9 wieder flächendeckend zulasse. Bei kommenden Erschließungsmaßnahmen müsse man dafür sorgen, dass neben den Grundstücken für Einfamilienhäuser auch bezahlbarer Mietwohnungsraum realisiert werden könne.