Startklar für den Buchener Halloweenlauf: Auch in diesem Jahr werden am 31. Oktober wieder 400 Sportler erwartet, die verkleidet oder unverkleidet in verschiedenen Altersklassen durch die beleuchtete Innenstadt laufen werden. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) Mit Stolz und großer Vorfreude fiebern Veranstalter und Teilnehmer dem 31. Oktober entgegen. An diesem Tag findet wieder der Buchener Stadtlauf als Halloweenlauf durch die stimmungsvoll und hell erleuchtete Buchener City statt. Dieses Mal schon zum elften Mal! Erwartet werden wiederum 400 Läufer, die passend zum Tag gerne als Gespenster oder anderweitig gruselig-schön verkleidet kommen dürfen. Und in den halloweenmäßig geschmückten Buchener Geschäften wartet natürlich "Süßes (und nicht Saures") auf die Kinder.

In bewährter Weise präsentieren der TSV 1863 Buchen und die Buchener Aktivgemeinschaft diese Veranstaltung wieder gemeinsam. Jetzt stellten Hauptorganisator Bernhard Linsler, TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski und Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft Buchen, im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung die Eckdaten vor. Bonaszewski unterstrich dabei, dass man wieder auf Bewährtes setzen wolle, Dinge, die den Reiz der Veranstaltung ausmachen: "Die Vorjahre haben gezeigt, dass diese Form des Laufs ankommt. Die Strecke in der beleuchteten Innenstadt ist sehr attraktiv. Es gibt für jeden Geschmack und jede Altersschicht etwas, für Walker, Läufer und Zuschauer."

Marko Eichhorn betont, dass die Buchener Geschäfte bei dieser Aktion gerne mitmachen. "Wir haben viele Rückmeldungen aus der Geschäftswelt erhalten. Die meisten machen mit. Die Resonanz wird gut sein!" Die Geschäfte haben bis unmittelbar vor dem Hauptlauf geöffnet, der um 18 Uhr beginnt. Aber schon am frühen Nachmittag dürfen sich die Kinder über Süßigkeiten freuen, während Mama und Papa ihre Einkäufe in aller Ruhe erledigen können. Und auch für das Auge wird etwas geboten sein. Marko Eichhorn: "Die Geschäfte werden natürlich wieder gruselig-schön geschmückt sein!"

Denn schließlich ist ja Halloween und das wird man auch auf der Strecke merken. "Gespenster sind natürlich sehr willkommen, es besteht aber kein Verkleidungszwang", betont TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski, der damit neben dem sportlichen Aspekt auch den Event-Charakter des Buchener Stadtlaufs noch einmal besonders herausstellt.

Und daher soll auch genügend Raum für Gespräche neben der Strecke bleiben. Etwa am Stand des TSV-Fördervereins unweit des Zieleinlaufs, wo für das leibliche Wohl der Zuschauer bestens gesorgt ist. Der TSV-Förderverein bewirtet mit Würstchen und Getränken. Und zum Aufwärmen stehen auch Punsch und Glühwein bereit.

Der Buchener Stadtlauf beginnt mit Start und Ziel am Marktplatz auf der Strecke am Donnerstag, 31. Oktober, um 17.10 Uhr, mit den Kleinsten, dem Bambini-Lauf. Zeitgleich starten die Walker. 15 Minuten später beginnen die nach Altersgruppen eingeteilten Schüler-Läufe über 1,1, oder 2,2 oder 3,3 Kilometer. Um 18 Uhr startet der Hauptlauf (mit Wertung in verschiedenen Altersklassen) über zehn Kilometer und gleich danach dürfen sich die Jedermann-Läufer auf ihre 5,5 Kilometer lange Laufstrecke begeben.

Die Strecke ist fast die gleiche, wie im letzten Jahr. Die einzige Änderung resultiert aus den noch laufenden Arbeiten am Stadtmauerrundweg, der in diesem Jahr (vom Kraus-Brunnen bis zum Café Wittemann) außen vor bleibt.

Statt einer Rundstrecke ergibt sich somit eine Strecke mit Wendepunkt. Die Streckenlänge bleibt aber identisch, wenngleich die Veranstalter in diesem Jahr auf ein offizielles Vermessen verzichtet haben. Im nächsten Jahr soll dann wieder auf dem Stadtmauerrundweg gelaufen werden.

Für die Erstplatzierten (Einzel und Gruppen) aller Läufe und die zahlenmäßig größten Gruppen gibt es Pokale, Medaillen, Urkunden und besondere Sachpreise. So hat u.a. die Distelhäuser Brauerei für die größten Teams im Jedermann-Lauf ein großes Bierpaket geschnürt. Und natürlich wird auch Halloween besondere Ehre zuteil: Für die schönsten Kostümierungen, die von einer Jury ausgewählt werden, gibt es ebenfalls tolle Sachpreise in Form von Einkaufsgutscheinen. Eine Überraschung für die Kleinsten hat der TSV Buchen noch. So erhalten alle Bambini, die ins Ziel kommen, eine Kugel italienisches Eis.

Für die reibungslose Organisation der Veranstaltung zeichnet auch in diesem Jahr wieder Bernhard Linsler verantwortlich.

Dem Koordinator zur Seite stehen 50 Helfer des TSV Buchen. Im Großverein wird Teamwork groß geschrieben, denn organisiert wird der Halloweenlauf gleich von drei Abteilungen (Leichtathletik, Handball und Schwimmen/Triathlon)."In diesem Zusammenhang dürfen wir uns aber auch für die Unterstützung durch die Stadt Buchen bedanken", unterstreichen Kurt Bonaszewski. und Bernhard Linsler. Die Stadt sorgt unter anderem für die notwendige Stromversorgung und spendiert die Sieger-Pokale.

Da reiht sich auch Marko Eichhorn mit der Aktivgemeinschaft gerne ein, der den Zusammenhalt zwischen Sport und Geschäftswelt betont: "Wir arbeiten nicht nur bei dieser Veranstaltung eng zusammen und das machen wir gerne und sehr erfolgreich!"

Insgesamt ist die gute Zusammenarbeit von TSV und Aktivgemeinschaft aber nicht nur eine Win-win-Situation für die beiden Partner, auch die Bürger in Buchen und Umgebung profitieren davon und dürfen sich am 31. Oktober wieder auf eine spannende und unterhaltsame Sportveranstaltung mit Abend-Shopping freuen.

Info: Anmeldungen für den Buchener Stadtlauf sind bis spätestens Mittwoch, 30. Oktober, 24 Uhr, über die Homepage des TSV Buchen möglich. Nachmeldungen bis spätestens 90 Minuten vor dem Start sind aber möglich. Für den Fahrzeugverkehr ist die Kellereistraße am 31. Oktober ab 13 Uhr gesperrt, die Innenstadt von 16.30 bis 19.30 Uhr.