Buchen. (Wd) Einstimmig stimmte der Gemeinderat der inhaltlichen und konzeptionellen Erweiterung der "Gedenkstätte ehemalige Synagoge" zur "Gedenkstätte für alle Opfer des Nationalsozialismus" zu. Die Umsetzung soll erfolgen, sobald die weiteren Nachforschungen nach den Opfern der NS-Euthanasie abgeschlossen sind.

Archivarin Gerlinde Trunk hob hervor, dass 20 Personen aus Buchen der sogenannten NS-Euthanasie zum Opfer gefallen sind. Die entsprechenden Informationstafeln seien hierbei zu ergänzen. Stadtrat Max Fischer regte an, sogenannte Stolpersteine vor den Häusern der Opfer zu errichten. Bürgermeister Burger bat, davon abzusehen, weil jüdische Gemeinden diesen Stolpersteinen kritisch gegenüberstehen. Zudem seien schon am ehemaligen Haus von Jakob Mayer und an der ehemaligen Synagoge Gedenktafeln angebracht.

Zum Hintergrund: Am 9. November 2006 wurden der Jakob-Mayer-Platz und die darunter liegende "Gedenkstätte ehemalige Synagoge" in den Kellerräumen des früheren Synagogengebäudes der Öffentlichkeit übergeben. Mehrere Informationstafeln auf dem Platz und im ersten der beiden Kellerräume erläutern die Geschichte der jüdischen Gemeinde Buchen bzw. zeichnen das Leben und Wirken des jüdischen Mitbürgers Jakob Mayer nach. In der eigentlichen Gedenkstätte im hinteren Raum erinnert ein aus Messingtafeln gefertigtes Gedenkbuch an die 28 jüdischen Opfer des Holocaust, die aufgrund ihres Glaubens verschleppt und getötet wurden, aber auch an Jakob Mayer und Susanna Stern.

Ab 1933 wurden durch die sogenannten "Reichsbürgergesetze" und das "Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre" Mitbürger jüdischen Glaubens verfolgt und systematisch ausgegrenzt. Ebenfalls seit 1933 wurden mit dem "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" die Wege geebnet zur systematischen Tötung von Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung; die Forschung geht von rund 200.000 Opfern der sog. NS-"Euthanasie" aus.

Seit Anfang 2014 wurden durch umfangreiche Forschungsarbeiten die Namen und biografischen Daten von zwanzig kranken und behinderten Personen im Alter zwischen 32 und 73 Jahren aus Buchen und den Ortsteilen ermittelt, die in den Jahren 1940 bis 1945 getötet wurden. Weitere Nachforschungen in Archivbeständen des Universitätsarchivs Heidelberg und des Generallandesarchivs Karlsruhe werden die Schicksale der betroffenen Personen erhellen. Auch dieser willkürlich ermordeten Menschen möchte die Stadt Buchen künftig gedenken und an das Unrecht, das ihnen widerfahren ist, erinnern. Ihr Schicksal sollte auch späteren Generationen unvergessen bleiben.

Bürgermeister Burger schlug deshalb vor, die "Gedenkstätte ehemalige Synagoge" inhaltlich und konzeptionell zur "Gedenkstätte für alle Opfer des Nationalsozialismus" zu erweitern. Auf einer neuen Informationstafel im ersten Raum möchte man erläutern, wie es zur willkürlichen Tötung kranker und behinderter Menschen kam. Das Gedenkbuch im zweiten Raum soll um weitere Messingtafeln ergänzt werden, auf denen die Namen der Opfer der Euthanasie und ihre Herkunftsorte eingraviert sind. Die Messingplatte auf der Vorderseite des Sandsteinblocks, der das Gedenkbuch trägt, soll ebenfalls neu gestaltet werden, da der Text bislang ausdrücklich die jüdischen Opfer erwähnt. Die Neuformulierung kann dann lauten: "Zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 1933 - 1945".