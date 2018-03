Buchen/Hettingen. (rüb) Das Schicksal der Schülerin Luisa aus Hettingen bewegt seit Monaten die Menschen in der Region. Die junge Frau ist lebensbedrohlich erkrankt und dringend auf eine Stammzellenspende angewiesen. Auch an ihrer Schule, am Buchener Burghardt-Gymnasium, ist die Solidarität groß. Bereits bei der Registrierungsaktion im Januar hatten zahlreiche Schüler mitgeholfen, und im Vorfeld hatten Schulleitung, Lehrer und Schüler fleißig die Werbetrommel gerührt.

Am Donnerstag überreichten Schulleiter Jochen Schwab, Heike Göhrig-Müller von der Eine-Welt-AG und Verbindungslehrer Kai Hüttler eine Spende in Höhe von 755 Euro für die Aktion "Gemeinsam für Luisa und andere", vertreten durch Timo Steichler, den Vorsitzenden des FC Viktoria Hettingen.

Mit dem Geld werden Stammzellregistrierungen finanziert. In der Eine-Welt-AG, in der Luisa Mitglied ist, war die Idee hierzu entstanden. Daraufhin wurde ein Kuchenverkauf organisiert, und der Erlös wurde auf 500 Euro aufgestockt. Die Schülermitverwaltung entschied sich dann dazu, die Aktion aus ihrer Kasse ebenfalls zu unterstützen.

Timo Steichler bedankte sich bei den Schülern und den Lehrern und informierte, dass inzwischen schon Spenden für Luisa im Gesamtwert von über 70.000 Euro bei der DKMS eingegangen sind. Für Heike Göhrig-Müller und Kai Hüttler ist diese eindrucksvolle Zahl ein Beleg für den großen Zusammenhalt hier in der Region. "Jetzt gilt es weiter, Daumen zu drücken und zu hoffen, dass der passende Spender gefunden und Luisa wieder gesund wird", sagte Timo Steichler und sprach allen aus der Seele.