Mit einer Gestaltungssatzung will die Stadt Buchen die Altstadt vor negativen Veränderungen im Ortsbild schützen und dazu beitragen, dass ortsbildprägende Gebäude nicht abgerissen werden, sondern so schön erhalten bleiben, wie auf unserem Bild zu sehen. Foto: Fritz Weidenfeld

Buchen. (Wd) Der Gemeinderat erteilte in seiner Sitzung am Montagabend dem Büro Gerhard aus Karlsruhe einstimmig den Auftrag zur Erstellung einer Gestaltungssatzung für die historische Altstadt der Stadt Buchen zum Preis von 25.000 Euro. Notwendig wurde dies, weil das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart das Verzeichnis der Bau- und Kunstdenkmale und der zu prüfenden Objekte in den Jahren 2014/2015 einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen hat.

Eine Überprüfung mit den vorangegangenen "Denkmallisten" durch die Verwaltung habe ergeben, dass in die überarbeitete Liste einige wenige neue Kulturdenkmale aufgenommen, im Vergleich dazu aber ungleich mehr "frühere Kulturdenkmale" ganz von der Liste genommen worden seien, so Bürgermeister Roland Burger.

Wie Günter Müller vom Bauamt gestern auf Nachfrage erläuterte, seien insgesamt rund 60 Gebäude (!) aus der Liste entfallen, beispielsweise der Wimpinasaal, der linke Gebäudeteil der "Alten Reichspost" in der Bahnhofstraße und das Mehrfamilienhaus mit der gekachelten Fassade in der Vorstadtstraße 26.

Für diese früher als Kulturdenkmale eingestuften Gebäude bestehe jetzt kein Genehmigungsvorbehalt nach dem Denkmalschutzgesetz mehr. Das bedeutet nun, dass diese Gebäude grundlegend verändert oder im schlimmsten Fall beseitigt werden könnten, ohne dass eine rechtliche Handhabe von Seiten der Stadt Buchen dagegen bestünde.

Ziel sei es, das gewachsene historische Stadtbild und die Ensemblewirkung der Straßenzüge der Altstadt unabhängig von der Schutzwirkung des Denkmalschutzgesetzes zu erhalten.

Nur mit dem Erlass einer Gestaltungssatzung für das Innenstadtgebiet könne man eine "maßgeschneiderte Lösung" für die Stadt erreichen, erklärte Roland Burger. Der Geltungsbereich sei durch die Stadt Buchen festzulegen. Mögliche Regelungsinhalte wären folgende gestalterische Merkmale, die das Ortsbild bestimmen: Baustruktur, Dachgestaltung, Fassadengestaltung, Fenster und Türen, Einfriedungen, Freiflächen und Grün, Werbeanlagen.

Folgende Ziele sollen mit der Satzung verfolgt werden: Schutz vor negativen Veränderungen im Ortsbild, Schutz vor Abriss der ortsbildprägenden Gebäude. Allerdings betonte Günter Müller vom Bauamt, dass die Gestaltungssatzung eine Herausforderung für Planer und Bauherren werde. Mehrere Gemeinderäte forderten, dass bei der Formulierung der Regelungsinhalte nicht zu tief ins Detail gegangen werden sollte. Allerdings betonte Bürgermeister Burger, dass Grenzen sein müssen. Man plane, nicht zu viel zu reglementieren, aber ohne Regelungen werde es nicht gehen. Man brauche einen Gestaltungsrahmen. Diesen zu formulieren, beinhalte "die Kunst des Möglichen".

Zwischenzeitlich wurden vom Büro für Bauforschung, Peter Knoch, eine umfangreiche Bestandsaufnahme bzw. ein Gebäudeinventar des historischen Stadtkerns erstellt.