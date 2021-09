Vor allem im nördlichen Bereich des Buchener Baugebiets „Hühnerberg“ entsteht derzeit ein Haus nach dem anderen. Durch das Mehr an versiegelter Fläche steigt aber auch das abzuleitende Niederschlagswasser. Dafür soll im Tal, in Richtung Morre, ein großes Regenrückhaltebecken gebaut werden. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Eine ganze Reihe von Arbeitsvergaben stand am Montag im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung. Dabei wurde deutlich, dass Buchen nicht nur in Neues investiert, sondern auch in den Erhalt der Substanz.

> Baugebietserschließung "Neue Gärten": "Wir haben schon weit über 60 Interessenten, und die Liste wächst weiter", betonte Hainstadts Ortsvorsteherin Regina Schüßler und dankte der Verwaltung, dass sie die Erschließung des neuen Baugebiets so zügig in Angriff nimmt. Um dem wachsenden Bedarf an Bauflächen gerecht zu werden, soll im Stadtteil Hainstadt das Baugebiet "Neue Gärten" erschlossen werden. Nördlich der bestehenden Bebauung sollen 37 Bauplätze entstehen. Bereits 2022 soll mit der Erschließung begonnen werden.

Der Gemeinderat beauftragte das Ingenieurbüro Sack und Partner (Adelsheim) mit der stufenweise Planung der Ingenieurbauwerke (Kanalisation und Regenrückhaltebecken) und Verkehrsanlagen einschließlich der späteren Bauleitung. Die Kostenschätzung liegt bei 310.000 Euro.

> Neubau eines Regenrückhaltebeckens für das Baugebiet "Hühnerberg": Je weiter die Bebauung und damit die Versiegelung am "Hühnerberg" fortschreitet, desto stärker wächst die Niederschlagswassermenge, die in die Morre eingeleitet wird. Deshalb muss unterhalb des Baugebiets – zwischen der Hettinger Straße und der Morre, westlich der Gärtnerei Röckel – ein Regenrückhaltebecken mit einem Rückhaltevolumen von 3500 Kubikmetern gebaut werden. Die geplanten Kosten: 1.025.000 Euro. Der Gemeinderat beauftragte das Ingenieurbüro Mohn (Karlsruhe) mit der Genehmigungsplanung, für die rund 130.000 Euro veranschlagt werden. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Stadtrat Johannes Volk erkundigte sich angesichts der jüngsten Flutkatastrophe, ob die Bauherren in den Neubaugebieten auf hilfreiche Maßnahmen hingewiesen werden wie den Einbau von Zisternen oder das Verwenden von Materialien, die Flächen nicht komplett versiegeln. Angaben zum Grad der Versiegelung würden bei der Baugenehmigung abgefragt. Die Niederschlagswassergebühr setze zudem einen finanziellen Anreiz, möglichst wenig Grundstücksfläche komplett zu versiegeln.

> Baugebietserschließung "Höhlenblick": Für die derzeit laufende Erschließung des Baugebiets "Höhlenblick" in Eberstadt beschloss der Gemeinderat die Erhöhung des Auftrags an die Firma Konrad Bau (Gerlachsheim) um 48.000 Euro. Der Grund: Nach der Ausschreibung hat die zuständige Fachbehörde auf gestiegene rechtliche Anforderungen hingewiesen. Deshalb muss das Regenrückhaltebecken nun aus ökologischen Gründen zusätzlich abgedichtet werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich dadurch von von 986.000 auf 1.034.000 Euro.

Dem Substanzerhalt dienen die in Götzingen anstehenden Tiefbauarbeiten: Auf dem Friedhof werden eine Mauer, Wege und eine Treppe instandgesetzt. Foto: Busch

> Tiefbauarbeiten in Götzingen: Der Zustand der Stützmauer am Friedhof in Götzingen ist teilweise "desolat", so Technischer Dezernent Hubert Kieser. Deshalb werden die sanierungsbedürftigen Teile durch Betonmauerscheiben ersetzt. Auch die Treppen im Eingangsbereich des Friedhofs wird erneuert. Zudem soll über den Friedhof ein barrierefreier Zugang zum Rathaus hergestellt werden. Im Zuge der Arbeiten rund um den Friedhof in Götzingen wurde auch die Asphaltdeckensanierung für einen 160 Meter langen Abschnitt des Schlierstadter Weges ausgeschrieben.

Zudem wird die Asphaltschicht des Schlierstadter Wegs erneuert. Foto: Busch

Der Gemeinderat vergab die Arbeiten zum Preis von 134.000 Euro an die Firma Horst Flicker Bau (Balsbach). Ortsvorsteherin Daniela Gramlich freute sich, dass der Schlierstadter Weg, die Erschließungsstraße zum neuen Baugebiet, saniert wird. Bezüglich der Arbeiten am Friedhof schlug sie vor, die Mauer komplett zu sanieren, um ein einheitliches Bild zu bekommen. Diesen Vorschlag lehnte Bürgermeister Burger mit dem Hinweis ab, dass nur der Teil der Mauer erneuert werden soll, der in schlechtem Zustand ist.

> Umbau und Erweiterung am Burghardt-Gymnasium: Im Zuge des Großprojekts "BGB-Erweiterung" werden immer wieder kleinere Rohbauarbeiten wie Abbrucharbeiten, Wanddurchbrüche oder Betonierarbeiten notwendig. Diese Arbeiten in einem Volumen von rund 100.000 Euro vergab der Rat an die Firma Tomac (Buchen). Stadtrat Otto Kern sah dies kritisch, da die eigentlichen Rohbauarbeiten von einem anderen Unternehmen, der Firma Heizmann (Osterburken), erledigt wurden. Dadurch drohe möglicherweise ein Haftungsausschluss. Diese Bedenken seien grundsätzlich berechtigt, erklärte Architekt Nico Hofmann, allerdings seien die Arbeitsbereiche in diesem Fall klar abgrenzbar, so dass es aus seiner Sicht unproblematisch sei.

> Neuer Physikraum für die Baulandschule: Der alte Physikraum entsprach nicht mehr den Sicherheitsvorschriften. Er wird daher gerade saniert und neu möbliert. Der Gemeinderat vergab die Ausstattung des Physikraums und des Sammlungsraums zum Preis von 102.000 Euro an die Phywe System (Göttingen). "Das zeigt, dass sich die Stadt um ihre Schulen kümmert – und zwar um alle und nicht nur um die großen", stellte Stadtrat Christian Philipp fest und dankte der Verwaltung im Namen der Eltern.