Buchen. (tra/algö) In Fernsehsendungen, im Internet und auch im Freundeskreis geht es oft heftig zur Sache, wenn über Migration und Integration diskutiert wird. Negative Schlagzeilen werden dabei besonders gerne aufgegriffen. Oft wird jedoch übersehen, dass Menschen mit ausländischen Wurzeln schon seit Jahrzehnten in Buchen leben und hier ganz selbstverständlich daheim sind. Wir haben uns mit einigen unterhalten.

Nurhayat Etkü: "Ich lebe seit 27 Jahren in Hainstadt. Aufgewachsen bin ich in Schefflenz, später habe ich des Jobs wegen auch drei Jahre in Walldürn gewohnt. Als mein Mann und ich aus der dortigen Wohnung ausziehen mussten, war es für uns sehr schwierig, etwas Neues zu finden. In Hainstadt hatten wir schließlich Glück und fanden das Haus, in dem wir heute wohnen. Manchmal habe ich auch Vorurteile gegenüber uns türkischstämmigen Deutschen erlebt. Nachbarn erwarten zum Beispiel, dass es laut ist und ständig die ganze Verwandtschaft zu Besuch ist. Mir ist es wichtig, mit solchen Klischees aufzuräumen und jedem offen gegenüber zu treten. Hier in Hainstadt und Buchen fühle ich mich sehr wohl. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass mein Mann und ich lange in der Gastronomie tätig waren. Wir haben in Buchen das ,Krönchen‘ betrieben. Über unseren Job haben wir viele nette Menschen kennengelernt - aus flüchtigen Bekanntschaften haben sich über die Jahre innige Freundschaften entwickelt, die mir sehr viel bedeuten. Nach einigen Jahren habe ich die Gastronomie aber aufgegeben, vor allem weil ich mehr Zeit für die Familie haben wollte. Ich habe mich dann beruflich umorientiert und arbeite heute als Ergotherapeutin in einer Praxis und im geriatrischen Zentrum in Walldürn. Für mich war es neben meiner Arbeit von Anfang an wichtig, das Gemeindeleben aktiv mitzuerleben und mitzugestalten. Unsere erste Amtshandlung als Gastronomen in Buchen war daher die Anschaffung eines echten ,Huddelbätz‘. Die Rituale der Fastnacht pflege ich natürlich auch heute noch. Außerdem engagiere ich mich im Hainstadter Ortschaftsrat. Ich denke, man sollte immer offen für Neues bleiben. Ich besuche auch gerne mal eine Kirche und informiere mich über andere Sitten und Bräuche. Wenn mein Mann und ich in Rente sind, könnten wir es uns auch vorstellen, insbesondere die kalten Monate des Jahres in der Türkei zu verbringen - das Klima ist dort im Winter einfach angenehmer. Unsere Zelte hier abzubrechen, würde für uns aber nie in Frage kommen, schließlich leben wir schon sehr lange hier und fühlen uns wohl."

Meluccia Faulisi: "Ich lebe mittlerweile seit 28 Jahren in Buchen, geboren bin ich aber in Erlenbach. Ich bin damals nach Buchen gezogen, weil hier ein Geschäft frei wurde, in dem ich heute mein Eiscafé betreibe. Von der Stadt Buchen hatte ich vorher noch nie etwas gehört. Mittlerweile fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Die Menschen in Buchen kennen mich und kommen gerne auf ein Eis vorbei. Mein Ziel ist es, die Leute glücklich und zufrieden zu machen - dafür gebe ich jeden Tag mein Bestes! Mein Sohn ist schon in Buchen geboren, für ihn ist Buchen natürlich ganz klar seine Heimatstadt. Er hat auch beide Staatsbürgerschaften, die deutsche und die italienische. Für mich ist Buchen auch zu meiner Heimat geworden - hier sind meine Familie, mein Eiscafé und meine Freunde."

Balen Ahmed: "Ich bin Kurde aus dem Irak und seit fast drei Jahren in Deutschland. Seit 2016 lebe ich in Buchen. Am Anfang dachte ich, dass Deutschland nie meine Heimat werden kann. Alles war schwierig, und ich war oft traurig. Ich habe dann Deutsch gelernt und im Galda-Haus gearbeitet. So bin ich mit der deutschen Kultur, die mir sehr fremd war, immer besser zurechtgekommen. Buchen bedeutet mir sehr viel. Ich habe hier meine Wohnung und sehe Buchen als meine Heimat an. Wenn ich Freunde besuche, die außerhalb Buchens wohnen, bin ich froh, wenn ich wieder zurück bin. Ich habe guten Kontakt zu den Menschen aufgebaut. Als ich als Flüchtling aus dem Irak gekommen bin, haben mir viele Leute geholfen. Vor allem Integrationsbeauftragte Simone Fleckenstein hat mich unterstützt. Ich will unbedingt hier bleiben und eine Ausbildung machen. Im Irak habe ich als Friseur gearbeitet, und es ist mein Traum, hier einen Friseurladen aufzumachen. Aber das ist natürlich nicht einfach. Ich habe in Deutschland immer gearbeitet und es geschafft, mir ein Auto zu kaufen und eine Wohnung zu mieten. Im Irak sagt man: ,arbeite wie ein Sklave, um wie ein König leben zu können’. Daran halte ich mich. Viele Flüchtlinge wollen in die Großstadt ziehen, aber ich denke, dass man sich in einer Kleinstadt besser ein neues Leben aufbauen kann. In Buchen habe ich mich sehr gut eingelebt, koche gerne für Freunde, gehe ins Fitnessstudio und bin Blutspender. Und wenn es mir einmal nicht so gut geht, gehe ich in den Hasenwald oder an den Hollersee. Dort vergesse ich dann alle Probleme. Mein Asylverfahren ist noch nicht abgeschlossen, aber ich hoffe sehr, hier in Buchen bleiben zu können."

Swetlana Jahraus: "Vor 22 Jahren bin ich mit zwei Kindern und zwei Koffern als Spätaussiedlerin aus dem Ural nach Deutschland gekommen. 2008 kamen wir nach Buchen, wo mein Mann, der Arzt ist, sich weiterbildete. Wir hatten in Deutschland an allen Wohnorten Glück und haben offene, freundliche Menschen getroffen. Wir haben in ganz Deutschland Freunde gefunden. Darüber sind wir sehr froh. Denn das Schlimmste, das jeder Migrant erlebt, ist die Entwurzelung. Man verliert alles: Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Man muss wieder neue Wurzeln schlagen und darf nicht erwarten, dass der Boden der gleiche ist. Also müssen die Wurzeln die Bereitschaft haben, sich dem neuen Boden anzupassen. Wir fühlen uns in Buchen sehr wohl. Ich finde, dass die Buchener den Menschen im Ural ähnlich sind. Die Kinder fühlen sich hier heimisch. Sie sprechen Russisch und Deutsch und leben in beiden Kulturen, was für sie - und auch für die deutsche Wirtschaft - nur von Vorteil ist. Es wird oft gefordert, dass Migranten zuhause Deutsch sprechen sollen. Als Mutter und auch als Sprachlehrerin kann ich dem nicht zustimmen, da die Muttersprache das Einzige ist, was Migranten Halt gibt. Wenn die Mutter plötzlich beginnt, mit ihren Teenagern Deutsch, also eine fremde Sprache, zu sprechen, verlieren sie ihren Halt. Oder man stelle sich ein deutsches Ehepaar vor, das in die USA auswandert und nach 20 Jahren Ehe Englisch miteinander spricht." Fotos: Tanja Radan/Alisa Götzinger