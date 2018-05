"Langsam fahren!" - das gilt jetzt besonders in Bödigheim: Zwei stationäre Blitzer jeweils am Ortsanfang ahnden ab dieser Woche Geschwindigkeitsübertretungen. Foto: Andreas Hanel

Buchen-Bödigheim. (ahn) Für diejenigen, die mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Durchfahrtsstraße durch Bödigheim fahren, wird es in Zukunft teuer werden: Gleich zwei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen jeweils am Ortsanfang sind seit Freitag installiert, im Laufe dieser Woche sollen sie noch in Betrieb gehen, wie der Technische Dezernent der Stadt Buchen, Hubert Kieser, gegenüber der RNZ mitteilte.

Hintergrund ist der, dass die betroffene L 519 nach der Inbetriebnahme des Eckenbergtunnels bei Adelsheim eine attraktive Verbindung für den überörtlichen Verkehr und zur Autobahnanschlussstelle Osterburken darstellt: Nach der Tunneleröffnung ist Zählungen zufolge im Jahr 2017 die durchschnittliche Verkehrsstärke durch Bödigheim gegenüber dem Vorjahr um 838 Fahrzeuge auf 5 343 pro Tag angestiegen. Bei der 2017 durchgeführten Zählung fuhren am Ortseingang aus Richtung Buchen 70 Prozent der Fahrzeuge über 51 km/h.

Eine Abnahme des Verkehrs ist indes nicht absehbar - im Gegenteil: Es wird von einer weiteren Zunahme des Durchgangsverkehrs ausgegangen. Da andere geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen nicht in Betracht kommen, forderte der Ortschaftsrat Bödigheim bereits Ende letzten Jahres die Errichtung von Messanlagen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. In der Gemeinderatssitzung im letzten Februar wurde dann die Errichtung zweier Messanlagen beschlossen.

Dem hat ebenso das in diesem Fall für die Geschwindigkeitsüberwachung zuständige Landratsamt zugestimmt, das auch den Betrieb übernehmen wird. Die Stadt Buchen trägt die Kosten für die Messanlagen, die Fundamente und die Stromanschlüsse in Höhe von insgesamt ca. 58.000 Euro.