Minister Peter Hauk (Vierter von rechts) brachte am Freitag den Bewilligungsbescheid für die erste Tranche der Flurneuordnung in Bödigheim mit. Die Beteiligten freuen sich über 460 000 Euro Zuschuss von Land und EU. Foto: Martin Bernhard

Bödigheim. (mb) Es kann losgehen mit der Waldflurbereinigung in Bödigheim: Minister Peter Hauk überreichte am Freitag im Bödigheimer Rathaus den Bewilligungsbescheid für die erste Tranche über rund 460.000 Euro Zuschuss vom Land und der EU. Die gesamte Maßnahme wird voraussichtlich rund 3,6 Millionen Euro kosten.

Hintergrund Fläche: 885 ha Anzahl der Beteiligten: 221 Anzahl der Flurstücke (alter Bestand): 1740 Asphaltwege: 11,9 Kilometer Schotterwege: 9,5 Kilometer Erdwege: 4,3 Kilometer Anlage von Wacholderheide unter lichtem Wald: 4,7 Hektar Gesamtkosten: rund 3,6 Millionen Euro Davon Zuschüsse Land: 2,74 Millionen Euro Davon [+] Lesen Sie mehr Fläche: 885 ha Anzahl der Beteiligten: 221 Anzahl der Flurstücke (alter Bestand): 1740 Asphaltwege: 11,9 Kilometer Schotterwege: 9,5 Kilometer Erdwege: 4,3 Kilometer Anlage von Wacholderheide unter lichtem Wald: 4,7 Hektar Gesamtkosten: rund 3,6 Millionen Euro Davon Zuschüsse Land: 2,74 Millionen Euro Davon Zuschüsse Stadt: 660.000 Euro Davon Deckungsmittel der Bahn 71.000 Euro Eigenmittel der Verfahrens- teilnehmer: 130.000 Euro Voraussichtlicher Abschluss: 2024

[-] Weniger anzeigen

Wenn alles nach Plan verläuft, wird der Wald rund um Bödigheim im Jahr 2024 neu geordnet sein. Kleinere Grundstücksparzellen werden zu größeren vereinigt, fast 25 Kilometer Wege modernisiert und einige unnötige unbeschränkte Bahnübergänge beseitigt sein. Die Züge der Westfrankenbahn werden etwas schneller von Seckach nach Buchen fahren können. Stadt und Privatwaldbesitzer werden ihren Forst wirtschaftlicher bearbeiten können. Auch dem Natur- und Umweltschutz sowie dem Tourismus soll das Verfahren zugutekommen.

Bei solchen Aussichten freuten sich die anwesenden Beteiligten an dem Flurneuordnungsverfahren im Bödigheimer Rathaus über den Bewilligungsbescheid, den Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum, mitgebracht hatte. "Alte Gewohnheiten müssen einer neuen Ordnung weichen", stellte Bürgermeister Roland Burger fest und wies auf die Schwierigkeiten eines solchen Verfahrens hin. Denn verschiedene "Interessen und Charaktere müssen unter einen Hut gebracht werden." Derzeit verhindere der zersplitterte Grundbesitz im Privatwald ein nach modernen Grundsätzen betriebswirtschaftlich sinnvolles Arbeiten. Besonders Ortsvorsteher Hermann Fischer habe sich für das Verfahren eingesetzt und schließlich auch die Stadtverwaltung überzeugt. Die Stadt Buchen beteiligt sich mit insgesamt 660.000 Euro an den Verfahrenskosten. Zur ersten Tranche steuert sie 163.000 Euro bei. Burger dankte allen am Verfahren Beteiligten.

Dr. Björn-Christian Kleih, erster Landesbeamter des Neckar-Odenwald-Kreises, freute sich ebenfalls über den Zuschuss und den Beginn der Flurneuordnung. "Wir profitieren davon außerordentlich", stellte er fest. Dass Minister Hauk den Bewilligungsbescheid persönlich überbrachte, wertete Kleih als ein "Zeichen der Wertschätzung" für die Bürger und die Beteiligten an dem Verfahren.

"Eine Flurneuordnung im Wald ist ein seltenes Ereignis", sagte Minister Peter Hauk. Diese sei sehr aufwendig, ihr Ertrag dagegen begrenzt. Letztlich müsse sich ein solches Verfahren für die Waldbesitzer und die Waldbewirtschaftung rentieren. Mit der Bahnlinie verfüge das Bödigheimer Verfahren darüber hinaus über eine Sondersituation. Insgesamt würden rund 25 Kilometer an Asphalt- und Schotterwegen modernisiert. "Jeder Grundstückseigentümer soll am Ende des Verfahrens über einen Weg in erreichbarer Nähe verfügen", sagte Hauk. Er dankte der Stadt Buchen, den Grundstückseigentümern und allen Beteiligten für ihren Einsatz.

Robert Weidmann, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft des Flurneuordnungsverfahrens, bedankte sich ebenfalls bei Stadt und Land für die Mitfinanzierung des Verfahrens und die gute Zusammenarbeit.

Im ersten Schritt wird die 2,4 Kilometer lange Erschließung zu den Aussiedlerhöfen am "Sechelsee" und an den "Griecheltern" neu hergestellt, sowie als landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahme eine Entbuschung von drei Hektar bewaldeter Wacholderheide im Distrikt Muggensturm freigelegt. Mit der zweiten Tranche soll es im Jahr 2019 weitergehen.