Buchen. (adb) Als "Kindertagesstätte Regenbogen - evangelisches Familienzentrum" darf sich seit Freitag der Kindergarten "Regenbogen" in der Hainsterbach bezeichnen. Mit der Aushändigung der Zertifikate stellt er die erste derartige Einrichtung im Kreisgebiet dar.

Im Turnraum hieß Kindergartenbeauftragter Klaus-Dieter Heller die "Regenbogenfamilie" willkommen und wies zu Beginn der Feierstunde auf einen "wichtigen Tag für die Kirchengemeinde und die Stadt Buchen zugleich" hin. Gemeinsam mit Uta Reuter (Diakonisches Werk Baden) habe man sich "intensiv auf den Weg zur Zertifizierung gemacht und sich stetig motivieren lassen".

Hellers Dank galt neben Uta Reuter dem Kindergartenteam, das sich mit großem Engagement und besten Mutes zur Weiterentwicklung vom Kindergarten zum ersten evangelischen Familienzentrum im Neckar-Odenwald-Kreis aufmachte. Kurz erinnerte er an die damit verbundene Vorgeschichte: Nach der 2015 erfolgten Ausschreibung ging es 2017 in die "heiße Phase", als das Diakonische Werk Baden den hohen Wert des familiären Umfelds für die Entwicklung der Kinder erkannte und forcierte. "Mit Schulungen und dem Netzwerktreffen ‚Treffpunkt Familienkita‘ bereitete man sich hier so gut vor, dass wir alle gut in das neue Projekt starten können", merkte Heller an.

In Vertretung für Pfarrerin Fischer steuerte Prädikant Wolfgang Neuer das geistliche Wort bei. "Dieser Tag ist Geschenk und Segen zugleich", freute er sich und erinnerte an die Herausforderung, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und dem Nachwuchs gleichermaßen ein liebevolles, von christlichen Werten geprägtes Zuhause zu schenken. Dem "Regenbogen" attestierte Neuer den Stellenwert eines "Orts, an dem Kinder von einem starken Team so angenommen werden, wie sie sind".

Kindergartenleiterin Ulrike Link sprach vom "Ende eines langen Wegs und Beginn einer neuen Epoche", zumal mit der Zertifizierung auch die Konzeption überarbeitet und das Bilderbuch "Der kleine Drache" ediert wurde.

Für die Stadt Buchen gratulierte Finanzdezernent Benjamin Laber. Nachdem er sich auf den manches erschwerenden Wertewandel berief, lobte er das im "Regenbogen" gelebte Für- und Miteinander. Mit zwei Bewegungsliedern bereicherten die Kinder die Feierstunde, ehe Uta Reuter mit dem Hinweis auf drei "Symbolkompetenzen" das Zertifikat überreichte: Man müsse Individuen stärken, Begabungen sammeln und einen "Platz der Begegnung" schaffen, den der "Regenbogen" in besonderem Maße repräsentiere. Im Anschluss überreichte sie die Zertifikate an Kindergartenleiterin Ulrike Link, Nicole Vogel, Saskia Väth, Klaus-Dieter-Heller und Geschäftsführerin Vera Herzog; mit einem kleinen Imbiss wurde das Wochenende eingeläutet.

Info: Das von der "Regenbogenfamilie" gestaltete Bilderbuch "Der kleine Drache" ist in der Buchhandlung Volk erhältlich.