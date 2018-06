Buchen-Waldhausen. (Wd) Man sollte glauben, ein Altersheim ist eine Stätte der Ruhe und Beschaulichkeit. Doch manchmal ist das leider nicht so. Bereits Anfang Mai trug sich im Caritas-Alterheim Waldhausen eine menschliche Tragödie zu, die der RNZ auf Nachfrage von der Mosbacher Staatsanwaltschaft am gestrigen Dienstag bestätigt wurde.

So hat mitten in der Nacht ein knapp 80-jähriger Bewohner mit einer Reinigungsschaumdose so heftig auf einen Mitbewohner eingeschlagen, dass nun die Staatsanwaltschaft Mosbach wegen Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, wie Oberstaatsanwalt Peter Lintz bestätigte. Die näheren Hintergründe sind noch unbekannt. Das über 90-jährige Opfer sei nicht lebensgefährlich verletzt worden.