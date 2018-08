Von Martin Bernhard

Buchen-Waldhausen. Wer zahlt schon gern nach über 30 Jahren einen fünfstelligen Eurobetrag an Erschließungskosten? In der Straße "Am Birkenflur" in Waldhausen herrscht unter den Anliegern helle Aufregung. Zwischen 17.000 und 40.000 Euro soll jeder von ihnen für eine Straße aufbringen, die so eigentlich keiner haben wollte. Die Anwohner werfen der Stadtverwaltung Verschwendung auf fremde Kosten vor. "Wir leben in einer Schlossallee", sagen sie.

Baumaschinen stehen in der Sackgasse in Waldhausen. Bald werden die Bauarbeiter den Deckasphalt auftragen. Die Baumaßnahme soll im September abgeschlossen sein. Über ihre frisch asphaltierte Straße mit gepflasterten Parkplätzen und schmucker Seitenrandgestaltung können sich die Anwohner Gerda Mohr, Sandra Kaufmann, Gabriele und Klaus Kehl, Michaela Weber und Hans-Joachim Leopold allerdings nicht freuen.

Nach den Preisen der Ausschreibung wird die Baumaßnahme rund eine halbe Million Euro gekostet haben. Nur ein Zwanzigstel davon bezahlt die Stadt Buchen, der Löwenanteil bleibt an den Anliegern hängen. 16 Betroffene sollen dann Beträge in Höhe von jeweils ungefähr 17.000 bis 40.000 Euro bezahlen müssen, abhängig von der Größe ihrer Grundstücke, die an die Straße grenzen. Dass die Bescheide voraussichtlich erst in etwa eineinhalb Jahren verschickt werden, ist für den Sprecherkreis der Anwohner nur ein schwacher Trost.

"Ist Asphaltieren nicht günstiger als Pflastern?" - "Wofür so viele Parkplätze?" - "Warum ein gepflasterter Platz vor einem Stromkasten?" - "Warum ein gepflasterter Straßenrandstreifen?" - "Warum kommt die Erschließung so spät, nach über 30 Jahren?" sind einige der Fragen der Anwohner.

Schrammbord, nicht Gehweg: Eine übliche Baumaßnahme, weil man nicht bis an die Grundstücksgrenzen asphaltieren kann. Foto: Martin Bernhard

Wer darauf Antworten sucht, muss in das komplizierte Erschließungsrecht eintauchen. Dies ist im Abgabengesetz, in der Gemeindeordnung und in der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt geregelt. So ist unter anderem verbindlich festgelegt, dass die Stadt fünf Prozent der Kosten tragen muss - nicht mehr und nicht weniger. "Wir haben hier keinen Spielraum", sagt der Technische Dezernent Hubert Kieser.

Vor über 30 Jahren, als das Baugebiet ausgewiesen wurde, seien die Bauplätze ohne Erschließungskosten verkauft worden, informiert Kieser. Manche Käufer hätten eine Anzahlung auf die künftig zu erwartenden Erschließungskosten geleistet. Mit der Erschließung habe man beginnen wollen, sobald alle Bauplätze entlang der Straße verkauft worden wären. In Baden-Württemberg sind Kommunen zwar verpflichtet, Erschließungsmaßnahmen zu Ende zu führen. Den Zeitpunkt dafür können sie aber frei wählen. Aktuell verkauft die Stadt in der Regel Bauplätze einschließlich Erschließungskosten.

Nach den Worten von Hubert Kieser und Fachbereichsleiter Günther Müller hat die Stadtverwaltung vor etwa zehn Jahren beschlossen, nach und nach noch offenstehende Erschließungsmaßnahmen einzuleiten, darunter auch die "Am Birkenflur" in Waldhausen.

Soviel Ärger wie in Waldhausen hätte ihnen bisher allerdings keine Erschließungsmaßnahme bereitet.

Den Anliegern zufolge liegt dies unter anderem daran, dass die Stadt sie nicht früh genug und auch nicht ausreichend informiert habe. So hätten sie erst dann davon erfahren, dass man den Bebauungsplan für ihre Straße hätte ändern können, als die Arbeiten für die Baumaßnahmen bereits vergeben waren. Hätte man zu diesem Zeitpunkt den Umfang der Erschließungsmaßnahme reduziert, hätten die beauftragten Unternehmen Ansprüche wegen entgangenen Gewinns geltend machen können.

Helle Aufregung bei den Anwohnern der Straße "Am Birkenflur" in Waldhausen. Sie sollen nach über 30 Jahren hohe Erschließungsgebühren bezahlen. Foto: Martin Bernhard

Hubert Kieser wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Änderung des Bebauungsplans nicht unbedingt günstiger für die Anwohner gekommen wäre. Denn jeder der Anlieger hätte eine Teilfläche der geplanten Straße erwerben müssen, was mit Vermessungs- und Notarkosten verbunden gewesen wäre. Zudem hätten die Anlieger auf eigene Kosten ihre Grundstückseinfahrten verlängern müssen.

Die Anwohner hätten sich außerdem schon bei der ersten Informationsveranstaltung am 23. Mai 2017 eine Schätzung der zu erwartenden Kosten gewünscht. Da diese unterblieb, verglichen sie die Erschließung ihrer Straße mit der der benachbarten Römerstraße im Jahr 2009. Die Anlieger dort hätten dafür 14 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche bezahlt. "Am Birkenflur" werden nun rund 36 Euro pro Quadratmeter fällig, also rund das Zweieinhalbfache.

"Wir haben mit einer Kostensteigerung gerechnet, aber nicht mit einer so hohen", empören sie sich.

"Ich habe nicht erwartet, dass in Waldhausen solche Extreme zusammenprallen", gestand Kieser mit Blick auf den großen Unterschied bei den Erschließungsbeiträgen ein. "Uns wäre es auch lieber gewesen, es wäre günstiger geworden. Aber in der Römerstraße war mehr Bausubstanz vorhanden."

Der Ausbau der Straße "Am Birkenflur" sei wesentlich aufwändiger gewesen als der der Römerstraße. Dass Asphaltieren weniger kostet als Pflastern, bezeichnete er als Irrtum. "Pflastern kostet annähernd gleich viel wie Asphaltieren, sieht aber schöner aus", stellte er fest. "Man kommt leichter an Stromkabel unter der Erde ran. Außerdem nimmt Pflasterfläche Niederschlagswasser besser auf als Asphalt."

Weil gepflasterte Fläche anders als asphaltierte nicht voll versiegelt sei, sei diese auch umweltfreundlicher. Auch das von den Anliegern als "schmaler Gehweg" bezeichnete Schrammbord sei nach den Worten von Kieser eine übliche und bewährte Baumaßnahme. Man könne nicht bis an die Grundstücksgrenzen asphaltieren. Also müsse man auf andere Weise an diese Grenzen anschließen. Hier habe man sich für zwei parallel verlaufende Rabatten entschieden, die in der Mitte ausgepflastert wurden. "Wir haben Am Birkenflur keine überzogenen Preise", sagte der Technische Dezernent. "Wir haben rationell und günstig gebaut im Rahmen der Bauvorschriften. Und es sieht auch noch sauber aus."