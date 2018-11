Buchen. (pol) In Lebensgefahr war ein 60-jähriger VW-Fahrer in Buchen. Der Mann fuhr am Samstag auf der Hettinger Straße stadteinwärts in Richtung des Kreisverkehrs Am Haag. Bereits vor dem Kreisverkehr war er Passanten wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Kurz vor dem Kreisverkehr streifte er gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrzeug einen wartenden Pkw, um dann geradeaus über den Kreisel zu fahren und frontal auf einen Baum zu prallen. Der Baum stürzte wegen der großen Wucht des Aufpralls auf das Auto.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer, der alleine in dem VW saß, verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Buchen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, entfernte den Baum und unterstützte das DRK bei der Versorgung und Befreiung des Patienten.

Die Polizei vermutet als Ursache des Unfalls gesundheitliche Probleme des 60-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Update: 11. November, 13.55 Uhr