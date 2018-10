Buchen. (kn) Am Sonntag war Buchens Fußgängerzone den ortsansässigen Autohäusern vorbehalten, die ihre neusten Modelle präsentierten. Zahlreiche Besucher nutzten das schöne Herbstwetter zu einem kleinen Ausflug nach Buchen, verbunden mit einem Bummel durch die Autoausstellung. Ob Luxusklasse, Cabrio, Kleinwagen oder Zweirad, auch in diesem Jahr zeigten die Aussteller die aktuellen Entwicklungen und Designneuheiten auf dem Automarkt. Dabei galt das Interesse auch verstärkt den Herstellern von Elektro-Fahrzeugen.

Bei den Farbpaletten und technischen Ausstattungen überraschen die Hersteller mit neuen Details und lassen viel Spielraum im Preissegment.

Auch auf dem Zweiradmarkt bleiben die Entwicklungen nicht stehen, hier hat sich im Bereich der Fahrsicherheit einiges getan, aber auch dabei gilt es erst mal zu sparen, den die ausgereifte Technik hat durchaus ihren Preis. Ein wenig Träumen sei allerdings erlaubt ...

Auch Zweiräder konnten begutachtet werden. Foto: Klaus Narloch

Und während der eine oder andere schon konkrete Pläne für sein zukünftiges Vehikel schmiedete, nutzte das Gros der Besucher den sonnenüberfluteten Nachmittag einfach nur zum Eisessen im Freien und zum Genießen bei sommerlichen Temperaturen.

So herrschte den ganzen Nachmittag ein reges Treiben in der Fußgängerzone und somit konnte der Veranstalter, die Buchener Aktivgemeinschaft in Verbindung mit den Autohäusern, am Abend wiederum ein positives Resümee ziehen.