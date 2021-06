Buchen. (rüb) Wie sich doch die Zeiten ändern: Der früher hier residierende Zöllner hatte die Aufgabe, die landesherrlichen Wegzölle, die dem Kurfürsten von Mainz in Buchen zustanden, einzuziehen. Die beiden freundlichen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die hier heute arbeiten, verlangen keinen Zoll und keine Gebühren. Stattdessen stehen Uta Schöllig und Viktor Wiese Touristen, Besuchern und Einheimischen mit Rat und Tat zur Seite. Seit 1986 ist im früheren Zollhaus an der Mariensäule das Verkehrsamt untergebracht. Nun hat die Stadt die Zeit der coronabedingten Zwangspause der Tourist-Information genutzt, um die Inneneinrichtung zu modernisieren.

"Es hat sich spontan ergeben", berichtet Fachdienstleiterin Sarah Wörz. "Aber es war schon lange unser Wunsch", ergänzt Uta Schöllig. Mit "kleinen Mitteln" sei es gelungen, das Verkehrsamt deutlich aufzuwerten, es moderner und zeitgemäßer zu gestalten, betonte Wörz bei der Vorstellung des Umbaus am Freitag. Rund 10.000 Euro hat die Stadt in die Maßnahme investiert – eine überschaubare Summe, aber ganz bewusst so entschieden, denn nach wie vor steht mittelfristig ein Umzug des Verkehrsamts ins ehemalige Gasthaus "Ross", das aber noch seiner Sanierung harrt, im Raum.

Beim Blick auf das überzeugende Ergebnis des Umbaus des Buchener Verkehrsamts haben sie gut lachen: Uta Schöllig, Fachdienstleiterin Sarah Wörz und Viktor Wiese. Foto: Rüdiger Busch

Im früheren Zollhaus, das 1715 erstmals erwähnt wurde, dessen Geschichte aber weitaus älter sein dürfte, wurden in den letzten Wochen die Böden und die Beleuchtung erneuert, die Wände gestrichen und neue Möbel angeschafft sowie die technische Ausstattung erneuert. Die massive Theke wurde ausgebaut, so dass die beengten Verhältnisse nun Vergangenheit sind, und die Gäste und Kunden in einer deutlich angenehmeren Atmosphäre begrüßt werden können. "Man hat das Gefühl, der Raum ist jetzt viel größer", sagt Viktor Wiese.

Ferner wurde die Prospektpräsentation erneuert, und das Schaufenster erhielt eine Präsentationsfläche, die je nach Jahreszeit ansprechend gestaltet werden kann. Aktuell dreht sich hier zum Beispiel alles rund um das Thema Wandern.

Der Großteil der Arbeiten wurde in Eigenregie vom Bauhof und von den Hausmeistern durchgeführt. Für die Einrichtung zeichnete die Firma Büro Buchen verantwortlich, für den Fußboden die Firma Schmid-Parkett (Einbach).

Was gleich ins Auge sticht: Trotz der Modernisierung wurden der unverwechselbare Charakter und der besondere Charme des kleinen Fachwerkhäuschens bewahrt. Moderne Möbel treffen auf alte Balken, die Technik des 21. Jahrhunderts kommt in einem geschichtsträchtigen Gebäude zur Geltung.

"Die ersten Rückmeldungen der Gäste sind sehr positiv", berichtet Viktor Wiese. Aber auch bei den "Hauptnutzern", den beiden Mitarbeitern des Verkehrsamts, kommen die Neuerungen sehr gut an: "Es ist ein ganz anderes und viel angenehmeres Arbeiten", verdeutlicht Uta Schöllig. Nach dem kurzen Rundgang am Ende des kurzen Pressetermins ist klar: Buchens Visitenkarte für die auswärtigen Gäste hat eine deutliche Aufwertung erfahren.