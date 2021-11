Buchen/Madrid. (pm) Castingshows gibt es weltweit in vielen Ländern. Sie bieten zahlreichen Künstlern in einem Wettbewerb die Möglichkeit, ihre Kunst in Form einer Show einem Millionenpublikum zu präsentieren und ähneln sich in ihrem Aufbau. Eine Castingstaffel setzt sich aus drei Wettbewerbsphasen zusammen. Die besten der Vorauswahl (Preselection) kommen in das Halbfinale und ihm schließt sich das Finale an, das durch die vorangegangene Auslese nur wenige über eine Publikums- und Juryentscheidung erreichen.

Die Buchener Streetdance-Gruppe "Next Level" nahm eine Einladung durch das spanische Fernsehen an, organisierte und finanzierte Flug und Hotel und nahm an der Preselection der Castingshowstaffel "Got Talent España" in Madrid teil. Zwar haben die Buchener die Jury begeistern können und wurden mit drei grünen Buzzern, gedrückt von zwei Juroren und einer Jurorin, gewürdigt. Ob das nun aber "grünes Licht" fürs Weiterkommen ins Halbfinale bedeutete, durften die Tänzerinnen und Tänzer bis dato nicht öffentlich machen (die RNZ berichtete).

Nun war es am Freitagabend so weit: Das spanische Fernsehen sendete das Halbfinale von "Got Talent España" und "wir dürfen ab heute berichten, dass ,Next Level’ dabei war", so Projektleiter Volker Schwender. Dies war der zweite Teilerfolg der Buchener Streetdancer im Rahmen dieses Wettbewerbs. Überraschender- und erfreulicherweise übernahm "Got Talent España" sämtliche Flug-, Transfer- und Hotelkosten. Das sind etwa 10.000 Euro.

Und wieder war nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum begeistert, denn "Next Level" legte bei dieser Show noch "eine Schippe drauf", so Choreograf Kevin Sauer, indem unter anderem Danny Winterholler mit einem perfekten Doppelsalto glänzte.

Die Performance wurde mit lang anhaltendem, stehenden Applaus des Publikums und der Jury gewürdigt. Die Jury war begeistert und voll des Lobes: "Objektiv gesehen ist es einer der besten Auftritte in Sachen Koordination und Synchronität, die wir bei ,Got Talent España’ gesehen haben" oder "Man sucht einen kleinen Fehler und findet keinen. Glückwunsch! Es war großartig."

Das Besondere im Halbfinale: das Publikum darf mitentscheiden, ob "Next Level" ins Finale kommt: Und tatsächlich, das Publikum stimmte für "Next Level" im Finale. Während dagegen die Jury mit der Punktebewertung so jonglierte, dass "Next Level" das Finale ganz knapp verpasste: von den 14 Halbfinalisten durften drei ins Finale. "Next Level" landete auf Platz vier. Die drei Finalisten waren alle spanische Künstler. Für die Buchener Gruppe war das knappe Vorbeischrammen am Finale natürlich schade.