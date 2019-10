Buchen. (rnz) Anfang November wird "The Wall" von Pink Floyd in der Stadthalle Buchen aufgeführt. Mittlerweile ist das Konzert am 2. November bereits ausverkauft. Der Veranstalter, der Förderverein Kirchenmusik St. Oswald, hat ein Zusatzkonzert am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr nachgelegt. Die Gesamtleitung hat Kirchenmusiker Horst Berger. Im RNZ-Interview beantwortet er gemeinsam mit Musiktherapeut Magnus Balles und Ursula Müller-Dietrich, der Vorsitzenden des Kirchenchors St. Oswald, einige Fragen zum Großprojekt.

Herr Berger, warum verlassen Sie als Kirchenmusiker erneut St. Oswald und planen wie bei "Rock und Klassik" ein weiteres ungewöhnliches Konzert in der Stadthalle?

Berger: Für mich gibt es keine scharfe Trennungslinie zwischen Kirchenmusik und weltlicher Musik. Seit die Menschen Musik machen, tun sie dies, um ihre Gefühle auszudrücken. Häufig entdeckt man christliche Werte wie Dankbarkeit, Nächstenliebe oder das Eintreten für Benachteiligte in Musik, die nicht explizit für die Kirche geschaffen wurde.

Was reizt Sie thematisch an "The Wall"?

Berger: Inhaltlich geht es um den Jugendlichen "Pink", der sich von seiner Außenwelt isoliert. Er hat sich komplett in sich zurückgezogen - im übertragenen Sinn eine Mauer um sich selbst gebaut. Wie Statistiken zeigen, steigt die Zahl der Menschen und vor allem Jugendlichen, die an einer Depression erkranken, sprunghaft an. Ich habe die Erfahrung gemacht, Stärkung in Jahrhunderte alter Musik - wie in Passionen und Requiems - zu finden, die auch die negativen Gefühle wie Angst, Verzweiflung, Trauer oder gar Tod thematisieren. Wenn sich jemand "am Boden fühlt" kann er Halt und Visionen in Kunst und Musik finden.

Herr Balles, als Musiktherapeut arbeiten Sie im Kinder- und Jugendheim St. Kilian Walldürn, das bei "The Wall" Projektpartner ist. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Balles: Von Anfang an war geplant, die Thematik des Stückes durch Projektionen in die heutige Zeit zu übersetzen. Schnell wurde klar, dass die Nardini-Schule in Walldürn der passende Projektpartner ist. "We don’t need no education" - das klingt wie aus dem Mund der Schüler. Viele Schüler besuchen diese Schule, weil sie Schwierigkeiten in ihrer Schullaufbahn haben. Wenn man sich mit "The Wall" beschäftigt, fällt auf, dass viele Themen wie aggressives Verhalten, Depression und Verlust geradezu dazu auffordern, sich mit den Schülern damit auseinanderzusetzen.

Was spricht Sie persönlich an der Thematik von "The Wall" an?

Balles: Eigentlich ist es zunächst einmal die Musik, die mich anspricht. Hier ist von sanften Balladen bis zu kraftvoller Rockmusik vieles geboten. Und dass tiefe Emotionen durch kraftvolle Bilder wie eben das Errichten einer Mauer ausgedrückt werden - und dass es am Ende gelingt, die scheinbar aussichtslose Situation auch zu durchbrechen.

Vor den Sommerferien wurden Bilder, Videos und Animationen produziert, die dann im Konzert auf die Mauer projiziert werden. Können Sie beschreiben, wie ein Video entstanden ist?

Balles: Die Videos sind vielfältig - oftmals ging es darum, eine Stimmung mit den Jugendlichen zu erarbeiten und festzuhalten. Diese Bilder unterstreichen dann die Aussagekraft der Musik - so wie bei einem Musikvideo. Einige Szenen sind aber auch inspiriert vom Originalfilm.

Können Sie jetzt schon vorab das Besondere der Aufführung beschreiben?

Balles: Ich denke besonders an das Bühnenbild. Das wird von einer wirklich großen Mauer dominiert sein, die mit großem technischem Aufwand errichtet wird und sich während des Konzertes schließt. Das bieten die vielfältigen Möglichkeiten der Effekte, die bei einem klassischen Konzert so nicht denkbar sind. Und natürlich ist da auch noch die Musik, die durch den großen Chor, die Band und Solisten eindrucksvoll rüberkommen wird - und das alles auf die Bühne gebracht von und durch das große Engagement von vielen Menschen aus der Region, das wird sicher einzigartig!

Frau Müller-Dietrich, "The Wall" zählt nicht zum Standardrepertoire eines Kirchenchores. Warum führt der Kirchenchor St. Oswald dieses Werk auf?

Müller-Dietrich: Der katholische Kirchenchor St. Oswald ist offen für alle gesellschaftlichen Themen und auch für alle Musikrichtungen. "The Wall" war von unserem Dirigenten Horst Berger nur für den Jugendchor geplant, aber der Vorstand des Kirchenchors wollte dieses Stück auch für den Erwachsenenchor ermöglichen. Und die große Resonanz sowie die vielen Projektsänger bestätigen die Einschätzung, dass Themen wie Sucht, Einsamkeit und Aggression aktuell sind. Als kirchlicher Verein möchten wir offen sein für alle Nöte unserer Zeit und sind deshalb bereit, neue Wege zu beschreiten.

Nach "Rock und Klassik" sowie dem Konzert "Herztöne" verlässt der Kirchenchor erneut sein gewohntes Umfeld der Orgelempore und geht in die Stadthalle. Gibt es dafür Gründe?

Müller-Dietrich: Dass die Aufführung von "The Wall" nicht in der Kirche, sondern in der Stadthalle stattfindet, ist ein Zeichen der Öffnung und des Willkommen-Seins auch für kirchenferne Menschen. Wir möchten die Menschen dort abholen, wo sie sind. Wir möchten zeigen, dass Kirche an vielen Orten und auf vielfältige Weise gelebt werden kann.

Im Chor singt neben Kirchen- und Projektchor auch der Jugendchor St. Oswald. Wie ist das möglich in einer Gesellschaft, in der die Generationen verstärkt eigenen Interessen nachgehen?

Müller-Dietrich: Junge Menschen sind auf der Suche nach Sinn und Zielen. Wenn es gelingt, auf sie zuzugehen, fühlen sie sich verstanden, gesehen und gehört. Dann ergreifen viele die Chance, sich einzubringen und ihr Leben konstruktiv zu gestalten. Wir haben in Buchen schon länger die Tradition, dass Kinder-, Jugend- und Kirchenchor immer wieder gemeinsam Projekte durchführen. Dadurch finden Jugendchormitglieder den Weg in den Kirchenchor. Zudem bietet das breitgefächerte Liedgut für jeden etwas.

Beruflich sind Sie Psychologin beim Caritas Verband. In "The Wall" baut "Pink" aufgrund von vielen negativen Erfahrungen eine imaginäre Mauer um sich herum auf. Begegnen Ihnen bei Ihrer Arbeit auch diese Themen?

Müller-Dietrich: Die Zugehörigkeit zu einem Verein bietet neben dem Spaß an der Sache die Chance zur Gruppenzugehörigkeit, Kommunikation mit anderen, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Diese Werte braucht jeder, sie drohen jedoch im heutigen Gesellschaftswandel unterzugehen. Wir vermitteln diese Werte in unseren Chören. In meiner Arbeit begegne ich vielen Menschen, die diese suchen bzw. verloren haben. Insofern kenne ich viele Menschen ähnlich wie "Pink", denen es nicht gut geht, die hilflos oder gar verzweifelt sind und nicht wissen, wie sie ihr Leben sinnvoll und erfüllt gestalten können. Deshalb ist "The Wall" auch nach über 40 Jahren ein hochaktuelles Werk.

