Von Rüdiger Busch

Buchen. In Deutschland gab es im vergangenen Jahr so wenige Verkehrsunfälle mit Kindern wie zuletzt vor 30 Jahren. Das ist für sich gesehen zwar ein Grund zur Freude. Aber klar ist auch: Jedes verunglückte Kind ist eines zu viel. Deshalb lässt die Polizei in ihrer Präventionsarbeit nicht nach. Am Dienstagfrüh fand in Buchen rund um das Schulzentrum und das Burghardt-Gymnasium eine groß angelegte Schulwegkontrolle statt.

Einsatzleiter Timo Pfeiffer und seine fünf Kollegen hatten dabei sowohl Kinder und Jugendliche im Blick, die zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus zur Schule kamen, als auch Eltern, die ihre Sprösslinge mit dem Auto zur Schule fuhren. Im Vordergrund stand dabei nicht das Ahnden von Fehlverhalten, sondern die Aufklärung, um gefährliche Situationen und Unfälle möglichst zu vermeiden.

In den ersten Tagen und Wochen nach den Sommerferien sind solche Kontrollen natürlich besonders wichtig, denn für viele Schüler beginnt mit dem neuen Schuljahr eine neue Zeitrechnung – eine neue Schule, ein neuer Schulweg und häufig auch ein neues Fortbewegungsmittel für den Schulweg. Aber auch für viele Eltern, die ihr Kind mit dem Auto bringen, ist jetzt vieles neu und damit auch potenziell gefährlich: Welchen Weg nehme ich? Wie viel Zeit muss ich einplanen? Und wo lasse ich mein Kind am besten aussteigen? Nicht nur die Schüler, auch die Eltern sind zu Schulbeginn aufgeregt und müssen sich zurechtfinden.

"Wir führen solche Kontrollen aber auch unter dem Schuljahr immer mal wieder durch", erklärt Polizeihauptkommissar Timo Pfeiffer. Dass dies bestimmt keine Zeitverschwendung ist, zeigt sich schon gleich zu Beginn der Kontrolle gegen 7.20 Uhr: Rund um die Eberstadter Straße nimmt der Verkehr mit jeder Minute zu. An den Kreuzungen und am Fußgängerüberweg kommt es bereits zu kleineren Rückstaus. Es ist auffällig, was hier um diese Uhrzeit für ein Betrieb herrscht. Dabei handelt es sich nicht nur um Eltern und Schüler, sondern es gibt hier auch viel Durchgangsverkehr.

Rund um das Buchener Schulzentrum, die Eberstadter Straße und das Burghardt-Gymnasium führte die Polizei am Dienstagfrüh eine groß angelegte Kontrollaktion durch. Foto: Rüdiger Busch

Zunächst richtet Timo Pfeiffer den Blick auf die Schüler, die zu Fuß unterwegs sind. Auch wenn der Zebrastreifen eigens für eine sichere Überquerung angelegt wurde, gibt es immer wieder Schüler, die einen kürzeren Weg über die Straße wählen oder sich zwischen wartenden Autos durchschlängeln. Wen der Beamte dabei ertappt, den spricht er an. Gleiches gilt für Jugendliche, die ihren Schulweg quasi im Blindflug absolvieren: Die Füße kennen den Weg, die Augen starren ins Handy. Wie gefährlich dieses Verhalten werden kann, versucht Pfeiffer einem Jugendlichen zu vermitteln – nicht mit Strafe drohend, sondern mit überzeugenden Argumenten.

Weiter geht es zur Bushaltestelle am Schulzentrum – ebenfalls eine potenzielle Gefahrenstelle. "Hier geht es uns vor allem darum, dass die Kinder nicht drängeln und Abstand halten", verdeutlicht Pfeiffer und kommt gleich mit einigen Schülern ins Gespräch.

Zurück auf dem Parkplatz des Burghardt-Gymnasiums: Hier kommen gerade viele Kinder und Jugendliche mit dem Fahrrad an. Bei einigen Räder fehlt die Beleuchtung oder ist ausgeschaltet. Die Beamten sprechen die Schüler darauf an. Gleichzeitig fällt aber auch auf, dass sich viele Radler vorbildlich verhalten.

Das lässt sich an diesem Morgen auch über den absoluten Großteil der Autofahrer sagen. Sind die "Eltern-Taxis" also besser als ihr Ruf? Es sieht so aus, aber dennoch gibt es einige Punkte, auf die Timo Pfeiffer und seine Kollegen besonders achten. So schauen sie rund um die Wimpina-Grundschule, ob die Kinder alle korrekt im Kindersitz angeschnallt sind. Auch die Fahrweise der Eltern ist ein potenzielles Unfallrisiko: Drängt die Zeit, drücken viele aufs Gas, was rund um die Schule fatale Folgen haben kann. Viele Eltern fahren ihre Kinder auch direkt bis vor den Eingang, halten dann auf dem Gehweg oder lassen sie auf der Straßenseite aussteigen – alles Punkte, die von den Beamten angesprochen werden, wenn sie Zeuge eines solchen Fehlverhaltens werden.

Carsten Diemer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn hat hier die passenden Tipps für Eltern: "Besser eine ruhigere Nebenstraße suchen und dort die Kinder in aller Ruhe absetzen." Eltern sollten ihren Kindern etwas zutrauen und sie den restlichen Weg laufen lassen. Im Zweifel könne man ihn anfangs auch mit den Kindern laufen. Ratsam sei es außerdem, wenn sich mehrere Eltern zu einer Fahrgemeinschaft zusammenschließen: "Dann muss man selbst seltener fahren, es herrscht dadurch weniger Verkehr rund um die Schule, und die Kinder sind nie alleine, sondern haben immer Freunde und Mitschüler dabei."

Ein Hauptproblem ist allmorgendlich natürlich der Zeitdruck: "Es muss schnell gehen!" Der Ranzen gehöre beispielsweise in den Kofferraum und nicht auf den Schoß des Kindes: "Das ist erstens gefährlich, und es zeigt mir zweitens, dass das Kind schnell vor der Schule aussteigen soll." Timo Pfeiffer rät Eltern deshalb, ausreichend Zeit einzuplanen und die Kinder nicht auf den letzten Drücker loszuschicken oder zu fahren. Denn: Die Hektik der Eltern überträgt sich auf die Kinder und erhöht das Unfallrisiko.

Wie bestellt biegt gerade recht rasant ein Auto um die Ecke und hält am BGB. Es ist 7.45 Uhr, die Schule hat eigentlich schon begonnen. Zumindest ein Schüler wird heute etwas zu spät kommen aber immerhin unfallfrei ...