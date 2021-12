In Hettigenbeuern gibt es eine neue Kindertagespflegeeinrichtung. Darüber freuen sich (v.l.) Sozialdezernentin Renate Körber, Fachdienstleiterin Sandra Egenberger, die Tagespflegeeltern Paul und Beate Thumm sowie Bürgermeister Roland Burger. Foto: Martin Bernhard

Buchen-Hettigenbeuern. (mb) Die Stadt Buchen, der Landkreis und die Tagespflegeeltern Beate und Paul Thumm haben in Hettigenbeuern eine Pflegevereinbarung für Kinderbetreuung unterzeichnet. Darin verpflichtet sich das Ehepaar Thumm dazu, fünf ihrer insgesamt zehn Betreuungsplätze ausschließlich Kindern zur Verfügung zu stellen, die in Buchen wohnen.

"Sie machen jungen Eltern das Leben ein bisschen leichter", stellte Sozialdezernentin Renate Körber vom Neckar-Odenwald-Kreis fest. Derzeit biete der Landkreis 217 Kindertagespflegeplätze an, wovon mehr als die Hälfte für Kinder im Alter von unter drei Jahren vorgesehen sei. "Sie haben Tiere hier, sind nah an der Natur. Ihr Angebot hier passt super!", stellte sie fest. Nach den Worten von Körber haben die beiden Tagespflegeeltern eine zertifizierte Ausbildung abgeschlossen. Paul Thumm nimmt zurzeit an einem Aufstockungslehrgang teil. Die Sozialdezernentin dankte dem Ehepaar für seinen Einsatz.

Bürgermeister Roland Burger dankte dem Landratsamt für die Zusammenarbeit im Bereich der Kinderbetreuung. "Wir machen sehr gute Erfahrungen mit Tagespflege", sagte er und verwies auf die Tagespflegeeinrichtungen "Tiger" und "Schatzinsel" in der Kernstadt. Er freute sich, dass das Ehepaar Thumm nun weitere fünf Betreuungsplätze vorhalte. Hettigenbeuern verfüge darüber hinaus über einen eigenen Kindergarten. Derzeit könne man in der Stadt einen reichen "Kindersegen" feststellen. Nach den Worten von Burger zählte man vor 30 Jahren etwa 220 Geburten jährlich in Buchen, später fiel dieser Wert auf 120, im Jahr 2020 ist er auf über 180 gestiegen.

Die Stadt Buchen zahlt ab Januar an alle Kindertagespflegepersonen im Rahmen des Förderprojekts "Basiszuschuss und flexible Tagespflege" einen Zuschuss für außergewöhnliche Betreuungszeiten sowie zur Begleichung ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Damit will man die qualifizierte und zuverlässige Arbeit von Kindertagespflegepersonen honorieren. Eine entsprechende Vereinbarung haben Bürgermeister und Sozialdezernentin ebenfalls unterzeichnet.

Das Ehepaar Thumm betreut derzeit sechs Kinder im Alter von unter drei Jahren, zwei Kindergartenkinder und vier Schulkinder. Wie Beate Thumm erläuterte, beginne man gegen 6 Uhr mit der Arbeit und hole manche Kinder zu Hause ab. Die Arbeitszeit ende gegen 18 Uhr. Die Betreuungszeit der einzelnen Kinder richte sich nach dem Bedarf der Eltern. Die betreuten Kinder kommen nicht nur aus Buchen und Hettigenbeuern, sondern auch aus Höpfingen, Walldürn und Hettingen.

Haus und Hof der Familie Thumm sind sehr kindgerecht eingerichtet. Das Anwesen verfügt über einen großen Garten, das Haus über mehrere Spiel- und Arbeitszimmer. Die Familie Thumm hält nicht nur einen Hund, sondern auch eine Katze, Hühner, Wachteln und Ziegen.

Weitere Informationen zum "Pflegenest Hettigenbeuern" erhält man beim Landratsamt von Sandra Egenberger unter Telefon 06261/84-2105. Wer als Kindertagespflegeperson tätig werden will, kann sich unter Telefon 06261/899928 und auf der Seite www.tageselternverein-nok.de informieren. Bereits am 17. Januar beginnt der nächste Qualifizierungskurs beim Tageselternverein.