Buchen. (ahn) Inzwischen 40 Jahre lang arbeitet Margareta Steiner schon bei der RNZ-Tochterfirma VSZ (Vertriebs-Service-Zustellung von Druck-Erzeugnissen GmbH). Gestern nahm sie die Glückwünsche für ihre langjährige Tätigkeit in Buchen entgegen.

Angefangen hat Margareta Steiner bei der VSZ am 16. Mai 1978 als kaufmännische Angestellte. In ihrer langen Laufbahn hat sie seitdem schon so einiges erlebt. "Ich bin ,Mädchen für alles‘, ich habe hier schon alles gemacht: vom Vertrieb bis zur Geschäftsstelle, von den Anzeigen bis zur Abrechnung des Honorars, was man damals noch per Hand erledigen musste", erzählte sie gegenüber der RNZ. Auch außerhalb des Büros war die Jubilarin aktiv. Wenn etwa bei den Zeitungsausträgern Not am Mann war, war Margareta Steiner zur Stelle: Dann hat sie auch schon mal selbst morgens die Zeitung zugestellt. Inzwischen sei sie ein echter "Vertriebsprofi", meinte sie mit einem Lachen.

Dieses langjährige Engagement wurde nun von der Geschäftsführerin der VSZ ,Susanne Kumler, gewürdigt, die persönlich nach Buchen kam, um ihre Glückwünsche zu überbringen: "Ich bin extra wegen Ihnen und Ihrem Jubiläum hierhergefahren, das finde ich ganz wichtig. Ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz bei uns in Buchen!" Anschließend überreichte sie noch eine Ehrenurkunde vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Dieser sprach darin Margareta Steiner seinen Dank und seine Anerkennung für ihre 40-jährige Tätigkeit aus.