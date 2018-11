Die Firma "Innovation GbR" bereitet derzeit ein Grundstück in der Carl-Benz-Straße im IGO für einen Neubau vor. Im Frühjahr will sie dort mit einem Sachverständigenbüro mit Prüfstrecke ihren Geschäftsbetrieb aufnehmen. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (mb) Dem Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Odenwald (IGO) droht Ungemach von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Diese akzeptiert die bisherige Praxis der Buchführung des Verbands nicht und fordert, diese rückwirkend bis zum Jahr 2011 zu ändern. Die Versammlung stimmte am Dienstagabend dem Bauantrag für ein Kfz-Sachverständigenbüro mit Prüfstraße zu und änderte den Bebauungsplan "Lange Föhre". "Wir können den Verband nicht sehenden Auges an die Wand fahren lassen", warnte Buchens Bürgermeister Roland Burger.

Anlass seiner Sorge bietet der Prüfbericht der GPA vom 23. Oktober dieses Jahres. Eine neue GPA-Prüferin legte die Vorschriften zur Buchführung des Zweckverbands anders aus als der bisherige Prüfer. Demnach ist es nicht erlaubt, im Ergebnishaushalt Überschüsse zu erwirtschaften. Diese dienten bisher dazu, den Finanzhaushalt auszugleichen. Stattdessen muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Das führt dazu, dass der Finanzhaushalt jedes Jahr mit Verlusten abschließen würde. Dieser Abfluss an finanziellen Mitteln müsste durch andere Finanzmittel abgedeckt werden. "Die Möglichkeiten durch das Haushaltsrecht sind hier allerdings sehr begrenzt", sagte Benjamin Laber.

Wie der Limbacher Bürgermeister und ehemalige Verbandsgeschäftsführer Thorsten Weber erläuterte, bedeute dies einen Abfluss an Liquidität von rund 37.000 Euro im Jahr. Außerdem erwartet die GPA, dass man rückwirkend bis zum Jahr 2011 die Buchführung ändert. "Wir wissen derzeit nicht, wie wir buchen sollen", stellte Roland Burger fest. Man strebe eine "pragmatische Lösung" an. Im nächsten Jahr sei die GPA bei der Stadtverwaltung Buchen tätig. Bei dieser Gelegenheit wolle man den Sachverhalt klären.

In den Haushalt des Jahres 2019 stellte Benjamin Laber sicherheitshalber einen Kredit in Höhe von 720.000 Euro ein, den man jedoch nur bei Bedarf in Anspruch nehmen wolle.

Der Jahresabschluss des Jahres 2017 wies nach den Worten des Verbandsgeschäftsführers ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 42.000 Euro auf. "Die finanzielle Entwicklung ist mehr oder weniger nach Plan verlaufen", stellte er fest. Unter anderem habe man ein Grundstück für rund 530.000 Euro zurückgekauft, weil es nicht bebaut worden sei.

Die Versammlung stimmte der Änderung des Bebauungsplans "Lange Föhren" zu. Dieser wurde erweitert und umfasst jetzt zwei Flächen mit einer Gesamtgröße von 2,6 Hektar. Außerdem wurde er an die Straßenführung angepasst. Der Plan weist die Fläche als Industriegebiet aus, die ausnahmsweise auch für Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke genutzt werden darf.

"Es ist nicht schlecht, eine solche Fläche in der Hinterhand zu haben", sagte Verbandsvorsitzender Roland Burger. Außerdem stimmte die Versammlung zu, dass die Firma "Innovation GbR" an der Carl-Benz-Straße ein Sachverständigenbüro mit Kfz-Prüfstraße mit Waschstraße errichtet. Zurzeit hat die Firma ihren Sitz in Walldürn. Sie will im IGO im Frühjahr eröffnen und plant, sechs Mitarbeiter an ihrem neuen Standort zu beschäftigen. Derzeit bereitet sie das Grundstück für den Neubau vor.