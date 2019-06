Buchen. (tra) Die Schüler der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik (FSP), die sich in der Sankt-Rochus-Straße 6 befindet, kamen am Donnerstag zum Glück mit dem Schrecken davon: Im zweiten Obergeschoss brannte gegen 11 Uhr die Küche aus, verletzt wurde jedoch niemand.

"Das Zimmer mit der Küche befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand, der innerhalb von zehn Minuten unter Kontrolle war", berichtet Andreas Hollerbach, Kommandant der Abteilung Stadt der Feuerwehr Buchen. Der Grund des Brandes ist noch unbekannt. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen und dauern an. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 10.000 Euro. "Als wir mit 25 Feuerwehrkräften und sechs Fahrzeugen an der Schule eintrafen, war das Gebäude bereits vorbildlich geräumt", lobt Hollerbach das besonnene Verhalten des Kollegiums und der Schüler, die sich außerhalb des Schulgebäudes versammelt hatten und somit alle in Sicherheit waren.

"Die in dem landkreiseigenen Schulgebäude installierte interne Brandmeldeanlage hat heute ordnungsgemäß angeschlagen", teilt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage der RNZ mit. Das bedeutet, dass die vernetzten Rauchmelder ein akustisches Signal ausgelöst haben, so dass die Schüler und Lehrer das Gebäude schnell verlassen konnten. "Derzeit werden an dem Gebäude aufgrund neuerer Vorschriften ergänzende Brandschutzmaßnahmen wie ein weiterer Rettungsweg in Form einer Außenfluchttreppe installiert, der die bisherige Rettungswegführung innerhalb des Gebäudes verbessert. Die Außenfluchttreppe befindet sich zurzeit im Bau", so Egenberger.

Nachdem das Feuer gelöscht war und klar war, dass das Gebäude gefahrlos betreten werden kann, holten die Schüler, die von Mitgliedern der Feuerwehr begleitet wurden, in Gruppen ihre Schultaschen und Jacken aus dem Gebäude und gingen danach nach Hause. Das Gebäude wurde entlüftet, wegen der starken Rauchentwicklung ist an Unterricht im Haus aber erst einmal nicht zu denken.

Wie die FSP auf ihrer Homepage mitteilt, bleibt die Schule vorerst geschlossen. Ob der Unterricht nach den Pfingstferien am 24. Juni regulär aufgenommen werden kann, wird seitens der Schule rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Alois-Wißmann-Schule, die sich direkt neben der Fachschule für Sozialpädagogik befindet, wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt. Dort läuft der Unterricht wie gewohnt weiter.

Beim Küchenbrand in der Fachschule waren außer der Feuerwehr Buchen, die das Feuer auch mit mehreren Atemschutzgeräteträgern bekämpfte, Beamte des Polizeireviers Buchen sowie Kräfte des DRK und Notarzt Dr. Harald Genzwürker vor Ort.

Update: Donnerstag, 6. Juni 2019, 18.30 Uhr