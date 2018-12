Buchen. (rnz) Seit 30. November ist Eislaufvergnügen für Jedermann auf dem Wimpinaplatz vorprogrammiert. Auf der 140 Quadratmeter großen Kunsteisfläche kann man noch bis Sonntag seine Runden drehen. Jeden Tag ist von 15 bis 17 Uhr Kinder-Eis-Disko.

Am Mittwoch, sorgt von 17 bis 19 Uhr die Band "Rusty Move" mit Livemusik für Unterhaltung an der Bahn. Am Donnerstag führt die Buchener Hockey-Mannschaft "Maniacs" um 19.30 Uhr ein Trainingsspiel an der Bahn durch. Es wird bewirtet.