Buchen. (tra) Es ist sowohl für die Allgemeinheit als auch für die Stadtverwaltung ein Ärgernis: Die Buchener Container-Standorte, die eigentlich der Sammlung von Altkleidern, Batterien oder Altglas dienen, werden regelmäßig missbräuchlich genutzt und in "wilde Müllkippen" verwandelt. Den Unrat muss dann der städtische Bauhof auf Kosten des Steuerzahlers wegräumen.

Am Container-Standort Am Ring hatten Passanten am Donnerstag den Eindruck, dass hier jemand seinen halben Hausrat illegal entsorgt hat: Bretter, etliche alte Stühle, vollgestopfte Plastiktüten, Kartons und sogar ein mit alten Tellern gefüllter Korb wurden abgestellt. Auf dem Boden waren dort zudem Glasscherben verteilt, was gerade auch für Kinder brandgefährlich ist.

Auch am Standort in der Daimlerstraße sah es nur wenig besser aus: Alte Lederkoffer wurden dort ebenso entsorgt wie ein Karton voller Müll, in dem sich unter anderem Porzellan, ein Kabel, alte Flaschen sowie sogar ein zur Hälfte gefülltes Schraubglas mit Soße befanden. Auch in der Daimlerstraße lagen auf dem Boden vor den Containern Glasscherben, teils in enormer Größe. Die Container-Standorte werden von den Bauhof-Mitarbeitern der Stadt regelmäßig kontrolliert und gereinigt. "Die illegale Müllentsorgung ist für die Stadt ein konstantes Problem und ein großes Ärgernis", teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage der RNZ mit. Die Verursacher könnten zudem nur selten zur Verantwortung gezogen werden, da man sie dazu auf frischer Tat ertappen müsste ...