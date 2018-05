Buchen. (RNZ) Triathlon gehört zu den herausforderndsten Sportarten: Die Ausdauerdisziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen müssen nacheinander und in genau festgelegter Reihenfolge absolviert werden, was den Athleten körperlich und mental einiges abverlangt.

Am Samstag, 12. Mai, dreht sich in Buchen alles um die immer beliebter werdende Sportart: Rund um das Waldschwimmbad findet am Samstag der überregionale Racepedia-Triathlon statt, eine von insgesamt sechs Veranstaltungen innerhalb von Baden-Württemberg. Rund 600 Sportler werden erwartet.

Als weiteres Highlight findet im Rahmen des 14. Buchener Triathlons der neu konzipierte Jedermann-Triathlon in der Sprint-Disziplin sowie der Schnuppertriathlon für Freizeitsportler statt.

Der Jedermann- und Schnuppertriathlon auf der Jedermann-Distanz (500/20/5) ermöglicht es Interessierten, Neulingen und Freizeitsportlern unter Wettkampfbedingungen neben den Triathlon-Profis und Triathlon-Amateuren den Sport kennenzulernen, sich auszuprobieren und hierbei die eigenen Grenzen auszuloten. Der Spaß an Bewegung und Sport steht im Vordergrund.

Deshalb wird der Schnupper- und Jedermann-Triathlon auch als Staffel-Wettbewerb angeboten.

Neben der Wettkampfverpflegung beinhaltet die Startgebühr eine die professionelle Zeitmessung der Firma "Time to finish", präparierte und attraktive Strecken, Urkunden, Medaillen und Sachpreise.

Insgesamt wird durch den TSV Buchen nun bereits der 14. Buchener Triathlon durchgeführt.

Der anfänglich noch ausschließlich regional ausgetragene Buchener Triathlon entwickelte sich im Laufe der Jahre zum festen Bestandteil der Triathlon-Szene. So verzeichnete man jährlich steigende Teilnehmerzahlen, und so erwartet man dieses Jahr bis zu 600 Triathleten. Mittlerweile hat der TSV Buchen mit seinem Helferteam im Kalender der deutschen Triathlon-Szene und des Nachwuchscups einen festen Platz erobert, so der Triathlon Verband in seinem Bundesblatt "TriTime".

Eine Herausforderung sei es immer wieder, sich den jährlich wechselnden Anforderungen eines solchen Events zustellen, so das Organisationsteam mit Michael Peschel, Christian Bender und Joachim Bahndorf.

So wurden die landes- und bundesweite Ausschreibungen in Abstimmung mit dem Baden-Württembergischen Triathlon Verband (BWTV) gefertigt, die Genehmigung der Sperrung für die Radstrecke zwischen Buchen und Hettigenbeuern beantragt und auch die Einteilung der zahlreich benötigten Verantwortlichen für die Bereiche Schwimmen, Radfahren und Laufen sowie Auf- und Abbau der Triathlon-Arena festgelegt.

Über 60 Helfer aus allen Sparten des TSV Buchen sind aktiv. Auch gilt es, Radständer für mindesten 400 Räder aufzubauen und Wettkampfverpflegung für die bis zu 600 Triathleten bereitzustellen. Nicht zu vergessen ist natürlich auch das Catering für die Zuschauer und Fans in der Triathlon-Arena am Waldschwimmbad. Jedes Jahr kommen mehr Zuschauer, um die Athleten anzufeuern.

Erstmalig präsentiert sich beim Buchener Triathlon auch das Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Info-Stand für Nachwuchswerbung und Prävention im Bereich des Schwimmbades.

Die Organisatoren würden sich besonders auf viele Neue im Bereich des Jedermann-Triathlons und Schnuppertriathlons freuen, zumal in diesen Starterfeldern zudem die Möglichkeit der Bildung einer Staffelmannschaft für die Distanzen 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Lauf besteht.

Das Anmeldeportal zum Jedermann-Triathlon ist unter www.tsv-buchen.de freigeschaltet.

Info: Die Straße zwischen Buchen und Hettigenbeuern ist am Veranstaltungstag von 8 bis 17 Uhr für den öffentlichen Verkehr ab der Einmündung zum Waldschwimmbad in beide Richtungen gesperrt.