Buchen. (rüb) Es war zu erwarten, und er hatte es bereits im RNZ-Sommerinterview angedeutet – nun hat er es offiziell bestätigt: Bürgermeister Roland Burger möchte in eine dritte Amtszeit als Buchener Stadtoberhaupt gehen. Dies gab der 58-Jährige am Freitagabend in der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats bekannt.

Als möglichen Termin für die Wahl nannte er den 28. November 2021. "Ich bin bereit, mich dieser herausfordernden Verantwortung auch in finanziell und allgemein wohl schwieriger werdenden Zeiten zu stellen. Es ist mein Ziel, unsere erfolgreiche Arbeit für die Stadt Buchen in guter Partnerschaft mit Ihnen allen fortzusetzen", sagte Burger.

Seine große kommunalpolitische Erfahrung und ein über Jahrzehnte erarbeitetes politisches Netzwerk seien eine gute Ausgangsbasis, um die Stadt in bewährter Partnerschaft mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft in eine gute Zukunft zu führen.

Der gebürtige Buchener Roland Burger, der zuvor seit 1991 die Geschicke der Stadt Osterburken gelenkt hatte, wurde 2006 als Nachfolger von Achim Brötel zum Buchener Bürgermeister gewählt. 2014 wurde er zum ersten Mal wiedergewählt.

Die Bilanz seiner jetzt 14-jährigen Amtszeit kann sich sehen lassen: Buchen steht mit seinen 14 Stadtteilen sehr gut da. Neubau der Stadthalle, Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums, Fortführung der Stadtsanierung oder Erschließung von Bauflächen sind nur einige Beispiele für die positive Entwicklung der Stadt, die auch finanziell gut aufgestellt ist.