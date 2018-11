Buchen. (rnz) Bei "Pop & Poesie in Concert" werden zeitlose Hits der Rock- und Popmusik neu interpretiert und ihre Entstehungsgeschichte unter die Lupe genommen. Musiker, Sänger und Schauspieler entführen die Zuschauer über zwei Stunden in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie. SWR1-Moderator Matthias Holtmann moderiert die spannende Show.

Nun neigt sich die "Feelin’ Alright"-Tour dem Ende zu. Das Programm wird am 2. und 3. Dezember ein letztes Mal gespielt. Am 2. Dezember findet "Pop & Poesie" um 18.30 Uhr in der Stadthalle Buchen statt, am 3. Dezember ist die Show um 19 Uhr im "Scala" in Ludwigsburg. Die Karten sind nicht im freien Verkauf erhältlich, sondern werden allesamt verlost.

Für die Veranstaltung am Sonntag, 2. Dezember, in Buchen verlost die RNZ 3x2 Karten: Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822/702351 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ BU TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort "Pop & Poesie" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Dienstag, 27. November, geschaltet.