Die Feuerwehr hatte am Sonntag die Buchener Bevölkerung eingeladen und die Menschen strömten zur Feuerwache, wo ein interessanter Einblick in die Arbeit gegeben wurde. Unser Foto zeigt die Vorführung der Rettungshundestaffel. Fotos: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen. Zahlreiche Besucher haben sich am Sonntagnachmittag beim "Tag der offenen Tore" der Feuerwehr Stadt, über die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer informiert. "Wir waren überwältigt", sagte Kommandant Andreas Hollerbach. Er geht davon aus, dass eine vierstellige Zahl an Gästen am Sonntag zur Feuerwache geströmt war. Man habe mehrfach Essen nachholen müssen. Ziel der Veranstaltung sei es gewesen, den Besuchern das Innere der Feuerwache und die Arbeit der Feuerwehrleute vorzuführen.

So nahmen die Gäste die halbstündlichen Führungen durch die Feuerwache sehr gern an. Und auch die Vorführungen der Rettungshundestaffel im Hof der Feuerwache, die "Rettung aus großer Höhe" mittels Drehleiter vom Dach des Feuerwehrgebäudes sowie das "Befreien von verletzten Personen aus Unfallfahrzeugen" zogen viele Interessierte in Bann. Für Kinder hatten die Aktiven der Wehr sowie die Jugendfeuerwehrleute einen abwechslungsreichen Parcours mit Wasserspritz- und Geschicklichkeitsspielen aufgebaut. Außerdem konnten Feuerwehrfahrzeuge besichtigt werden.

Bei einem Such-Gewinnspiel für Erwachsene galt es, sechs in der Feuerwache verteilte Badeenten zu finden. Über je eine Dutzendkarte für die Buchener Bäder von den Stadtwerken dürfen sich freuen: S. Geiser (Bödigheim), L. Schwing (Hettingen) und. S. Dosch (Hainstadt). Die von der Aktivgemeinschaft bereitgestellten Gutscheine gehen an F. Geiser (30 Euro), J. Geiser (20 Euro) und J. Geiser (10 Euro). Dank je zwei freier Eintrittskarten können M. Pföhler (Hainstadt), C. Münkel (Hainstadt), L. Pföhler (Hollerbach), D. Neuer (Buchen) und J. Grimm (Buchen) die Eberstadter Tropfsteinhöhle kostenlos besuchen. Gutscheine, die nicht abgeholt wurden, werden mit der Post versandt. Im nächsten Jahr besteht die Feuerwache in ihrer jetzigen Form seit 25 Jahren. Aus diesem Anlass planen die Verantwortlichen eine weitere öffentlichkeitswirksame Veranstaltung.