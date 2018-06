Buchen. (pol/mare) Zahlreiche Personen, die in Buchen und Umgebung wohnen, fanden in den vergangenen Tagen Flyer in ihren Briefkästen, auf denen eine angeblich ungarische Familie für eine Straßensammlung von Gegenständen aller Art am kommenden Montagvormittag wirbt. Davor warnt jedoch die Polizei.

Ein aufgedrucktes Label "International Second Hand Service" soll bei den Spendern von Gegenständen aller Art den Eindruck erwecken, dass die Sachspenden einem guten Zweck zukommen. Der Polizei seien jedoch Fälle bekannt, in denen die Sammler nicht "alles mitnehmen", sondern ihr Augenmerk auf vergleichsweise wertvollen Schrott legen.

Für die Sammler unbrauchbare Gegenstände blieben dann liegen und müssten aufwendig entsorgt werden. Überprüfungen beim Landratsamt ergaben, dass diese Sammlung nicht angezeigt und damit unzulässig ist.

Für die Sammlung sei weder die Zuverlässigkeit des Sammlers noch die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der Gegenstände oder auch die Gemeinnützigkeit nachgewiesen. Die Polizei bittet darum, keine Gegenstände zur Sammlung bereitzustellen.

Wer die Sammlung am kommenden Montag mitbekommt, wird gebeten sich beim Polizeirevier Buchen unter der 06281/9040 zu melden.