Buchen. (afi) Gefühlt führte die Stadtführung am Donnerstagnachmittag nicht nur durch die Altstadt, sondern auch durch längst vergangene Zeiten. Mit viel Humor, einigen Anekdoten und einem regen Austausch an Informationen und Erinnerungen verflogen die zweieinhalb Stunden im Nu. Anke Kemmerer konnte dabei nicht nur durch ihr großes Wissen, sondern auch ihre herzliche Art und ihren persönlichen Draht zu den Teilnehmern punkten und diese mitreißen.

Startpunkt war die Mariensäule, die als Wahrzeichen von Buchen und Umgebung gilt und für das "Madonnenländchen" steht. Was genau mit diesem liebevollen Spitznamen gemeint ist, versteht jeder sofort, der seinen Blick aufmerksam durch die Stadt schweifen lässt und dabei viele Madonnenstatuen ausmachen kann.

Neben einigen Worten zum Hotel "Prinz Carl" und dem dazugehörigen Egon-Eiermann-Anbau durften wissenswerte Informationen über den Stadtturm und eine Besichtigung von diesem von innen nicht fehlen.

Der letzte von vier Türmen wurde in zwei Etappen errichtet und beherbergt seit 2015 ein Glockenspiel, das jeden Tag um 10, 13 und 16 Uhr regionale und saisonale Melodien spielt.

Während das Bauwerk aus der gotischen Zeit stammt, wurde das barocke Zwiebeldach nach dem großen Stadtbrand 1717 neu aufgesetzt.

Ähnlich wie die Madonnen ziehen sich auch die "Blecker" durch die Innenstadt. So ist das bekannte Fasnachts-Symbol nicht nur auf dem Stadtturm wiederzufinden, sondern auch am Narrenbrunnen oder einem Garten am Stadtmauerrundweg. Von dem Alten Rathaus über das Neue Rathaus bis hin zu den typischen Fachwerkhäusern wurde ein weiter Bogen im Bezug auf die Bauart der Gebäude gespannt und auch die Buchener Historie in ihren Facetten beleuchtet.

Einer der beiden Geheimtipps der Stadtführung dürfte wohl der Heilkräutergarten des Beginenklösterles gewesen sein, der zum Verweilen und Ausruhen einlädt.

Aufgrund der Temperatur waren aber besonders St. Oswald, aber auch der Gewölbekeller der ehemaligen Synagoge unter den Teilnehmern sehr beliebt, da sie eine willkommene Abkühlung bei den heißen Temperaturen waren.

Als Empfehlung wurde neben dem Klostergarten der neue Kulturbiergarten beim Museumshof mit auf den Weg gegeben. Dieser wurde erst vor kurzem eröffnet und liegt idyllisch neben den geschichtsträchtigen Gebäuden der Kurmainzischen Kellerei, des Steineren Baus, des Trunzer-Hauses und der Zehntscheune sowie dem Belz’schen Haus, in welchem sich der Verwaltungssitz des Bezirksmuseums befindet, dessen Räumlichkeiten auf die verschiedenen Bauwerke verteilt sind.

Neben den vielen sehens- und besuchenswerten Gebäuden konnte man auch viel über die Berühmtheiten der Stadt - von Joseph-Martin Kraus über Jakob Mayer bis hin zu Egon Eiermann - erfahren. Die nächste Stadtführung ist eine Themenführung: Die Führung zu "Die Pest in Buchen" findet am 10. August um 19 Uhr statt. Treffpunkt: Mariensäule.