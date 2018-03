Buchen. (tra) Die Zeit, in der es in Buchen keinen "Penny" gibt, neigt sich dem Ende zu: "Die Eröffnung unserer Filiale in Buchen findet am 10. April statt", teilt Simone Jochim von der Rewe-Group, zu der "Penny" gehört, auf Nachfrage der RNZ mit. Im Juli 2017 wurde die alte "Penny"-Filiale in der Hettinger Straße abgerissen, da sie zu klein geworden war.

Der neue Markt wird rund 850 Quadratmeter Verkaufsfläche haben und somit deutlich größer als der alte Markt mit 670 Quadratmetern Verkaufsfläche sein. Das Ladenkonzept soll ein günstiges, bequemes und schnelles Einkaufen ermöglichen. Auch das Sortiment soll erweitert werden.