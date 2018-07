Mehr als 800 Kinder unter drei Jahren werden im Landkreis betreut - so wie hier im katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. Bei der Stadt Buchen geht 2018 die zentrale Kitaplatzvormerkung an den Start. Familien melden künftig ihren Bedarf an einem Kinderbetreuungsplatz mittels zentralem Anmeldeverfahren online an. Der familienfreundliche Service bietet ab Januar rund um die Uhr einen aktuellen Überblick über das Betreuungsangebot im gesamten Stadtgebiet. Es bietet nicht nur Vorteile für Familien, sondern erleichtert darüber hinaus auch die Arbeit von Stadtverwaltung, Kindergartenträgern und -leitungen.

Im Frühjahr 2017 haben die Träger der Kindergärten im Stadtgebiet Buchen gemeinsam mit der Verwaltung die Einführung eines zentralen Anmeldeverfahrens festgelegt. Die Stadt hat sich hierzu dem Internetportal "Kita-Data-Webhouse" des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg angeschlossen. Mit einer der Gründe für diese zukunftsweisende Maßnahme ist die Tatsache, dass sich immer mehr Erziehungsberechtigte über die Kindergartenangebote im Internet informieren. Zahlreiche Kommunen im Land haben gute Erfahrungen gemacht.

Die zentrale Kitaplatzvormerkung ist ein internetbasiertes, familienfreundliches und modernes System zur Voranmeldung von Kindern im Alter von null bis sechs Jahren in den Buchener Kindertageseinrichtungen.

Die Vormerkung ist frühestens eineinhalb Jahre vor dem gewünschten Aufnahmetermin möglich. Die Plattform bietet viele Vorteile, insbesondere für die Eltern. Es gibt hier eine bessere Orientierung über das stadtweite Betreuungsangebot, die Eltern sparen Zeit und Wege bei der Suche nach dem geeigneten Platz und die Bedarfsanmeldung ist jederzeit möglich.

Eltern, die im Kindergartenjahr 2018/19 (ab September 2018) einen Krippen- oder Kindergartenplatz benötigen, müssen sich über das Internetportal (aufrufbar über die städtische Homepage www.buchen.de) bis 31. Januar für einen Platz vormerken lassen. Die gewählte Kindergarteneinrichtung lädt dann die Eltern zu einem Aufnahmegespräch ein.

Eltern, die keine Möglichkeit haben, ihre Vormerkung im Internet durchzuführen, können diese auch persönlich im Rathaus vornehmen lassen. Für Rückfragen stehen Roswitha Hajek (Tel. 06281/31-127, Roswitha.Hajek@buchen.de) und Anne Rottermann (Tel. 06281/31-119, Anne.Rottermann@buchen.de) im Rathaus zur Verfügung.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Buchen. Ein vom Fachdienst "Schulen und Kindergärten" aufgelegter Flyer informiert ebenfalls. Flyer gibt es im Rathaus-Foyer, Standesamt, Bürgerbüro, Pfarrämtern, Kindergärten.