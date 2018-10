Buchen-Hainstadt. (ahn) "Die Firma Schüssler hat heute etwas zum Feiern, und das sogar gleich im Doppelpack", sagte Landrat Dr. Achim Brötel in seiner Rede am Freitagabend bei dem Familienunternehmen für Werkzeuge und Kunststofftechnik in Hainstadt. Denn dort trafen sich Gäste aus Politik und Industrie, um die neue Produktionshalle zu eröffnen, die sich die Firma zu ihrem 50. Geburtstag selbst gleichsam als Geschenk überreichte. Neben dem Landrat waren unter anderem noch Buchens Bürgermeister Roland Burger sowie Hainstadts Ortsvorsteher Bernd Rathmann anwesend.

Markus Schüßler, der zusammen mit seinem Bruder Oliver inzwischen die Geschicke des Familienunternehmens leitet, begrüßte diese sowie die Dienstleister, Lieferanten und Kunden, von denen "die meisten wie wir auch aus dem Ländle kommen". Außerdem galt sein Dank den Mitarbeitern, auf die er stolz sei, da "ohne sie die gute Arbeit gar nicht möglich" wäre.

Zudem ging er vor allem auch auf die Zukunftsfähigkeit der Firma ein: "Die Nachfolger stehen schon bereit. Die neue Halle dient als Startrampe für die nächsten Betriebsinhaber." Die Halle biete zusammen mit dem guten Arbeitsklima beste Voraussetzungen für die Zukunft.

"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen." Dieses Goethe-Zitat führte Bürgermeister Roland Burger in Bezug auf die Entstehungsgeschichte der Firma Schüssler an: Die Steine seien dabei der Umstand gewesen, dass der Firmengründer Anton Schüßler damals aufgrund einer Mehlallergie seine Lehre als Bäcker abbrechen musste. Doch er habe daraus etwas "Schönes" gemacht: Er habe als sodann gelernter Werkzeugmacher den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, stets unterstützt von seiner Frau Marlise.

Nachdem man an den jetzigen Standort umgezogen war und 1975 die Kunststoffproduktion dazugekommen war, beschäftige man inzwischen 35 Mitarbeiter. "Ich bin sehr froh, dass so ein Unternehmen wie dieses in der Stadt gegründet wurde", lobte der Bürgermeister. Die Firma stehe auf einer guten Grundlage, die aus Bodenhaftung, Verlässlichkeit, sozialem Engagement und der Verbindung zu Hainstadt bestehe. Daraus erwachse eine gute Betriebsfähigkeit und Qualität. Der Bürgermeister wünschte der Firma auch für die nächsten 50 Jahre eine gute Entwicklung.

Hainstadts Ortsvorsteher Bernd Rathmann betonte vor allem die Beständigkeit des Familienbetriebs. Denn auf Dauer habe nur Bestand, wer zum Wandel bereit und zur Anpassung fähig sei. "Dass dies möglich ist, hat das Unternehmen auch in schwieriger Zeit eindrucksvoll bewiesen." Die Gründer Anton und Marlise Schüßler hätten nach den Anfängen in einer kleinen Werkstatt im Ortskern von Hainstadt mit großem unternehmerischen Geschick Zug um Zug die Produktionsfläche vergrößert, die Angebotspalette erweitert und den beiden Söhnen Oliver und Markus einen guten Grundstock übergeben, als diese Mitte der 90er Jahre die Geschäftsführung übernahmen. "Seither führten sie das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft." Die Firma sei den nun 35 Mitarbeitern ein zuverlässiger Arbeitgeber. Außerdem habe man durch Weitblick und Fachkompetenz mit der neuen Halle die Produktionsfläche mehr als verdoppelt.

Die neue Produktionshalle zeige nicht nur unternehmerisches Können, sondern sei ferner ein Bekenntnis zum Heimatort Hainstadt und zur badischen Heimat.

Den Blick vor allem auf die Zukunft richtete Landrat Dr. Achim Brötel. Nachdem Anton und Marlise Schüßler nicht ohne Risiko, aber mit einer gehörigen Portion unternehmerischem Geist, mit Mut, mit Gottvertrauen und vor allem mit einer klaren Vision die Firma gegründet hätten, stehe nun nach dem geglückten Generationenwechsel Mitte der 90er Jahre mit Moritz Schüßler schon die dritte Generation in den Startlöchern - ein Punkt, an dem sonst leider viele Unternehmen scheiterten. "Die Firma Schüssler ist zweifelsohne für die Zukunft gerüstet." Wichtig sei dabei vor allem, dass das Unternehmen mit dem Spritzguss und dem Werkzeugbau letztlich gleich zwei Standbeine habe und damit wesentlich krisensicherer als andere aufgestellt sei.

Mit der neuen Produktionshalle - einem weiteren Meilenstein der sehr beeindruckenden Erfolgsgeschichte - habe man ein sichtbares Zeichen gesetzt, dass man hier die Zukunft möglich machen könne. Für diese wünschte der Landrat den Unternehmern weiterhin viele gute Ideen und alles Gute.

Abschließend wurden Ellen Müller, Heike Kurz und Klemens Galm für ihren jeweils zehnjährigen Dienst in der Firma geehrt. Danach entließ die Band "happytones" von der Lebenshilfe Buchen e.V., die den offiziellen Teil musikalisch begleitete, die Gäste in das anschließende gemütliche Beisammensein bei Speis und Trank.